Η Χέιλι Λου Ρίτσαρντσον που ξεχώρισε μέσα από τη 2η σεζόν του «The White Lotus» εντάχθηκε στο πολυσυζητημένο reboot «Miami Vice ’85» της Universal Pictures, σύμφωνα με το Deadline.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον ρόλο που θα υποδυθεί.

Η σταρ της σειράς «Ponies» έρχεται να προστεθεί σε ένα λαμπερό πρωταγωνιστικό δίδυμο, που αποτελείται από τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και τον Όστιν Μπάτλερ, οι οποίοι θα ενσαρκώσουν τους εμβληματικούς ντετέκτιβ Ricardo «Rico» Tubbs και James «Sonny» Crockett αντίστοιχα.

Το «Miami Vice ’85» θα εξερευνήσει «τη λάμψη και τη διαφθορά του Μαϊάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’80». Είναι εμπνευσμένο από το πιλοτικό επεισόδιο και την πρώτη σεζόν της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς (1984-1989), η οποία επηρέασε την κουλτούρα και καθόρισε το στυλ σε πολλούς τομείς, από τη μόδα μέχρι τον κινηματογράφο.

Η ταινία γυρίζεται σε φορμάτ IMAX, σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι και σενάριο του Νταν Γκίλροϊ βασισμένο στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Άντονι Γερκόβιτς για την πρωτότυπη σειρά.

Το καστ συμπληρώνουν οι Άλντεν Έρενραϊχ, Γουίτνεϊ Πικ, Καμίλα Μορόνε, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντάνι Ραμίρες, Άντριου Σουλτς, Έντι Γκατέγκι, Γουόλτον Γκόγκινς, Αντρέ Χόλαντ και Μάικλ Άιρμπι.

Η πρεμιέρα του «Miami Vice ’85» στις αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαΐου 2028.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ