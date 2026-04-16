Η Art Athina 2026 δίνει και φέτος το καθιερωμένο ραντεβού της με το φιλότεχνο κοινό, σε νέα ημερομηνία και σε νέο χώρο: από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, στο Onassis Ready.

Η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, με γενικό διευθυντή τον Αντώνη Κούρκουλο, μετακινείται φέτος από το Ζάππειο Μέγαρο, όπου φιλοξενήθηκε σταθερά από το 2019. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτηρίου λόγω ανακαίνισης, εν όψει της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Με διαδρομή 33 ετών, η Art Athina συγκαταλέγεται στις μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης, διατηρώντας σταθερά τον προσανατολισμό της στην ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς εικαστικής παραγωγής, ενώ έχει δείξει την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ο νέος χώρος φιλοξενίας, το Onassis Ready του Ιδρύματος Ωνάση, έχει ήδη ενταχθεί στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης. Η μεταφορά της φουάρ στη βιομηχανική περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη σηματοδοτεί μια νέα συνθήκη για τη διοργάνωση, προσφέροντας παράλληλα μια διαφορετική εμπειρία στο κοινό και στις αίθουσες τέχνης.

Η προετοιμασία για την επικείμενη διοργάνωση έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο, όπως κάθε χρόνο, την παρουσίαση μιας προσεκτικά επιλεγμένης εικόνας της σύγχρονης εικαστικής σκηνής.

Οι αιτήσεις θα αναρτηθούν σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα της φουάρ: art-athina.gr

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ