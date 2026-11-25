Το βραβείο «Ενδυματολόγος της Χρονιάς» για τη δουλειά της στην ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν θα απονεμηθεί στην Αμερικανίδα σχεδιάστρια κοστουμιών Έλεν Μιρόζνικ, όπως ανακοίνωσε το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (British Fashion Council – BFC).

Η Μιρόζνικ τιμάται για τη συμβολή της στη νέα κινηματογραφική παραγωγή, καθώς σχεδίασε και δημιούργησε περισσότερα από 5.300 κοστούμια ειδικά για τις ανάγκες της ταινίας.

Η τελετή απονομής των βραβείων του BFC για το 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου.

«Το να λαμβάνω αναγνώριση από το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας αποτελεί μια εξαιρετική τιμή. Η μόδα και ο κινηματογράφος μοιράζονται μια ισχυρή οπτική γλώσσα, η οποία ξεπερνά τα σύνορα, μεταμορφώνει την ταυτότητα και διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Το γεγονός ότι το έργο μου τιμάται σε αυτό το σημείο συνάντησης έχει βαθύ νόημα.

Αποδέχομαι αυτή τη διάκριση με απέραντη ευγνωμοσύνη και με μια ακλόνητη πίστη στη δύναμη της φαντασίας και σε όλα όσα πρόκειται να έρθουν», δήλωσε η Έλεν Μιρόζνικ.

Η Έλεν Μιρόζνικ, η οποία κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, ηγείται τμημάτων ενδυματολογίας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση εδώ και αρκετές δεκαετίες. Στο βιογραφικό της περιλαμβάνονται έργα όπως: «Ολέθρια Σχέση», «Wall Street», «Βασικό Ένστικτο», «Ένας Τέλειος Φόνος», «Behind the Candelabra», «Oppenheimer» και ο πρώτος κύκλος της σειράς «Bridgerton».

Το βραβείο «Ενδυματολόγος της Χρονιάς» απονέμεται σε επαγγελματία του χώρου του οποίου η δουλειά στη βιομηχανία του θεάματος, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, είχε αντίκτυπο στον κλάδο της μόδας και στην ευρύτερη κουλτούρα.

«Η μόδα και ο κινηματογράφος διατηρούν ανέκαθεν μια ισχυρή δημιουργική σχέση, με τον σχεδιασμό κοστουμιών να καθορίζει χαρακτήρες, να δημιουργεί ολόκληρους κόσμους και να διαμορφώνει εικόνες που έχουν αντίκτυπο πολύ πέρα ​​από την οθόνη, επηρεάζοντας συχνά τη μόδα και τη λαϊκή κουλτούρα για γενιές ολόκληρες. Η δουλειά της Έλεν Μιρόζνικ στην “Οδύσσεια” αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα της εξαιρετικής δημιουργικότητας, της τεχνικής κατάρτισης και της φαντασίας που συνδέουν αυτούς τους δύο τομείς» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Λάρα Γουέιρ, διευθύνουσα σύμβουλος του BFC.