Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη Ελληνίδα τραγουδοποιός Αθηνά Ανδρεάδη (Athena Andreadis), επελέγη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για να τραγουδήσει τον Ολυμπιακό Ύμνο, κατά την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μια τιμητική διάκριση για την Αθηνά Ανδρεάδη, με την γεμάτη διακρίσεις πορεία στη μουσική, που περιλαμβάνει εφτά δίσκους και βραβεία στο ενεργητικό της, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου Grammy (για την συμμετοχή της στο album”Travelling Light” του Leonard Cohen) και βραβείου Καλύτερου Album τραγουδίστριας-τραγουδοποιού στα Independent Music Awards (ΗΠΑ).

Ταυτόχρονα ένα προσωπικό όνειρο που γίνεται πραγματικότητα μέσα από την δική της ενορχηστρωτική προσέγγιση και ερμηνεία στον Ολυμπιακό Ύμνο που συνέθεσε ο Σπύρος Σαμάρας σε στίχους του Κωστή Παλαμά, με αφορμή την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896.

Εκατόν τριάντα χρόνια μετά, θα ακουστεί ξανά στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη φωνή της Αθηνάς Ανδρεάδη.

Γεννημένη στην Ελλάδα, με νέα πνοή που της δόθηκε στο Λος Άντζελες -όπου και διαμένει -και ερμηνευμένη για όλο τον κόσμο, η απόδοση του Ολυμπιακού Ύμνου από την Αθηνά αντικατοπτρίζει τόσο τις αρχαίες ρίζες των Αγώνων όσο και το δημιουργικό πνεύμα της πόλης που θα τους φιλοξενήσει το 2028.

Ως Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνιδα με έδρα το Λος Άντζελες, με εκπαίδευση στην κλασική μουσική και την τζαζ, δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) και ικανή να εναλλάσσεται μεταξύ σύγχρονων και οπερατικών ερμηνευτικών στυλ, επιδίωξε να διατηρήσω την αξιοπρέπεια του Ύμνου, προσδίδοντας παράλληλα στην ποίησή του μια ανανεωμένη συναισθηματική αμεσότητα. Η καταληκτική επίκληση, «Πνεύμα αθάνατον» -«Immortal Spirit»- ενσαρκώνει αυτή τη σύνδεση στην πιο απλή και διαχρονική της μορφή: από την Ελλάδα, μέσω του Λος Άντζελες, προς ένα παγκόσμιο κοινό ενωμένο από το Ολυμπιακό ιδεώδες.

Η Αθηνά Ανδρεάδη έχει πραγματοποιήσει sold out διεθνείς συναυλίες, και έχει κατακτήσει υψηλές θέσεις στα βρετανικά, αμερικάνικα και ελληνικά charts. Τραγούδια της έχουν συμπεριληφθεί σε διεθνείς τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, τηλεοπτικές διαφημίσεις, ραδιοφωνικούς σταθμούς του BBC και εκπομπές στις ΗΠΑ, σε κανάλια όπως τα NBC και το CBS αλλά και στο Netflix.

Η μουσική της ήταν μέρος της καμπάνιας «Visit England» των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, ενώ το Channel 5 και το Sky Arts δημιούργησαν ντοκιμαντέρ για το έργο της Αθηνάς, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως «μοναδικό και ισχυρό» (Billboard Magazine) καθώς και «γενναίο και πρωτότυπο» (The Guardian).

Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες, παραγωγούς και τραγουδοποιούς, όπως ο Billy Steinberg (μέλος του Songwriters Hall of Fame), ο Leonard Cohen και έχει εμφανιστεί επί σκηνής με καλλιτέχνες όπως ο διάσημος τενόρος Andrea Bocelli.

Το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Breathe With Me» κυκλοφόρησε το 2007. Ακολούθησαν τα άλμπουμ «Peeling Apples” (2012), «Γήινοι Άγγελοι» (2014, το μόνο ελληνόφωνο άλμπουμ της), «Ready for the Sun” (2017) και το «Outside of Time» (2020), η πιο ώριμη δισκογραφική της δουλειά μέχρι σήμερα καθώς και το σινγκλ Hands On Glass (2021). Έχουν επίσης κυκλοφορήσει 2 EP (παλαιόοτερα το Snapshot, και το επερχόμενο Uncovered). Τα δύο τελευταία άλμπουμ τα ηχογράφησε με τον γνωστό παραγωγό, υποψήφιο για βραβείο Grammy, Ethan Allen.

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μέχρι σήμερα καριέρα της είναι η συνεργασία με τον Leonard Cohen στο τελευταίο άλμπουμ του θρυλικού καλλιτέχνη, «You Want It Darker», όπου η Αθηνά τραγούδησε το «Traveling Light» σε παραγωγή του γιου του Leonard, Adam.

Έχει στο ενεργητικό της sold-out περιοδείες, πρωταγωνιστώντας σε αίθουσες συναυλιών και φεστιβάλ παγκόσμιας κλάσης σε όλο τον κόσμο, από το Royal Festival Hall, το Troubadour και το Glastonbury στη M. Βρετανία, το Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα με τη Δήμητρα Γαλάνη, τραγούδησε στον δίσκο του Γιάννη Μαρκόπουλου, και εμφανίστηκε τον Wilshire Ebell Thetare με τον Μάριο Φραγκούλη, καθώς και μεγάλα φεστιβάλ όπως στο SXSW στις ΗΠΑ με την μουσική της.

Το περιοδικό Rolling Stone μίλησε για το περιβαλλοντικό έργο της Αθηνάς ως πρεσβεύτρια του Plastic Pollution Coalition ( ΗΠΑ) μαζί με άλλες αξιόλογες προσωπικότητες (Jeff Bridges και Bonnie Raitt). Το φιλανθρωπικό της έργο περιλαμβάνει παραστάσεις και συγγραφή τραγουδιών για ΜΚΟ όπως το Concern Worldwide. Εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, όπου τραγούδησε τραγούδια που συνέθεσε εμπνευσμένη από θέματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και παγκόσμιας ειρήνης.

Συμμετείχε στην εκδήλωση LA Insight στο Wilshire Ebell Theatre στο Λος Άντζελες υποστηρίζοντας την ψυχική υγεία και τραγούδησε για τις εκστρατείες Save The Children τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Γερμανία.

Το Starbucks επέλεξε να φιλοξενήσει στα καταστήματα της τα άλμπουμ της για να βοηθήσει να συγκεντρωθούν χρήματα για τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις στην Ελλάδα.

Η Αθηνά Ανδρεάδη ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ “The Star-Spangled Banner” στο Huffington Center (Αγία Σοφία) στο Λος Άντζελες.

Σταθμό στην καριέρα της αποτέλεσε η σύμπραξή της με τον Andrea Bocelli. Ο διεθνούς φήμης τενόρος την επέλεξε ως τη μοναδική Ελληνίδα ερμηνεύτρια που θα τον συνοδεύσει ζωντανά, ξεχωρίζοντας το σπάνιο εύρος τριών οκτάβων της φωνής της και την ικανότητά της να κινείται αβίαστα ανάμεσα στην όπερα και την ποπ.

Η Αθηνά Ανδρεάδη αποτελεί μια «πρέσβειρα» για την ελληνική μουσική στον κόσμο, μια τραγουδίστρια που έχει γίνει γέφυρα μεταξύ του Λος Άντζελες και της Ελλάδας.

Το Φθινόπωρο του 2026 θα κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ EP, με τίτλο “Uncovered”, που περιλαμβάνει ερμηνείες παλαιότερων τραγουδιών που αποκαλύπτουν τις μουσικές της καταβολές από καλλιτέχνες με τους οποίους είτε συνεργάστηκε είτε που την επηρέασαν καλλιτεχνικά, όπως οι Leonard Cohen, The Rolling Stones, Nick Cave αλλά και η κλασική μουσική και φυσικά το Ελληνικό τραγούδι με το οποίο μεγάλωσε.