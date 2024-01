Η διάσημη ηθοποιός Μισέλ Γιο έγινε γιαγιά!

Το 2023 ήταν για τη διάσημη ηθοποιό μία από τις καλύτερες χρονιές της ζωής της, αφού έγινε η πρώτη Ασιάτισσα που κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Εverything Everywhere All at Once», ενώ μετά από 6.992 ημέρες κοινής συμβίωσης παντρεύτηκε τον πρώην CEO της Ferrari Ζαν Τοντ (Jean Todt), στη Γενεύη της Ελβετίας