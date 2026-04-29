Από την Κρήτη… στο prime time του ABC! Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη εμφανίστηκε στην αμερικανική τηλεόραση, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Libby σε μεγάλη παραγωγή.

Η Ελληνίδα ηθοποιός συμμετείχε στο επιτυχημένο docuseries Betrayal: Secrets & Lies, μία από τις σειρές που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή στην αμερικανική τηλεόραση, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.

Την Κυριακή 26 Απριλίου (10–11 μ.μ. EDT), εμφανίστηκε στο 5ο επεισόδιο της σειράς, υποδυόμενη τη Libby, τον βασικό χαρακτήρα της ιστορίας.

Το επεισόδιο, με τίτλο «The Kentucky Conman», φέρνει στην οθόνη μια υπόθεση γεμάτη προδοσία και ανατροπές. Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη αποτύπωσε τον ρόλο της Libby μέσα από τις δραματοποιημένες σκηνές του επεισοδίου (reenactment).

Σύμφωνα με σχετική αναφορά του TV Regular για το επεισόδιο, η ερμηνεία της ηθοποιού που υποδύεται τη Libby ξεχωρίζει, με ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την παρουσία της στην οθόνη. https://tvregular.com/2026/04/19/betrayal-secrets-lies-the-kentucky-conman-exposes-dark-secrets-in-libbys-life/

Η σειρά Betrayal: Secrets & Lies, βασισμένη στο Νο.1 true crime podcast, προβάλλεται από το ABC και είναι διαθέσιμη μέσω Hulu και Disney+. Η παραγωγή της ABC News Studios σε συνεργασία με την Glass Entertainment Group παρουσιάζει οκτώ αληθινές ιστορίες που έχουν ήδη συζητηθεί έντονα.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2025, ενώ το επεισόδιο προβλήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου.

Με βάση τη Νέα Υόρκη, η Ελεάννα Φινοκαλιώτη χτίζει τα τελευταία χρόνια μια διεθνή πορεία σε θέατρο, μουσική και τηλεόραση. Η συμμετοχή της στη συγκεκριμένη παραγωγή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξή της, ενισχύοντας την παρουσία της στην αμερικανική τηλεόραση.

Η παρουσία της στη διεθνή σκηνή ενισχύεται συνεχώς, με κάθε νέο βήμα να ανοίγει ακόμα περισσότερες προοπτικές.

Λίγα λόγια για την Ελεάννα Φινοκαλιώτη

Η Ελεάννα Φινοκαλιώτη είναι βραβευμένη Ελληνίδα ηθοποιός, ερμηνεύτρια, χορεύτρια και ακτιβίστρια, που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε Θέατρο στο Εδιμβούργο (Queen Margaret University – BA in Performing Arts with Distinction) και Μουσική και Πιάνο στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Στις αρχές της καριέρας της απέσπασε το Βραβείο Β΄Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Ιουλιέτα στην παράσταση Romeo & Juliet, στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Olive Festival 2010 στο Μιλάνο. Το 2025 τιμήθηκε με το Βραβείο 54ONY για Καλύτερο Σύνολο (Best Ensemble) για τη συμμετοχή της στην παραγωγή Let’s Be Bad: Celebrating Broadway Villains στο 54 Below, στο Manhattan. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται κυρίως στη Νέα Υόρκη, με παρουσία σε θέατρο, κινηματογράφο, τηλεόραση και μουσική σκηνή.

Current Work

Η Ελεάννα θα υποδυθεί τη Sophia στην Off-Broadway θεατρική παραγωγή Spirit of the Game: The Ultimate Musical, η οποία θα παρουσιαστεί τον Μάιο του 2026 στο Asylum NYC Theatre, στο Μανχάταν. Η παραγωγή βραβεύτηκε στο Florida Festival of New Musicals 2025.

Η Ελεάννα κατείχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Little Short Sally στην Off-Broadway παραγωγή Always Young The Musical, που μεταφέρθηκε απευθείας από την επιτυχημένη της πορεία στο Λονδίνο και έκανε τον Ιανουάριο του 2026 στο Μανχάταν.

Επιπλέον, εμφανίστηκε στο HUMAN – Layers of Identity, ένα νέο έργο χοροθεάτρου που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Spring 2026 Spark Theatre Festival NYC.

Επίσης, υποδύθηκε τη Blanche DuBois στο White Reality, ένα διακείμενο έργο εμπνευσμένο από το Λεωφορείον ο Πόθος του Τενεσί Ουίλιαμς και το Ταξίδι μιας Μεγάλης Μέρας μέσα στη Νύχτα του Γιούτζιν Ο’Νηλ, το οποίο παρουσιάστηκε στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 2025.