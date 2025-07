Η Άσπα κατάφερε ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς η νεαρή τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στο εξώφυλλο της Eλληνικής playlist EQUAL Greece και παράλληλα εμφανίζεται στο Billboard της Times Square στη Νέα Υόρκη ως πρέσβειρα του Spotify EQUAL.

Η εν λόγω ενέργεια της μουσικής πλατφόρμας έχει στόχο την εκπροσώπηση όλων των γυναικών στη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως, ενώ στα προηγούμενα έτη έχουν συμπεριληφθεί ονόματα όπως οι Celine Dion, Avril Lavigne και Saweetie.

Το «Πάνω Κάτω», το οποίο αποτελεί το τελευταίο της smash hit και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Golden Records, με executive producer τον Mike Stathakis, έχει βρει τεράστια ανταπόκριση ξεπερνώντας τις 1 εκ. στο YouTube, κυριαρχώντας στις τάσεις και με το κοινό να το κάνει το απόλυτο viral στο TikTok.

Δείτε το βίντεο:

H καμπάνια EQUAL στηρίζει γυναίκες καλλιτέχνιδες ενισχύοντας την παρουσία τους στον κλάδο και ενδυναμώνοντας τις γυναικείες φωνές.

Η Άσπα -εμφανώς χαρούμενη- μοιράστηκε τα συναισθήματά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια ειλικρινή ανάρτηση: «Είμαι απίστευτα χαρούμενη που συμμετέχω στην καμπάνια του @spotify EQUAL Greece. Το να βλέπω τον εαυτό μου να εμφανίζεται στην Times Square είναι τιμητικό και μαγικό! New York babyyy!! Ευχαριστώ το Spotify που δίνει χώρο στις φωνές μας και μας βοηθά να ακουγόμαστε δυνατά! Thank you all».

Δείτε την ανάρτησή της: