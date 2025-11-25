Ανησυχία επικρατεί για την υγεία της Μπριζίτ Μπαρντό, καθώς η εμβληματική ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις έναν μήνα.

Η 91χρονη Μπαρντό παρακολουθείται στενά στο νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν εδώ και δέκα περίπου ημέρες.

Η νέα εισαγωγή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης νοσηλείας της τον Οκτώβριο, όπου χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μετά την ανάρρωσή της, είχε επιστρέψει στο σπίτι της.

Τον περασμένο μήνα, η Μπαρντό χρειάστηκε να παρέμβει προσωπικά για να διαψεύσει ψευδείς ειδήσεις περί του θανάτου της, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τα fake news.

Προς το παρόν, η κατάστασή της κρίνεται σταθερή, με τους γιατρούς να παρέχουν συνεχή φροντίδα, χωρίς ωστόσο να έχουν δώσει επίσημες πληροφορίες στη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από dailymail