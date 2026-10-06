Η απολαυστική κωμωδία του Γιάννη Κεντρωτά «Η Μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου» έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα (28/9) στο Θέατρο Olvio και έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις του κοινού. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κοιλάκου, η παράσταση είναι ένα μεσαιωνικό μιούζικαλ και μια αναρχική κωμωδία, ένα tribute στους Monty Python, που χρησιμοποιεί το παράλογο, τη μουσική και την πολιτική σάτιρα για να μιλήσει για την εξουσία, την κοινωνική αδικία και την ατομική ευθύνη.

Μετά τα «Τόρνος», «Γιοσίρου» και «Πιγκάλ», ο Μιχάλης Κοιλάκος καταπιάνεται για τέταρτη και φαρμακερή φορά με ένα ακόμη έργο του Γιάννη Κεντρωτά. Αυτή τη φορά, η συνεργασία τους οδηγεί σε έναν φανταστικό μεσαιωνικό κόσμο που μπορεί να απέχει αιώνες από τον δικό μας, αλλά μοιάζει ύποπτα οικείος.

Έναν κόσμο βασιλικών διαταγμάτων, φόρων, περικοπών, κοινωνικών ανισοτήτων και ανθρώπων που κάποια στιγμή αναγκάζονται να αναρωτηθούν ποιον ακριβώς υπηρετούν.

Πόσο εύκολο είναι να παραμείνει κανείς πιστός σε ένα σύστημα όταν το ίδιο σύστημα αρχίζει να στρέφεται εναντίον του;

Η απάντηση ξετυλίγεται μέσα από μια ιστορία γεμάτη τσεκούρια, βασιλικά διατάγματα, περιστέρια, δημόσιες εκτελέσεις και, φυσικά, έναν δήμιο που αρχίζει να αμφιβάλλει.

Όταν το τσεκούρι μένει στον αέρα

Η ιστορία ξεκινά σε μια υποβαθμισμένη μεσαιωνική αγγλική επαρχία.

Ένας υφαντουργός, φοροφυγάς και μάλλον κακομοίρης, πρόκειται να εκτελεστεί δημόσια. Ο δήμιος έχει ακονίσει το τσεκούρι του και ο βοηθός του ετοιμάζει το πριονίδι στο καλάθι. Όλα είναι έτοιμα για μία ακόμη εκτέλεση, σε έναν κόσμο όπου η κρατική εξουσία δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εξήγηση για τις αποφάσεις της.

Μέχρι που εμφανίζεται ένα περιστέρι.

Στο ράμφος του μεταφέρει το νέο βασιλικό διάταγμα. Η άφιξη του μηνύματος αρκεί για να αρχίσει να κλονίζεται η πίστη του δήμιου στο σύστημα. Ο υφαντουργός, από την άλλη, βλέπει την ευκαιρία να οργανωθεί και να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Και κάπως έτσι, μέσα σε ένα σκηνικό από τσεκούρια, καλάθια, διατάγματα και δημόσιες εκτελέσεις, αρχίζει να διαμορφώνεται η προοπτική μιας επανάστασης.

Μόνο που στην ιστορία της παράστασης τίποτα δεν εξελίσσεται ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς. Γιατί μια επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει από ένα τσεκούρι που δεν κατέβηκε ποτέ. Και ένας ευαίσθητος δήμιος μπορεί να αποδειχθεί πιο επικίνδυνος για το σύστημα από έναν επαναστάτη.

Ο Μεσαίωνας που κοιτάζει το σήμερα

Παρότι η δράση τοποθετείται σε ένα φανταστικό μεσαιωνικό περιβάλλον, το έργο του Γιάννη Κεντρωτά είναι γεμάτο αναφορές που παραπέμπουν στο παρόν.

Μεσοπρόθεσμα σχέδια, ιδιωτικοποιήσεις, κατάργηση επιδομάτων, πλαφόν στο σανό και φορολογικές αποδείξεις που δεν κόπηκαν ποτέ περνούν μέσα από την ιστορία, μετατρέποντας το μεσαιωνικό σκηνικό σε έναν καθρέφτη της σύγχρονης πραγματικότητας.

Το χιούμορ επομένως δεν προκύπτει μόνο από το παράλογο. Προκύπτει και από την αναγνώριση.

Από το γεγονός ότι πίσω από τις μεσαιωνικές φορεσιές και τα βασιλικά διατάγματα αναγνωρίζουμε μηχανισμούς που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Στο σκηνοθετικό του σημείωμα, ο Μιχάλης Κοιλάκος περιγράφει έναν δήμιο που δεν είναι απαραίτητα κακός άνθρωπος. Κάνει απλώς τη δουλειά του. Η αμφιβολία του δεν γεννιέται από κάποια ξαφνική πολιτική αφύπνιση, αλλά από κάτι πολύ πιο πρακτικό: το σύστημα αρχίζει να επηρεάζει και τον ίδιο.

Η επανάσταση, τελικά, μπορεί να μη γεννιέται από μεγάλες ιδέες. Μπορεί να ξεκινά από τους απλήρωτους λογαριασμούς.

Ένα πανηγύρι που πήγε στραβά

Η σκηνική πρόταση του Κοιλάκου κινείται ανάμεσα στη μουσική κωμωδία, το σωματικό θέατρο και την αισθητική των Monty Python.

Οι πέντε ηθοποιοί της παράστασης -Γιάννης Οικονομίδης, Βασίλης Χατζηδημητράκης, Μαρία Μπαλούτσου, Γιώργος Ντούσης και Άγγελος Λιάγκος- κινούνται σε ένα παράλογο μεσαιωνικό σύμπαν, όπου οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν.

Οι μεσαιωνικές χορογραφίες της Ralitza Vladimirova συναντούν την πρωτότυπη μουσική του Κώστα Χαριτάτου, ενώ τα σκηνικά της Άννας Σάπκα, τα κοστούμια της Μαρίας Γεωργάτου και οι φωτισμοί του Γιώργου Παυλόπουλου – Αγιαννίτη διαμορφώνουν τον κόσμο της παράστασης.

Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένας ακόμη χαρακτήρας: ο Χάρος.

Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά. Περιμένει.

Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης, «κάπου εκεί, σε μια γωνιά, περιμένει ο Θάνατος. Δεν μιλάει, δεν απειλεί. Περιμένει να πληρωθεί, όπως όλοι».

Τέταρτη συνάντηση Κοιλάκου – Κεντρωτά

Η «Μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου» αποτελεί την τέταρτη συνεργασία του Μιχάλη Κοιλάκου με έργο του Γιάννη Κεντρωτά, μετά τα «Τόρνος», «Γιοσίρου» και «Πιγκάλ».

Αυτή τη φορά, η συνεργασία τους οδηγεί σε ένα έργο που επιλέγει να μιλήσει για σοβαρά ζητήματα χωρίς να εγκαταλείπει στιγμή το χιούμορ και την υπερβολή.

Εξουσία, κοινωνική αδικία, οικονομική πίεση, συλλογική δράση και προσωπική ευθύνη περνούν μέσα από ένα μεσαιωνικό παραμύθι που δεν ενδιαφέρεται τόσο να αναπαραστήσει την Ιστορία όσο να τη χρησιμοποιήσει για να σχολιάσει το σήμερα.

Και φυσικά, υπάρχει πάντα ένα μικρό πρόβλημα με τις επαναστάσεις.

Μπορεί να ξεκινήσουν στην Αγγλία. Μπορεί να τις προλάβει η Γαλλία. Ή μπορεί απλώς να χαλάσει το timing.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κοιλάκος

Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Χαριτάτος

Φωτισμοί: Γιώργος Παυλόπουλος – Αγιαννίτης

Σκηνικά: Άννα Σάπκα

Κοστούμια: Μαρία Γεωργάτου

Χορογραφίες: Ralitza Vladimirova

Φωτογραφίες: Eleftheria IKE/Photography – www.photosfaira.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Γιώτα Δημητριάδη

Παραγωγή: M productions και 451F Performing Arts

Παίζουν: Γιάννης Οικονομίδης, Βασίλης Χατζηδημητράκης, Μαρία Μπαλούτσου, Γιώργος Ντούσης, Άγγελος Λιάγκος.

Guest εμφάνιση: Ο Χάρος.

Η παράσταση δεν επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα γνωστά-άγνωστα Ιδρύματα.

Πληροφορίες παράστασης

«Η Μπαλάντα ενός ευαίσθητου δήμιου»

Μεσαιωνικό μιούζικαλ – tribute στους Monty Python

Πρεμιέρα: Δευτέρα 28/9

Παραστάσεις: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Σύνολο παραστάσεων: 12

Διάρκεια: 80 λεπτά

Εισιτήριο: 17 € κανονικό / 12 € μειωμένο

Θέατρο OLVIO

Ιερά Οδός 67 & Φαλαισίας 7, Βοτανικός

Τηλ.: 210 341 4118

Ώρες κράτησης εισιτηρίων: 18:00–21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-mpalanta-enos-euaisthitou-dimiou/