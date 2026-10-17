Η Ιζαμπέλ Αλιέντε τιμήθηκε χθες, Πέμπτη (16/9), με το ισπανικό λογοτεχνικό βραβείο Planeta για τη συνέχεια ενός μυθιστορήματος που πρωτοκυκλοφόρησε πριν από 40 χρόνια, όταν η Χιλιανή συγγραφέας σύστησε στους αναγνώστες τα φαντάσματα, τα μυστικά και τις αναταραχές της οικογένειας Τρουέμπα.

Το περίβλεπτο βραβείο, ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, απονεμήθηκε για το μυθιστόρημά της «La hora antes del alba» («Η ώρα πριν από την αυγή»), το οποίο ακολουθεί έναν από τους χαρακτήρες του εμβληματικού έργου της «Το σπίτι των πνευμάτων», που εκδόθηκε το 1982.

«Είναι σαν να κερδίζω το Νόμπελ», δήλωσε η 84χρονη συγγραφέας μετά την τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Βαρκελώνη, παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια.

Το νέο μυθιστόρημα εστιάζει στην Άλμπα, εγγονή του Εστέμπαν Τρουέμπα και της Κλάρα ντελ Βάγιε, καθώς ξαναφτιάχνει τη ζωή της μετά τη φυλάκιση και τα βασανιστήρια από τη βάναυση δικτατορία του Αουγκούστο Πινοσέτ.

Το βραβείο περιλαμβάνεται στα πιο σημαντικά από εμπορική άποψη λογοτεχνικά βραβεία του ισπανόφωνου κόσμου, αν και προκαλεί επίσης επικρίσεις για τη διαδικασία επιλογής του και θεωρείται συχνά ότι ευνοεί καθιερωμένους λογοτέχνες.

Το βραβείο σηματοδοτεί επίσης μια εκδοτική στροφή για την πιο γνωστή σύγχρονη συγγραφέα της Χιλής. Έπειτα από τέσσερις δεκαετίες με τους Plaza & Janes, τμήμα του εκδοτικού οίκου Penguin Random House, η Αλιέντε υπέγραψε συμβόλαιο με τον εκδοτικό όμιλο Planeta, που χρηματοδοτεί το ομώνυμο βραβείο.

Αναγκασμένη να φύγει από τη Χιλή μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον του θείου της, του προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε, η Ιζαμπέλ Αλιέντε επιστρέφει συχνά στα μυθιστορήματά της σε θέματα σχετικά με την εξορία, η μνήμη και τις γυναίκες που υπομένουν τη βία χωρίς να ενδίδουν.

Καθώς δημοκρατίες τελούν υπό πίεση σε πολλά μέρη του κόσμου, η Αλιέντε είπε στην ομιλία αποδοχής του βραβείου ότι ο χρόνος έκδοσης του βιβλίου της ήταν σωστός γιατί «το θέμα είναι στην ατμόσφαιρα».

«Τώρα που βλέπω τόσες πολλές δημοκρατίες να απειλούνται από απολυταρχία, ακραίο εθνικισμό ακόμη και φασισμό, αισθάνομαι και πάλι τον φόβο που με οδήγησε να φύγω από τη χώρα μου».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ