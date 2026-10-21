Τις εντυπώσεις κερδίζει η ανερχόμενη τραγουδίστρια, Ελευθερία Αγαπάκη στο Rox Music Hall, συμμετέχοντας σε ένα δυνατό λαϊκό σχήμα με πρωταγωνιστές τους Θέμη Αδαμαντίδη, Βασίλη Τερλέγκα και Αλέκο Ζαζόπουλο.

Με τη σκηνική της παρουσία, την ενέργεια και το πάθος της για το τραγούδι, η νεαρή ερμηνεύτρια ξεχώρισε από την πρεμιέρα κιόλας, σε μία βραδιά που δεν έπεφτε καρφίτσα στο γνωστό νυχτερινό κέντρο.

Αναμφίβολα η συνεργασία με τρεις δυνατούς λαϊκού ερμηνευτές, όπως οι Θέμης Αδαμαντίδης, Βασίλης Τερλέγκας και Αλέκος Ζαζόπουλος αποτελεί παράσημο για την ανερχόμενη ερμηνεύτρια, η οποία μάγεψε το κοινό.

Σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική διαδρομή της Ελευθερίας Αγαπάκη, η οποία το προσεχές διάστημα θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, το οποίο θα προκαλέσει αίσθηση, έχει η Promo Paganias.

Ο γνωστός μάνατζερ και καλλιτεχνικός promoter, Γιάννης Παγανιάς στηρίζει την προβολή και την επικοινωνιακή της παρουσία, αναδεικνύοντας τα επαγγελματικά της βήματα και τις νέες συνεργασίες της, με τον Τόλη Μίχα να είναι υπεύθυνος για τις εμφανίσεις της ταλαντούχας ερμηνεύτριας, με καταγωγή από την Κρήτη.