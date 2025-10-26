Ο σκηνοθέτης Λεωνίδας Λοϊζίδης παρουσιάζει το νέο του έργο «Η Εκάβη Δεν Είναι Πια Σιωπηλή», μια συγκλονιστική θεατρική δημιουργία που ενώνει το αρχαίο δράμα με τα σύγχρονα κοινωνικά και ανθρώπινα ζητήματα.

Η Εκάβη επιστρέφει – όχι για να θρηνήσει, αλλά για να μιλήσει.

Η Άντζελα Γκερέκου δίνει πνοή σε μια Εκάβη που δεν αποδέχεται πια τη μοίρα της – μια γυναίκα που αντιστέκεται, θυμάται και υψώνει τη φωνή της απέναντι στην αδικία και τον πόλεμο.

Η παράσταση ταξιδεύει διεθνώς, ως πολιτιστικός φορέας διαλόγου και συνεργασίας, μεταφέροντας το ελληνικό θέατρο και μήνυμα ανθρωπισμού σε φεστιβάλ και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

«Το όνειρό μου είναι αυτό το έργο να γίνει μια παγκόσμια εμπειρία. Να βρούμε μαζί ανθρώπους που θα πιστέψουν σε αυτό το όραμα» επισημαίνει ο Λεωνίδας Λοϊζίδης.

Η Τέχνη είναι ταξίδι , κι αυτό το ταξίδι μόλις ξεκινά.

Επιμέλεια: Σ.Κ.