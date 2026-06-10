«Στα ανταριασμένα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού ένα νορβηγικό ατμόπλοιο μια νύχτα κουβαλάει στα σπλάχνα του μία αδιανόητη απειλή». Κάπως έτσι ξεκινάει η συναρπαστική ιστορία του νέου βιβλίου του συγγραφέα Ευγένιου Τριβιζά με τίτλο “Η Εκδίκηση που ήρθε από το κρύο” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις “Ψυχογιός”. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ανατροπές που φέρνει η κλιματική αλλαγή στον παγωμένο κόσμο τους.

«Θα ήθελα οι αναγνώστες να αποκομίσουν από το βιβλίο δύο βασικά» μηνύματα: πρώτον ότι οι πράξεις μας έχουν συνέπειες, ακόμη και όταν αυτές εκδηλώνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εμάς, και δεύτερον ότι το μέλλον δεν έχει ακόμη γραφτεί. Η κλιματική αλλαγή είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα, όχι μια αναπόδραστη καταδίκη. Αν κινηθούμε έγκαιρα και αποφασιστικά, μπορούμε ακόμη να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό μέλλον», δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο συγγραφέας Ευγένιος Τριβιζάς, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και διοργανώθηκε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και το Μαριολοπούλειο – Καναγκίνειο Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος.

«Τρεις θαλασσοδαρμένοι ναυτικοί, ένας λοστρόμος από τη Σουμάτρα, ένας μονόφθαλμος Ιρλανδός θερμαστής και ένας παραμάγειρας από τη Μαγαδασκάρη, δεν τολμούν να πιστέψουν στα μάτια τους, όταν αντικρίζουν στα σκοτεινά αμπάρια κάτι που τους προξενεί ανείπωτο τρόμο», αναφέρεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Όπως τόνισε ο κ. Τριβιζάς, αυτό που καθιστά τη συγκεκριμένη απειλή τόσο ισχυρή, είναι το γεγονός ότι κάνεις δεν γνωρίζει από πού ακριβώς προέρχεται. «Όσο η φαντασία συμπληρώνεις τα κενά, τόσο η απειλή ενισχύεται, ώσπου γίνεται πιο τρομακτική από την ίδια την πραγματικότητα. Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, όμως, η πραγματική απειλή δεν είναι εκείνο που κρύβεται στο αμπάρι του πλοίου. Είναι η ανθρώπινη αδιαφορία και η τάση μας να αγνοούμε τα προειδοποιητικά σημεία ώσπου να είναι πλέον πολύ αργά», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η φύση εκδικείται ο κ. Τριβιζάς απαντάει αρνητικά επισημαίνοντας ότι αυτό που πιστεύει είναι ότι «η φύση δεν διαπραγματεύεται». «Οι φυσικοί νόμοι δεν κάμπτονται, δεν πείθονται, δεν κάνουν εκπτώσεις. Γι’ αυτό η «Εκδίκηση που Ήρθε από το Κρύο» είναι στην ουσία η στιγμή που η πραγματικότητα μάς ζητά να λογοδοτήσουμε για τις επιλογές μας», σημειώνει.

Το βιβλίο προλογίζει ο ακαδημαϊκός και εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, Χρήστος Σ. Ζερεφός, σκέψεις καταθέτει ο διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας. Την εικονογράφηση έχει πραγματοποιήσει ο Άγης Αγησιλάου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), ο εκδότης Θάνος Ψυχογιός έκανε λόγο για μία περιπετειώδη ιστορία με έντονα στοιχεία μυστηρίου αλλά και καταιγιστική δράση. «Ο αναγνώστης θα ακολουθήσει τους πρωταγωνιστές του βιβλίου σε μία συναρπαστική περιπέτεια που δεν θα τον αφήσει ασυγκίνητο», σημείωσε ενώ προσέθεσε ότι δεν έχουν μόνο τη χαρά να παρουσιάσουν «ένα νέο έργο ενός συγγραφέα που έχει σημαδέψει τη φαντασία και την αναγνωστική εμπειρία γενεών, παιδιών και ενηλίκων, αλλά και γιατί το βιβλίο αυτό αγγίζει με το δικό του μοναδικό τρόπο ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας. Τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και το περιβάλλον».

Από την πλευρά του ο ακαδημαϊκός και εθνικός εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επισήμανε ότι πάντοτε περίμενε εναύσματα σαν αυτό που προσφέρει το βιβλίο του κ. Τριβιζά, ένα «σπουδαίο βιβλίο για το περιβάλλον», όπως είπε, «που ευαισθητοποιεί τον αναγνώστη μέσα από το εξαιρετικό του ταλέντο, ότι η γη κινδυνεύει από τους πόλους, ότι τα πρώτα δείγματα των καταστροφών που έχουμε κάνει στο περιβάλλον και του αβέβαιου μέλλοντος το οποίο μας επιφυλάσσουν όλες αυτές οι απροσεξίες- σκόπιμες οι περισσότερες που κάναμε- απέναντι στην αδιαφορία μας για να μην προστατεύουμε το περιβάλλον». Όλα αυτά, όπως τόνισε ο κ. Ζερεφός, ο κ. Τριβιζάς «τα περιγράφει τόσο ωραία μέσα από έναν κόσμο που βρίσκεται κι αυτός σε κίνδυνο: τον πληθυσμό των πιγκουίνων».

Όπως είπε, οι πιγκουίνοι, είναι εκείνοι, που θα έχουν πρόβλημα αν συνεχίσουν να λιώνουν οι πάγοι. «Και οι πάγοι λιώνουν, λιώνουν πιο γρήγορα από ό,τι γνωρίζαμε έχουμε χάσει πάνω από 40% της παγοκάλυψης του πλανήτη. Η παγοκάλυψη είναι ουσιωδέστατη για την εξασφάλιση της θερμικής ισορροπίας του πλανήτη μας», σημείωσε και προσέθεσε: « Εργάζομαι πενήντα χρόνια σε αυτό τον τομέα και νομίζω αγαπητέ Ευγένιε Τριβιζά μας φέρατε τώρα μπροστά στην πόρτα της αδιεξόδου. Πράγματι εκείνη η πένα σας το ταλέντο σας νομίζω ότι θα δείξει στη νέα γενιά και σε όλους εμάς γιατί το βιβλίο σας είναι τόσο χαριτωμένο, τόσο ενδιαφέρον ώστε να το διαβάσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι με το ίδιο ενδιαφέρον και θα καταλάβουν ότι είμαστε ήδη στο 12 και 5». Καταλήγοντας ο κ. Ζερεφός υπογράμμισε: «Θέλω να ευχηθώ ότι η ανθρωπότητα λελογισμένα θα επανέλθει στον ορθό δρόμο, ο ορθός δρόμος διδάσκεται από την ίδια τη φύση, η φύση μας καθοδηγεί».

Παράλληλα, η υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του WWF Ελλάς, Ελένη Σβορώνου ανέφερε ότι μέσα από τα βιβλία και το ιδιαίτερο ύφος του ο κ. Τριβιζάς συμβάλλει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Όπως σημείωσε, η συζήτηση για το περιβάλλον και την κλιματική κρίση πρέπει να γίνεται χωρίς καταστροφολογικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα απέναντι στα παιδιά και τους νέους. «Να μιλήσουμε και να μοιραστούμε με τα παιδιά την έγνοια για το περιβάλλον και το κλίμα, με έναν τρόπο που να μην είναι καταστροφολογικός. Ρητό ή άρρητο, το κλιματικό άγχος, όπως λένε οι επιστήμονες, σε παιδιά και νέους υφέρπει. Με έναν λόγο μη καταστροφολογικό, αλλά με αυτόν το ιδιαίτερο χιούμορ, που έχει η γραφή σας, έτσι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι», σημείωσε η κ. Σβορώνου. Ακόμη, εξήρε το χιούμορ του συγγραφέα τονίζοντας ότι αυτό διέπεται από μία «ανατρεπτική ματιά» για τον κόσμο. «Έχετε αυτό το καινοτόμο πνεύμα. Μας δίνετε αυτή τη ματιά την ικανότητα να συλλαμβάνουμε εναλλακτικά σενάρια του κόσμου, εναλλακτικά μέλλοντα, εναλλακτικές μορφές ζωής, τρόπους να ζούμε. Άρα, κατά αυτόν τον τρόπο, υπό αυτή την έννοια, όποιο βιβλίο σας και να διαβάσουμε συμβάλλει στην περιβαλλοντική αγωγή, στην κλιματική εκπαίδευση», υπογράμμισε η κ. Σβορώνου.

Από την πλευρά του ο διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα», Περικλής Δημητρολόπουλος, μίλησε για τη σημασία του νέου βιβλίου, το οποίο όπως ανέφερε, διαβάζοντάς το τον έκανε να σκεφτεί στο τέλος ότι «οι πιγκουίνοι είναι πολύ πιο σοβαροί από τους ανθρώπους, με την έννοια ότι κανένας πιγκουίνος δεν θα έκανε ό,τι κάνουν οι άνθρωποι, κανένας δεν θα έβλαπτε την κοινότητα των πιγκουίνων και δεν θα απειλούσε το είδος των πιγκουίνων όπως πολλοί εξ’ ημών δυστυχώς και βέβαια κανένας πιγκουίνος δεν απειλεί τον πλανήτη όσο τον απειλεί ο άνθρωπος». Κλείνοντας, έδωσε έμφαση στη νέα γενιά εκφράζοντας την αισιοδοξία του, καθώς όπως είπε, όλες οι σχετικές έρευνες δείχνουν πως οι νεότερες γενιές είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες και ανήσυχες για τα ζητήματα του περιβάλλοντος.

Τέλος ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του Μαριολοπούλειου – Καραγκίνειου Ιδρύματος Επιστημών Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος Λιάτσος, αναφέρθηκε στους σκοπούς του ιδρύματος ενώ η εκτελεστική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Ευγενία Χριστοδουλάκου, έκανε λόγο για μια παρουσίαση που αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και φιλοξενείται στο κέντρο ΓΑΙΑ, έναν χώρο αφιερωμένο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια, της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρένος Χαραλαμπίδης, διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου ενώ ο Μουσικός Όμιλος των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων (παιδική – νεανική χορωδία), καθώς και η χορωδία αποφοίτων GraduArti, υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Βαρσάμη-Κούκνη, ερμήνευσαν τα χορωδιακά έργα «Απελπισία των Πιγκουίνων» και «Οι Ολλανδοί και τα Ντόντο» από την όπερα-ονειρόδραμα «Δώδεκα παρά Δώδεκα» του Ευγένιου Τριβιζά, σε μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου, η οποία είχε πρωτοπαρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τους συνόδευσε ο τσελίστας Άρης Ζέρβας.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάκης Προβατάς.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ