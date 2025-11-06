Επιμέλεια: Κάτια Χριστίδου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα παρουσιάζει την έκθεση «Je t’aime» του Μάνου Ιωαννίδη (Manos) από 11 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2025.

Η έκθεση αποτελεί την πρώτη εκτενή παρουσίαση του καλλιτέχνη στη Λάρισα και περιλαμβάνει έργα που συμπυκνώνουν τη σκέψη του γύρω από την εικόνα, τη μνήμη και τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία.

Οι ενότητες της έκθεσης

Η έκθεση περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:

• Pop-art προσωπογραφίες

• Νέα ψηφιακά ιδεογράμματα

• «Χρυσά Αστρικά Γυμνά»

• Περιβαλλοντική Τριλογία με το βραβευμένο έργο «Πιγκουίνος που Λιώνει»

Το έργο του Manos συνδιαλέγεται με την ποπ και μετα-ποπ τέχνη, από τον Andy Warhol έως τη σύγχρονη προβληματική γύρω από τον ρόλο της εικόνας σε μια εποχή υβριδισμού και ψηφιακής υπερφόρτωσης.

Στο έργο του, πρόσωπα, σώματα, σύμβολα και ζώα αποκτούν λειτουργία φορέων νοήματος, εκφράζοντας την αναζήτηση μιας νέας ιερότητας της εικόνας μέσα σε έναν κόσμο κατανάλωσης του βλέμματος.

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Από τον πρώτο χρόνο ίδρυσής της (1983) έως και σήμερα, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην εδραίωση και ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και πανελλαδικά, μέσω της διοργάνωσης σημαντικών εκθέσεων και της ανάδειξης σύγχρονων καλλιτεχνών.

Η φιλοξενία της έκθεσης «Je t’aime» εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της μακράς πολιτιστικής αποστολής, προβάλλοντας το έργο ενός Έλληνα δημιουργού με διεθνή παρουσία και βαθύ στοχασμό πάνω στην έννοια της εικόνας, του χρόνου και της ανθρώπινης εμπειρίας.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Μάνος Ιωαννίδης, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και ρίζες από τη Μικρά Ασία, διαμορφώνει μια αυθεντική και αναγνωρίσιμη εικαστική ταυτότητα στο ελληνικό και διεθνές καλλιτεχνικό τοπίο. Μέσα από τη συνύπαρξη ζωγραφικής, χαρακτικής και πειραματικών μέσων, αναπτύσσει ένα πολυεπίπεδο εικαστικό λεξιλόγιο που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική αναζήτηση.

Το έργο του φέρει αναφορές στην αρχαία ελληνική γραφή, την ποπ κουλτούρα και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, συνθέτοντας έναν διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και εκφράζοντας την οικουμενική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου.

Έργα του έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά καλλιτεχνικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού — Κωνσταντινούπολη, Μιλάνο, Σμύρνη, Αθήνα — και ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, όπως το Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα και το Μουσείο Λασκαρίδου – Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας.

Η καλλιτεχνική του πορεία έχει αναγνωριστεί διεθνώς με διακρίσεις και βραβεύσεις από σημαντικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η UNESCO (2022), το WBAF/G20 (2024) και το Who is Who International (2025), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στο σύγχρονο εικαστικό γίγνεσθαι.

Χώρος

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα

Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα

Διάρκεια έκθεσης

11 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2025