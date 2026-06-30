Η Μπίλι Άιλις ετοιμάζεται να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, πρωταγωνιστώντας στην ταινία «The Bell Jar» («Ο Γυάλινος Κώδων»), μεταφορά του εμβληματικού, ομότιτλου μυθιστορήματος της Σίλβια Πλαθ. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στο Τορόντο, με τη σκηνοθεσία να υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Σάρα Πόλεϊ.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η Focus Features, με στόχο η ταινία να πραγματοποιήσει την πρεμιέρα της το 2027 σε ένα από τα μεγάλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Η Άιλις, η οποία πραγματοποίησε το υποκριτικό της ντεμπούτο σε ένα επεισόδιο της σειράς «Swarm» της Amazon το 2023 θα υποδυθεί την κεντρική ηρωίδα Esther Greenwood, η οποία παλεύει με την ψυχική της υγεία, σύμφωνα με το World of Reel.

Το «The Bell Jar», το οποίο θεωρείται σε μεγάλο βαθμό ημι-αυτοβιογραφικό έργο της Πλαθ, ακολουθεί μια νεαρή, πολλά υποσχόμενη γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με τις κοινωνικές προσδοκίες της εποχής, την αναζήτηση της προσωπικής της ταυτότητας και την πίεση για επιτυχία. Η Greenwood οδηγείται σταδιακά σε μια βαθιά απομόνωση και ψυχική ασφυξία, βιώνοντας την κατάθλιψη σαν να είναι παγιδευμένη κάτω από έναν μεταφορικό «γυάλινο κώδωνα».

Το βιβλίο κυκλοφόρησε αρχικά το 1963 με το ψευδώνυμο «Victoria Lucas», μόλις έναν μήνα πριν η σπουδαία ποιήτρια και μυθιστοριογράφος θέσει τέλος στη ζωή της σε ηλικία 30 ετών. Τρία χρόνια αργότερα, το έργο επανεκδόθηκε για πρώτη φορά με το αληθινό της όνομα, ενώ στο αμερικανικό κοινό συστήθηκε το 1971, όπου έγινε γρήγορα μπεστ σέλερ.

Τα γυρίσματα τα οποία θα πραγματοποιηθούν επίσης στο Χάμιλτον και το Άνκαστερ του Καναδά, αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Αύγουστο.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ – ΜΠΕ