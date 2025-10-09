Έξι από τις πιο σπουδαίες στιγμές στη λαμπερή καριέρα της μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού Ειρήνης Παπά, θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό της Θεσσαλονίκης στο αγαπημένο σινεφίλ στέκι της αίθουσας Σταύρος Τορνές (Αποθήκη 1, Λιμάνι).

Πρόκειται για το αφιέρωμα «H Ειρήνη Παπά στη μεγάλη οθόνη», με το οποίο κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, επιστρέφοντας δυναμικά. Το αφιέρωμα, που διεξάγεται σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, από τις 16 έως τις 20 Οκτωβρίου.

Η μοναδική και ασύγκριτη Ειρήνη Παπά, που έχει χαρακτηριστεί «Καρυάτιδα του ελληνικού σινεμά», συνέδεσε μια για πάντα το όνομά της με τις κινηματογραφικές μεταφορές των αρχαίων τραγωδιών, κατακτώντας παντοτινή και περίοπτη θέση στο ελληνικό συλλογικό θυμικό.

Με αφετηρία την Αντιγόνη του Σοφοκλή στην ομότιτλη ταινία (1961) του Γιώργου Τζαβέλλα, η Ειρήνη Παπά διετέλεσε στη συνέχεια σταθερή συνοδοιπόρος του Μιχάλη Κακογιάννη, ερμηνεύοντας την Ηλέκτρα στην ομώνυμη ταινία (1962), την Ωραία Ελένη στις Τρωάδες (1971) και την Κλυταιμνήστρα στην Ιφιγένεια (1977), ενσαρκώνοντας ηρωίδες που τα έβαλαν με το αναπόδραστο ριζικό τους, αμφισβήτησαν προαιώνιους νόμους αδικίας, επωμίστηκαν το οδυνηρό βάρος των επιλογών τους, αναζήτησαν με πάθος τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση.

Βραβευμένη το 2009 με τιμητικό Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας για τη συνολική προσφορά της στην τέχνη του κινηματογράφου, η Ειρήνη Παπά άνοιξε από πολύ νωρίς τα φτερά της πέρα από τα ελληνικά σύνορα, καθώς έγινε σταρ πρώτου μεγέθους στην Ιταλία, ενώ δεν άργησε να διαβεί και το κατώφλι του Χόλιγουντ. Προικισμένη με βλέμμα φλογερό και φωνή που καθηλώνει, η Ειρήνη Παπά υπήρξε παρουσία πληθωρική και σαρωτική σε κάθε ρόλο που υποδύθηκε, έχοντας συνεργαστεί με μια πληθώρα από θρυλικούς διεθνείς (Γκρέγκορι Πεκ, Άντονι Κουίν, Ντέιβιντ Νίβεν, Κάθριν Χέπμπορν, Βανέσα Ρεντγκρέιβ κ.ά.) και εγχώριους σταρ.

Το αφιέρωμα που φιλοξενεί η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, πέρα από τις τέσσερις κινηματογραφικές μεταφορές αρχαίων τραγωδιών, περιλαμβάνει δύο ακόμη διάσημες ταινίες, όπου η Ειρήνη Παπά χάρισε στο κοινό ισάριθμες αλησμόνητες ερμηνείες. Στη γυρισμένη στη Ρόδο πολεμική περιπέτεια Τα κανόνια του Ναβαρόνε (1961) του Τζέι Λι Τόμσον, η Παπά απέδωσε με θαυμαστή δωρικότητα μια ακλόνητη ηρωίδα της ελληνικής Αντίστασης, μετατρέποντας τον χαρακτήρα της σε υπερβατικό σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία.

Τρία χρόνια αργότερα, ως «χήρα» στο αξέχαστο Αλέξης Ζορμπάς (1964) του Μιχάλη Κακογιάννη, η Παπά απέδωσε υποδειγματικά μία από τις πιο φλογερές ηρωίδες που γέννησε ποτέ η πένα του Νίκου Καζαντζάκη, παραδίδοντας μαθήματα λιτής αρχοντιάς, αγέρωχης αξιοπρέπειας και εσωτερικευμένου πόνου.

Το αφιέρωμα ξεκινά την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στις 21:00 με την ταινία Αλέξης Ζορμπάς (1964, 142′), ακολουθεί την επόμενη μέρα στις 21:00 η Ηλέκτρα (1962, 110′), το Σάββατο 18 του μήνα θα προβληθούν δύο ταινίες, οι Τρωάδες (1971, 105′) στις 18:30 και Τα κανόνια του Ναβαρόνε (1961, 158′) στις 20:30 και ολοκληρώνεται την Κυριακή με την Αντιγόνη (1961, 98′) στις 19:00 και την Ιφιγένεια (1977, 127′) στις 21:00.