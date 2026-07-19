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Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση, το βιβλίο «Η εκστρατεία του Ιμπραήμ στην Επαναστατημένη Ελλάδα (1825–1828)», της Μαρίας Μυλωνά.
Μια μεγάλη περίοδος του Αγώνα της ανεξαρτησίας των Ελλήνων καταλαμβάνει η εκστρατεία του Ιμπραήμ πασά στην Επαναστατημένη Ελλάδα. Η εκστρατεία ξεκινά τον Φεβρουάριο του 1825 και διαρκεί έως τον Οκτώβριο του 1828 με την οριστική του αποχώρηση, υπό την πίεση του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος.
Στο παρόν σύγγραμμα καταγράφονται τα στρατιωτικά αλλά και τα πολιτικά γεγονότα αυτής της περιόδου, οι προσπάθειες του εχθρού να επικρατήσει με κάθε μέσο, ο Αγώνας των Ελλήνων και η διεθνής διπλωματία για το Ελληνικό Ζήτημα που είχε ως κατάληξη τη ναυμαχία του Ναβαρίνου και τη συμφωνία για αποχώρηση του Ιμπραήμ από την Ελλάδα.
Η συγγραφέας
Η Μαρία Μυλωνά είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και υποψήφια διδάκτωρ Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αντικείμενο μελέτης της είναι κυρίως η Νεότερη Ιστορία μέσα από αρχειακές πηγές και τεκμήρια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία. Η διδακτορική της διατριβή έχει ως θέμα τη διαμόρφωση αστικών κέντρων στη Νότιο Ανατολική Λακωνία μετά την Επανάσταση του 1821 μέσα από τη μελέτη των συμβολαιογραφικών πράξεων της εποχής εκείνης.
Το ανά χείρας έργο είναι η πορεία του Ιμπραήμ πασά στην Επαναστατημένη Ελλάδα, η μεταγραφή των τεκμηρίων κυρίως από τα ΓΑΚ και η παράθεση πηγών που αναφέρονται στην περίοδο εκείνη και αφορούν στη Λακωνία.
Έχει ασχοληθεί για πολλά χρόνια με την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον και έχει γράψει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για χρήση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με θέματα ιστορίας και αειφορίας.
Ζει μόνιμα στους Μολάους Λακωνίας.
Τιμή: €12 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026