Ο Πολυχώρος «Αλέα», στην Πειραιώς 107, στο Γκάζι, υποδέχεται την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής, τη μοναδική Μπέσσυ Αργυράκη!

Γεννημένη κάτω από ένα… τυχερό αστέρι, η Μπέσσυ Αργυράκη έχει χαρίσει στο κοινό αμέτρητες αξέχαστες στιγμές. Με τη ζωντάνια, το αστείρευτο χαμόγελο και τη σπουδαία φωνή της, συνεχίζει εδώ και δεκαετίες να κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας.

Χάρη στην εντυπωσιακή φωνητική της έκταση, αποτελεί την Ελληνίδα ερμηνεύτρια με τις περισσότερες διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού. Έχοντας τραγουδήσει σε πέντε γλώσσες, τιμήθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών με ειδική πλακέτα ως η πιο πολυβραβευμένη φωνή της Ευρώπης.

Τραγούδια που άφησαν εποχή, όπως «Κορμί και Αλάτι», «Μια Θάλασσα Γαλάζια», «Μεγάλη Στιγμή», «Μάθημα Σολφέζ», αλλά και πολλές ακόμη διαχρονικές επιτυχίες, θα ζωντανέψουν επί σκηνής σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση και αστείρευτο κέφι.

Η αγαπημένη Μπέσσυ της νιότης μας, ο θρύλος της ελληνικής ποπ, δεν θα παρουσιάσει μόνο τις μεγάλες προσωπικές της επιτυχίες, αλλά θα μας εκπλήξει και με αγαπημένες μουσικές επιλογές από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.

Μαζί με την εξαιρετική μπάντα της, αποτελούμενη από σπουδαίους μουσικούς, υπόσχεται μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Συμμετέχουν:

Τραγούδι: Δημήτρης Παπαθανασίου

Μουσική επιμέλεια & πλήκτρα: Χρήστος Παπαντωνίου

Κιθάρα: Θεόφιλος Ζώτος

Πολυχώρος «Αλέα»

Πειραιώς 107, Γκάζι

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

Μια μοναδική μουσική συνάντηση με την Μπέσσυ Αργυράκη, γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, δυνατές συγκινήσεις και ατμόσφαιρα που θα μας ταξιδέψει στις πιο όμορφες στιγμές της ελληνικής ποπ.

Καλλιτεχνική Επιμέλεια -Οργάνωση: Μαρκέλλα Αιγινίτη

Κρατήσεις -Πληροφορίες: 6944 471855

Είσοδος: 18€ με μπίρα ή κρασί.

Προσέλευση: 21:00

Έναρξη: 21:30