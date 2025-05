Η Charli XCX πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να αναλάβει την παραγωγή στην επόμενη ταινία του Ιάπωνα σκηνοθέτη ταινιών τρόμου, Τακάσι Μίικε, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety.

Θα είναι η δεύτερη εμφάνιση στον κινηματογράφο της Αγγλίδας τραγουδίστριας-τραγουδοποιού, το έκτο άλμπουμ της οποίας «Brat» συνεχίζει να αποτελεί φαινόμενο.

Μέσω του κινηματογραφικού στούντιο, Studio365 που ίδρυσε γυρίζεται η ταινία της εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών A24 «The Moment», στην οποία επίσης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, ο Τακάσι Μίικε είναι γνωστός για τις απεικονίσεις ακραίας βίας, όπως φαίνεται στην κλασική ταινία του 1999 «Audition» και στο «Ichi the Killer» του 2001. Ο Ρος Έβανς έχει προσεγγιστεί για την παραγωγή και για το σενάριο της ταινίας.

Από τότε που κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Brat» τον Ιούνιο του περασμένου έτους — το οποίο της χάρισε τρία βραβεία Grammy και θεωρήθηκε ευρέως ως το καλύτερο άλμπουμ του 2024 — η Charli έχει στρέψει την προσοχή της στην υποκριτική και την παραγωγή, ετοιμάζοντας μια εντυπωσιακή σειρά από ταινίες. Εκτός από το «The Moment», η Charli θα συμμετάσχει στα κινηματογραφικά έργα «100 Nights of Hero» της Τζούλιαν Τζάκμαν, «Erupcja» των Πιτ Ος και Τζέρεμι Ο Χάρις στο remake τρόμου «Faces of Death» του Ντάνιελ Γκόλντχαμπερ, στο «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι, στην κωμωδία περιπέτειας «Sacrifice» του Ρομέν Γαβράς και στο «The Gallerist», θρίλερ σε σκηνοθεσία της Κάθι Γιαν με πρωταγωνίστριες τη Νάταλι Πόρτμαν και τη Τζένα Ορτέγκα.