Μετά τις εξαιρετικές κριτικές που απέσπασε το έργο και η παράσταση, «Η Διαθήκη» της Άννας Ετιαρίδου επέστρεψε για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής, στον Κεραμεικό. Οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Σάββατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 20:00.

Κάποιες κληρονομιές δεν χωρούν σε διαθήκες.

Υπάρχουν πράγματα που δεν γράφονται σε χαρτί.

Περνούν από γενιά σε γενιά σαν μια αόρατη παρακαταθήκη: μια λέξη, μια σιωπή, μια ενοχή, ένα βλέμμα, ένας φόβος, μια πληγή.

Κι ύστερα, κάποια στιγμή, τα παιδιά επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι.

Τέσσερα παιδιά. Δύο γονείς. Ένα τριήμερο.

Μια ανακοίνωση που ανοίγει την πόρτα σε όλα εκείνα που χρόνια έμεναν κλεισμένα.

Το έργο

Αυτή τη φορά, η συγγραφέας αναμετριέται με τη βαρβαρότητα που μπορεί να κρύβεται στη «διαθήκη» που αφήνει, συνειδητά ή ασυνείδητα, η μία γενιά στην επόμενη.

Αναμοχλεύει θέματα όπως η γονεϊκή αγάπη, οι οικογενειακές σχέσεις και το κοινωνικοπολιτικό βάρος της εξουσίας μέσα στην οικογένεια. Μια «διαθήκη» που φορτώνεται στις πλάτες κάθε παιδιού, σαν ένα άδικο και βάρβαρο «ενθύμιο από τη μαμά και τον μπαμπά»…

Υπόθεση

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι καλεί τα τέσσερα παιδιά του για ένα διήμερο, με σκοπό να τους ανακοινώσει μια σημαντική είδηση.

Κατά τη διάρκεια της οικογενειακής σύναξης, τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται αντιμέτωπα με όσα πάλεψαν για χρόνια να αποφύγουν, απομακρυνόμενα από την οικογενειακή εστία.

Οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων ξεπηδούν βίαια και τα λόγια που ξεστομίζονται βάζουν φωτιά στο σκηνικό της επίπλαστης οικογενειακής θαλπωρής.

Συντελεστές

Κείμενο: Άννα Ετιαρίδου

Σκηνοθεσία: Κώστας Δελακούρας

Μουσική: Μανώλης Μπονιάτης

Φωτισμοί: Σάββας Σουρμελίδης

Φωτογραφίες: Μάνος Γεωργίου

Παραγωγή: Ομάδα «Πλάνη»

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Δημήτρης Αντωνιάδης

Γιάννα Παπανικολάου

Γιάννης Μιχαλόπουλος

Κώστας Δελακούρας

Άννα Ετιαρίδου

Σάντρα Ααρών

Γιώργος Γερωνυμάκης

Χριστίνα Μωρόγιαννη

Πληροφορίες παραστάσεων:

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026.

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 21:00 και κάθε Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 130 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 18 €

Μειωμένο: 15 €

Early Bird: 12 €

Εισιτήρια:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-diathiki-2os-xronos-ena-enthymio-apo-tin-mama-kai-ton-mpampa/

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης:

Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής

Κωνσταντινουπόλεως 115 & Αγίου Όρους 16, Κεραμεικός

Τηλ.: 210 3425637