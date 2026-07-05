Το καλοκαίρι είναι συνώνυμο με τη θάλασσα, τον ήλιο και τις στιγμές χαλάρωσης στην παραλία. Μαζί με αυτές τις εικόνες, το μαγιό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλοκαιρινής εμπειρίας. Ανάμεσα σε όλα τα είδη μαγιό, το μπικίνι ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο διαχρονικά και δημοφιλή, έχοντας όμως μια ιστορία που ξεκινά πολύ πριν από τη σύγχρονη εποχή.

Μια «μοντέρνα» ιδέα από το παρελθόν

Παρότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι το μπικίνι είναι μια σχετικά πρόσφατη εφεύρεση, ενδύματα που αποτελούνται από δύο ξεχωριστά κομμάτια υπήρχαν ήδη από την αρχαιότητα. Σε αρχαιοελληνικές παραστάσεις, όπως υδρίες και τοιχογραφίες, αλλά και σε περίφημα ρωμαϊκά μωσαϊκά (όπως στην Villa Romana del Casale στη Σικελία), απεικονίζονται αθλήτριες να φορούν ενδύματα που θυμίζουν έντονα το σημερινό μπικίνι.

Η «πυρηνική» έκρηξη του Λουί Ρεάρ

Η σύγχρονη εκδοχή του παρουσιάστηκε στις 5 Ιουλίου 1946 στο Παρίσι από τον Γάλλο μηχανικό Λουί Ρεάρ. Το νέο μαγιό πήρε το όνομά του από την Ατόλη Μπικίνι, στα νησιά Μάρσαλ, όπου πραγματοποιούνταν τότε δοκιμές ατομικών βομβών. Ο Ρεάρ πίστευε ότι η εμφάνιση του σχεδίου του θα προκαλούσε εξίσου μεγάλη «έκρηξη» εντυπώσεων.

Στην πραγματικότητα, ο Ρεάρ βελτίωσε μια ιδέα που είχε ήδη παρουσιάσει ο σχεδιαστής Ζακ Εν δύο μήνες νωρίτερα. Εκείνος είχε ονομάσει το μαγιό του «Άτομο», θέλοντας να τονίσει το πολύ μικρό του μέγεθος. Ο Ρεάρ το έκανε ακόμη πιο αποκαλυπτικό, όμως δυσκολεύτηκε να βρει μοντέλο πρόθυμο να το φορέσει. Τελικά, την παρουσίασή του ανέλαβε η χορεύτρια του Καζίνο του Παρισιού, Μισελίν Μπερναρντινί.

Από την απαγόρευση στην παγκόσμια καθιέρωση

Παρά τη δημοσιότητα που απέκτησε, το μπικίνι δεν έγινε αμέσως αποδεκτό. Χρειάστηκαν περίπου δεκαπέντε χρόνια μέχρι να καθιερωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το 1951 είχε απαγορευτεί η χρήση του στον διαγωνισμό Μις Κόσμος, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η στέψη της πρώτης νικήτριας.

Η μεγάλη του αναγνώριση και αποδοχή ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν η Μπριζίτ Μπαρντό εμφανίστηκε φορώντας μπικίνι στην ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα». Λίγο αργότερα, το 1962, η Ούρσουλα Άντρες έγραψε κινηματογραφική ιστορία αναδυόμενη από τη θάλασσα ως Bond girl στην ταινία «Dr. No», ενώ το διάσημο τραγούδι «Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini» του Μπράιαν Χίλαντ συνέβαλε ακόμη περισσότερο στη δημοτικότητά του.

Η εξέλιξη της απελευθέρωσης

Με το πέρασμα των χρόνων, το σχέδιο του μπικίνι εξελίχθηκε και έγινε ακόμη πιο λιτό, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980, όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα string μαγιό με πολύ λεπτές λωρίδες υφάσματος. Παράλληλα, καθιερώθηκε και ο όρος «μονοκίνι» για το μαγιό που αποτελείται μόνο από το κάτω μέρος, αφήνοντας το στήθος ακάλυπτο. Την ιδέα αυτή είχε εισαγάγει ήδη από τη δεκαετία του ’60 ο πρωτοπόρος Αυστριακός σχεδιαστής μόδας Ρούντι Γκερνράιχ.

Σήμερα, το μπικίνι δεν αποτελεί μόνο ένα καλοκαιρινό ένδυμα, αλλά και ένα σύμβολο μόδας, γυναικείας χειραφέτησης και διαρκούς εξέλιξης, αποδεικνύοντας πως ένα απλό ρούχο μπορεί να αποκτήσει σημαντική πολιτιστική και κοινωνική αξία.

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