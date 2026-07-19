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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση, το βιβλίο «Η εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Επαναστατημένη Ελλάδα (1825–1828)», της Μαρίας Μυλωνά.

Μια μεγάλη περίοδος του Αγώνα της ανεξαρτησίας των Ελλήνων κα­ταλαμβάνει η εκστρατεία του Ιμπραήμ πασά στην Επαναστατημένη Ελλάδα. Η εκστρατεία ξεκινά τον Φεβρουάριο του 1825 και διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 1828 με την οριστική του αποχώρηση, υπό την πίεση του γαλλικού εκστρατευ­τικού σώματος.

Στο παρόν σύγγραμμα καταγράφονται τα στρατιωτικά αλλά και τα πολιτικά γεγονότα αυτής της περιό­δου, οι προσπάθειες του εχθρού να επι­κρατήσει με κάθε μέσο, ο Αγώνας των Ελλήνων και η διεθνής διπλωματία για το Ελληνικό Ζήτημα που είχε ως κατά­ληξη τη ναυμαχία του Ναβαρίνου και τη συμφωνία για αποχώρηση του Ιμπραήμ από την Ελλάδα.

«Η εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Επαναστατημένη Ελλάδα (1825–1828)»

Η συγγραφέας

Η Μαρία Μυλωνά είναι συνταξιούχος εκπαιδευτι­κός και υποψήφια διδάκτωρ Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αντικεί­μενο μελέτης της είναι κυρίως η Νεότερη Ιστο­ρία μέσα από αρχειακές πηγές και τεκμήρια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία. Η διδακτορική της διατριβή έχει ως θέμα τη δια­μόρφωση αστικών κέντρων στη Νότιο Ανατολι­κή Λακωνία μετά την Επανάσταση του 1821 μέσα από τη μελέτη των συμβολαιογραφικών πράξεων της εποχής εκείνης.
Το ανά χείρας έργο είναι η πορεία του Ιμπραήμ πασά στην Επαναστατημένη Ελλάδα, η μετα­γραφή των τεκμηρίων κυρίως από τα ΓΑΚ και η παράθεση πηγών που αναφέρονται στην περίοδο εκείνη και αφορούν στη Λακωνία.
Έχει ασχοληθεί για πολλά χρόνια με την εκπαί­δευση για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλ­λον και έχει γράψει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για χρήση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελ­λάδα και στην Ευρώπη με θέματα ιστορίας και αειφορίας.
Ζει μόνιμα στους Μολάους Λακωνίας.

Τιμή: €12 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026

Εκδόσεις Παπαζήση

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