Με την απονομή των βραβείων ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, αναδεικνύοντας τις ταινίες που ξεχώρισαν στα δύο διεθνή διαγωνιστικά τμήματα. Τη σημαντικότερη διάκριση της διοργάνωσης απέσπασε η ταινία «Χθες το βράδυ δεν έκλεισα μάτι» («Yesterday the Eye Didn’t Sleep»), σε σκηνοθεσία, σενάριο και συμπαραγωγή του Ρακάν Μαγιάσι, η οποία κέρδισε τη «Χρυσή Αθηνά» Καλύτερης Ταινίας.

Η τελετή απονομής των βραβείων του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Μυθοπλασίας και του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, στο κατάμεστο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Με φόντο την κοιλάδα Μπεκάα, στα σύνορα Λιβάνου και Συρίας, η ταινία του Ρακάν Μαγιάσι εστιάζει στην εξαφάνιση μιας νεαρής κοπέλας, η οποία πυροδοτεί μια αλυσίδα αίματος μεταξύ δύο οικογενειών.

«Από τα πρώτα κιόλας καρέ γίνεται σαφές ότι αφηνόμαστε στα χέρια ενός σκηνοθέτη που χρησιμοποιεί με μεγάλη μαεστρία τα κινηματογραφικά εκφραστικά του μέσα — οι εικόνες έχουν μια λαμπερή ένταση που αιχμαλωτίζει την προσοχή, ενώ η οπτική σύνθεση, με πολλά tableaux vivants αλλά και κινήσεις της κάμερας, μας βυθίζει πλήρως στον κόσμο των χαρακτήρων. Η υποκριτική, το σενάριο, το μοντάζ, η μουσική και η κινηματογράφηση συνδυάζονται εξαιρετικά στην αφήγηση μιας ιστορίας που μας ξαφνιάζει, μας διαφωτίζει, είναι ενίοτε χιουμοριστική, με σεβασμό στον άνθρωπο, γεμάτη ενσυναίσθηση.

Η ταινία μας υπενθυμίζει ότι όλοι έχουμε τους δικούς μας λόγους και τις προσωπικές μας ιστορίες, οι οποίες διασταυρώνονται με εκείνες των άλλων και με τον κόσμο με τρόπους που μπορεί να μας απογοητεύουν, να μας προκαλούν, να μας εκπλήσσουν αλλά και να μας ικανοποιούν», ανέφερε στο σκεπτικό της, η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Μυθοπλασίας, που αποτελούνταν από τον μοντέρ Γιώργο Μαυροψαρίδη, τον κριτικό κινηματογράφου Νηλ Γιανγκ και τον σκηνοθέτη Σρνταν Γκολούμποβιτς.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Χρυσού Χορηγού του φεστιβάλ, της ΔΕΗ.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών απονεμήθηκε στη σκηνοθέτιδα Μαρίν Ατλάν, για την ταινία «Γκραντίβα» («La Gradiva»). Η ταινία, που είχε αποσπάσει και το Μεγάλο Βραβείο της Εβδομάδας Κριτικής στις Κάννες, ακολουθεί μια ομάδα Γάλλων τελειόφοιτων λυκείου σε μια σχολική εκδρομή στη Νάπολη και τα ερείπια της Πομπηίας, φέρνοντας τις προσδοκίες τους για το μέλλον σε αντιπαράθεση με το μεγαλοπρεπές και μυστηριώδες παρελθόν που ξαφνικά τους περιβάλλει. Σύμφωνα με την επιτροπή, η Ατλάν «βρίσκεται προφανώς στην αρχή μιας καριέρας που υπόσχεται να είναι αξιοσημείωτη, και κατά τη διάρκεια της ταινίας παρατηρούμε την εξέλιξη και τη βελτίωση μιας ξεχωριστής, φρέσκιας προσέγγισης του κινηματογραφικού μέσου».

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου δόθηκε στην Μαρί Κλεμεντίν Ντουσαμπετζάμπο και στην Ντελφίν Αγκούτ για την ταινία «Τα παιδιά του θεού» («Ben’Imana») σε σκηνοθεσία της πρώτης. «Σε έναν κόσμο όπου οι έντονες απόψεις διαιρούν όλο και περισσότερο τους ανθρώπους, είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχουν έργα τέχνης που δείχνουν ότι υπάρχει και άλλος τρόπος, ότι ακόμη και τα βαθύτερα και πιο αιματηρά τραύματα μιας οικογένειας, μιας κοινότητας και ενός έθνους μπορούν να καταλήξουν στη θεραπεία και, τελικά, σε μια μορφή ενότητας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η κριτική επιτροπή.

Ειδική μνεία δόθηκε στην ταινία «Έξι μήνες σε ένα ροζ και γαλάζιο κτίριο» («Six Months in a Pink and Blue Building») του Μπρούνο Σανταμαρία Ράζο, που καταγράφει τα παιδικά χρόνια του δημιουργού και την οικογενειακή του ζωή μετά την αποκάλυψη της ασθένειας του πατέρα του.

Το Βραβείο Κοινού του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος κέρδισε το πολιτικό δράμα «Το κόκκινο υπόστεγο» («The Red Hangar») του Χουάν Πάμπλο Σαλλάτο, που τοποθετεί την ιστορία του στο πραξικόπημα της Χιλής το 1973 και ακολουθεί έναν αξιωματικό που καλείται να αποφασίσει αν θα συνεργαστεί με το νέο καθεστώς ή θα αντισταθεί. Η ταινία του Χουάν Πάμπλο Σαλλάτο, αναδείχθηκε η αγαπημένη των θεατών της φετινής διοργάνωσης, ανάμεσα στις δέκα ξεχωριστές κινηματογραφικές προτάσεις του προγράμματος.

Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ

Τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ κέρδισε το «Προετοιμασίες για μια Επανάσταση» («Rehearsals for a revolution») της Πεγκά Αχαγκαράνι. «Η σκηνοθέτιδα μέσα από την προσωπική της ιστορία αναδεικνύει την ιστορία της χώρας της χρησιμοποιώντας με μαεστρία ένα μεγάλο αρχειακό υλικό. Με φόντο την εξέγερση του ιρανικού λαού που ζει υπό καταπίεση εδώ και σχεδόν πενήντα χρόνια, η ταινία υπερβαίνει τα όρια της προσωπικής μαρτυρίας και γίνεται μια ιστορία αντίστασης που ξεπερνά σύνορα και μας αφορά όλους» ανέφερε η κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Ντοκιμαντέρ που αποτελούνταν από τις: Βάνια Τέρνερ (σκηνοθέτιδα), Μαριάννα Οικονόμου (ντοκιμαντερίστρια) και Σεπιντέ Φαρσί (σκηνοθέτιδα). Η Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ συνοδεύεται επίσης από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ.

Η κριτική επιτροπή του Τμήματος απένειμε επίσης δύο ειδικές μνείες: στο ντοκιμαντέρ «Τενεκεδένιο Κάστρο» («Tin Castle») του Αλεξάντερ Μέρφι για «την ανθρώπινη προσέγγιση και την πρόσβαση σε μια στιγματισμένη κοινότητα» και στο «NAZA» των Ισραηλινών Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Zορ, που σύμφωνα με την επιτροπή, αποτελεί «ένα σημαντικό δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, που απαίτησε ιδιαίτερο θάρρος από τους δημιουργούς του».

Την τελετή απονομής ακολούθησε η προβολή της ταινίας «Wild Horse Nine» του Βρετανού σεναριογράφου και σκηνοθέτη Μάρτιν ΜακΝτόνα. Μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία κατασκοπικού θρίλερ και πολιτικού δράματος, που διαδραματίζεται λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1973 στη Χιλή, η οποία έκανε θριαμβευτική πρεμιέρα στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου ο πρωταγωνιστής της, Τζον Μάλκοβιτς κέρδισε το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ