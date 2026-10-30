Έπειτα από πολύμηνη διακοπή, η Art Way επιστρέφει δυναμικά, εγκαινιάζοντας έναν νέο μαραθώνιο εικαστικών εκθέσεων στον χώρο που πλέον μπορεί με περηφάνια να χαρακτηριστεί άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία και την πολιτιστική της διαδρομή.

Στο ιστορικό πολιτιστικό κέντρο Γαλατσίου «Καμίνι» ξεκινά ένα ξεχωριστό ταξίδι, γεμάτο χρώματα, βιβλία και μουσικές, με επίκεντρο την τέχνη, τη δημιουργία και την επικοινωνία των ανθρώπων μέσα από διαφορετικές μορφές έκφρασης.

Στην πολύχρωμη διαδρομή της Art Way , καθοριστική θέση κατέχει ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με ιδιαίτερη ευαισθησία, πνευματική αντίληψη και βαθιά κατανόηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ένας άνθρωπος που μπορεί να αφουγκράζεται το πάθος, τον ζήλο και την αγάπη κάθε καλλιτέχνη για δημιουργία και μοίρασμα. Πρόκειται για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από την κινητοποίηση και την υλοποίηση των δράσεων, προσφέροντας στην Art Way πολύτιμη δύναμη και έμπνευση για κάθε επόμενο βήμα.

Ο ιστορικός και εκπαιδευτικός Μάνος Ελευθερίου, μαζί με τους άξιους συνεργάτες του, υποδέχονται για ακόμη μία σεζόν την Art Way , ανοίγοντας την καρδιά και την αγκαλιά τους σε νέες καλλιτεχνικές συναντήσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πολιτιστικής διαδρομής, ανακοινώνεται το ακόλουθο πρόγραμμα ομαδικών εικαστικών εκθέσεων, ενώ απευθύνεται ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους εικαστικούς καλλιτέχνες να συμμετάσχουν.

Παράλληλα, η Art Way προσκαλεί μουσικούς, ερμηνευτές, συγγραφείς και ποιητές να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό, κατά τη διάρκεια των εκθέσεων, εμπλουτίζοντας τις εκδηλώσεις με μουσικές, λογοτεχνικές και ποιητικές παρεμβάσεις.

Πρόγραμμα ομαδικών εικαστικών εκθέσεων:

1. «ΜΗ ΛΗΣΜΟΝΑΤΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ»

Διάρκεια έκθεσης:

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2026 έως και Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2027.

Εγκαίνια: Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 18:00.

Ώρες λειτουργίας τις επόμενες ημέρες: 14:00–20:00.

2. «ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ»

Διάρκεια έκθεσης:

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027 έως και Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2027.

Εγκαίνια: Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027, ώρα 18:00.

Ώρες λειτουργίας τις επόμενες ημέρες: 14:00–20:00.

3. «ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ»

Διάρκεια έκθεσης:

Σάββατο 6 Μαρτίου 2027 έως και Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027.

Εγκαίνια: Σάββατο 6 Μαρτίου 2027, ώρα 18:00.

Ώρες λειτουργίας τις επόμενες ημέρες: 14:00–20:00.

Πρόσκληση συμμετοχής προς τους καλλιτέχνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες καλούνται να κατοχυρώσουν άμεσα τη συμμετοχή τους και να αποστείλουν φωτογραφικό υλικό από τη δουλειά τους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αξιολόγηση.

Η ART WAY αναμένει με χαρά τις συμμετοχές και θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους, παρέχοντας κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή ένταξή τους στις εκθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ανταποκρινόμενη στην επιθυμία των καλλιτεχνών, η διοργάνωση κατάφερε να επεκτείνει τη διάρκεια κάθε ομαδικής έκθεσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες να γνωρίσουν και να θαυμάσουν τα έργα των συμμετεχόντων δημιουργών.

Επιπλέον, για τους καλλιτέχνες που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μία εκθέσεις, προβλέπεται ειδική προνομιακή τιμή συμμετοχής.

Η ART WAY συνεχίζει με συνέπεια να δημιουργεί ευκαιρίες καλλιτεχνικής έκφρασης, συνάντησης και εξωστρέφειας, στηρίζοντας τους δημιουργούς και δίνοντας βήμα σε κάθε μορφή τέχνης.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Αφροδίτη Δρακοπούλου Σάρδη

Κωνσταντίνος Λάγκος

Γιώργος Σαρδής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6998187749

Η τέχνη ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας. Η ART WAY συνεχίζει αυτό το ταξίδι, προσκαλώντας καλλιτέχνες και κοινό σε μια νέα δημιουργική συνάντηση στο «Καμίνι».