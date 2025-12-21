Στην 11η διανομή δικαιωμάτων από την έναρξη λειτουργίας της προχωρά η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής – ΕΔΕΜ, διανέμοντας στους δημιουργούς δικαιώματα ύψους 4.670.000 ευρώ μικτά (3.360.000 ευρώ καθαρά). Η Διανομή Δικαιωμάτων Δεκεμβρίου 2025 (Διανομή 2025 Β) επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία του Οργανισμού και την προσήλωσή του στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπεύθυνης συλλογικής διαχείρισης.

Αξίζει να αναφερθεί πως η αποστολή των εκκαθαρίσεων με την προσωποποιημένη ενημέρωση των δικαιούχων για το ποσό που τους αντιστοιχεί ξεκίνησε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, ενώ την ίδια ημέρα ξεκίνησε και η καταβολή των δικαιωμάτων.

Στη Διανομή Δικαιωμάτων Δεκεμβρίου 2025 (Διανομή 2025 Β):

• Πραγματοποιήθηκαν 119 επιμέρους διανομές.

• Περιλαμβάνονται δικαιώματα για τις κατηγορίες Δημόσια Εκτέλεση, Συναυλίες/Θέατρα, Μηχανικά, Επιγραμμικά, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εύλογη Αμοιβή, Δικαιώματα από το Εξωτερικό και Ενσωμάτωση σε οπτικοακουστικά έργα.

• Δικαιώματα διανέμονται σε 8.165 δικαιούχους ΕΔΕΜ και ΕΥΕΔ ανά περιόδους χρήσης των μουσικών έργων.

• Διανέμονται δικαιώματα για τη χρήση 2023 από τους τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας ANTENNAALPHA, MEGA, STAR, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΣΚΑΙ, ACTIONTV, NOVA και από την ΕΡΤ για τη χρήση 2024. Μοιράζονται, επίσης, δικαιώματα από τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας για χρήσεις 2022-2024.

• Διανέμονται διαφημίσεις Τηλεόρασης 2022 για τους σταθμούς ALPHA, ANTENNA, MEGA, STAR, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, SKAI, COSMOTE, NOVA.

• Διανέμονται δικαιώματα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς MYRADIO (χρήση 2024), ΔΙΕΣΗ (χρήση 2022Β), ΔΡΟΜΟΣ (χρήση 2022 Β), ΡΥΘΜΟΣ (χρήσεις 2023 και 2024), ΣΦΑΙΡΑ (χρήση 2023), STATUS (χρήση 2024), ΛΑΜΨΗ (χρήση 2023) και ΕΡΑ (χρήση 2024). Μοιράζονται, επίσης, δικαιώματα από ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής εμβέλειας για χρήσεις 2018 -2024.

• Διανέμονται δικαιώματα από τους μεγάλους ψηφιακούς παρόχουςGoogle/YouTubeWorld (χρήσεις 07/2023 – 03/2025), Μeta – FacebookWorld (χρήσεις 1/2025 – 7/2025), AppleDownloads (χρήσεις 10/2024 – 03/2025), AppleStreaming (χρήσεις 10/2024 – 03/2025), Spotify (χρήσεις 04/2023 – 05/2025), TikTok (χρήσεις 09/2024 – 08/2025), Cosmote ipstreamingondemand 2023, ERTFLIX 2024 και από backgroundmusicservices, webcasting, streaming, podcasting και στίχοι- παρτιτούρες.

• Διανέμονται για πρώτη φορά δικαιώματα από το εξωτερικό, από την ACUM (χρήσεις 1/1/2017 – 31/12/2023) και την MLC (χρήσεις 1/11/2024 – 30/6/2025).

• Διανέμονται δικαιώματα από κινηματογράφους VILLAGE για τις χρήσεις 2018-2021.

Εξελίξεις που επιβεβαιώνουν την ανοδική πορεία της ΕΔΕΜ το 2025

• Σύναψη 376 νέων συμβάσεων με δημιουργούς/δικαιούχους από όλα τα μουσικά είδη και τα καλλιτεχνικά ρεύματα. Τα μέλη της ΕΔΕΜ ανέρχονται πλέον σε 4.156.

• Σταθερή ανοδική πορεία στις εισπράξεις από όλες σχεδόν τις κατηγορίες δικαιωμάτων.

• Ανανέωση των απ΄ευθείας συμφωνιών πολυεδαφικήςαδειοδότησης με τους ψηφιακούς παρόχουςMeta (Facebook, Instagram και για πρώτη φορά το WhatsApp της Meta) και TikTok για τα έτη 2025 – 2026.

• Συνέχιση της εισροής δικαιωμάτων από χώρες του εξωτερικού. Ξεκίνησαν οι εισπράξεις δικαιωμάτων από την PRS for Music (Ηνωμένο Βασίλειο – Κύπρος), από την MESAM (Τουρκία), SABAM (Βέλγιο), κ.α. και θα συμπεριληφθούν σε επόμενες διανομές.

• Νέα δικαίωση της ΕΔΕΜ από το Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ αριθ. 5387/2025 απόφασή του που απέρριψε στο σύνολό τους όλους τους λόγους έφεσης που είχε ασκήσει η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

• Βελτίωση λειτουργίας του Οργανισμού μετά από καταγραφή διαδικασιών.

• Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στόχοι και προκλήσεις του αύριο

Έχοντας συμπληρώσει πέντε χρόνια λειτουργίας, η ΕΔΕΜ προχωρά με σταθερά βήματα, με δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημιουργών αλλά και των χρηστών μουσικής σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Οι βασικοί στόχοι του Οργανισμού για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνουν τη διεύρυνση των πηγών είσπραξης, τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό με υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης με βάση το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, την επέκταση των διεθνών συνεργασιών και την περαιτέρω ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης και Προαγωγής της Ελληνικής Μουσικής Δημιουργίας.

Με σεβασμό στο έργο των δημιουργών και πίστη στη δύναμη της μουσικής, η ΕΔΕΜ συνεχίζει να εργάζεται για ένα μέλλον όπου τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Σχετικά με την ΕΔΕΜ

Η Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής ΕΔΕΜ είναι Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης, αδειοδοτημένος από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανάληψη της συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μουσικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΕΔΕΜ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις ενός σύγχρονου ΟΣΔ. Η ΕΔΕΜ διαχειρίζεται σήμερα τα δικαιώματα 4.156 δημιουργών και δικαιούχων δικαιωμάτων, που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο δυναμικό μέρος του ελληνικού ρεπερτορίου καθώς και ξένων μουσικών έργων, μέσω συμφωνιών εκπροσώπησης με Έλληνες υποεκδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Τύπου ΕΔΕΜ

Μαίρη Πανδή

211 1906 745