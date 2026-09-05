Με πρωτοβουλία και φιλοξενία της Ευρωβουλευτού Έλενας Κουντουρά, η φωτογραφική έκθεση «Από το Α έως το Ω» θα παρουσιαστεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στην αίθουσα SPINELLI 1G. Μια ξεχωριστή συνάντηση ελληνικής μόδας, φωτογραφίας, ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και οικολογικής συνείδησης, με εμπνευστή και δημιουργό του concept τον Eco Stylist Δημήτρη Γραμματικογιάννη, φωτογραφική υλοποίηση από τον Διονύση Κούτση και πρωταγωνίστρια τη διεθνή Ελληνίδα μοντέλο Ολίβια Βασιλοπούλου.

Με πρωτοβουλία και φιλοξενία της Ευρωβουλευτού Έλενας Κουντουρά, η φωτογραφική έκθεση «Από το Α έως το Ω» θα παρουσιαστεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2026, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στην αίθουσα SPINELLI 1G. Μια ξεχωριστή συνάντηση ελληνικής μόδας, φωτογραφίας, ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και οικολογικής συνείδησης, με εμπνευστή και δημιουργό του concept τον Eco Stylist Δημήτρη Γραμματικογιάννη, φωτογραφική υλοποίηση από τον Διονύση Κούτση και πρωταγωνίστρια τη διεθνή Ελληνίδα μοντέλο Ολίβια Βασιλοπούλου.

Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 9 Φεβρουαρίου και καθιερώθηκε επίσημα το 2017, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

Η Έλενα Κουντουρά, με τη διεθνή της εμπειρία στον χώρο της μόδας και την πολυετή πολιτική της παρουσία στην Ευρώπη, αναγνώρισε από την πρώτη στιγμή την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και συμβολική αξία της φωτογραφικής σειράς «Από το Α έως το Ω» και αποφάσισε να φιλοξενήσει την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επιλογή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς δημιουργεί έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας με το ευρωπαϊκό κοινό. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η ελληνική μόδα, η φωτογραφία, η ελληνική γλώσσα, η πολιτιστική μας κληρονομιά και η οικολογική συνείδηση ταξιδεύουν στην καρδιά της Ευρώπης, αναδεικνύοντας μια Ελλάδα σύγχρονη, δημιουργική, εξωστρεφή και με ισχυρή σύνδεση με τις ρίζες της.

Στην καρδιά του «Από το Α έως το Ω» βρίσκεται ο Δημήτρης Γραμματικογιάννης, Eco Stylist και εμπνευστής του concept. Με σταθερή οικολογική ματιά, έχει διαμορφώσει μια δημιουργική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τη μόδα ως μέσο πολιτισμού και αφήγησης. Η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, η αξία της τοπικότητας, η ελληνική δημιουργία και η ανάγκη για έναν πιο υπεύθυνο τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης αποτελούν βασικούς άξονες της δουλειάς του.

Η αρχική έμπνευση γεννήθηκε από την εικόνα της Ολίβιας Βασιλοπούλου, μπροστά σε μια ελιά που φέρει και το όνομά της. Μια φαινομενικά απλή εικόνα αποτέλεσε την αφετηρία για ένα ολόκληρο εικαστικό σύμπαν. «Η αρχική έμπνευση ήταν να δημιουργήσω ένα editorial με την Ολίβια μπροστά σε μια ελιά που φέρει και το όνομά της. Η εξέλιξη της ιδέας ήταν αυτόματη…», αναφέρει ο Δημήτρης Γραμματικογιάννης.

Από αυτή την πρώτη εικόνα γεννήθηκε ένας συμβολικός κόσμος όπου η ελιά, η γυναίκα-εργάτρια της γης, η ελληνική γη, η γλώσσα, η μόδα και η βιωσιμότητα συναντώνται. Η φύση δεν αποτελεί απλώς σκηνικό, αλλά γίνεται αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας.

Ο παγκοσμίου κύρους φωτογράφος και καθηγητής φωτογραφίας Διονύσης Κούτσης, η φωτογραφική του προσέγγιση είναι σκηνοθετική και κινηματογραφική, μεταφέρει την ιδέα στη φωτογραφική εικόνα, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό ελληνικό φως σε πρωταγωνιστή και ταυτόχρονα την ανθρώπινη παρουσία ως ισότιμο στοιχείο στην αφήγηση. Το φως διαπερνά το πρόσωπο της Ολίβια και δημιουργεί έναν διάλογο ανάμεσα στο μοντέλο, τα ενδύματα, την ελιά και το φυσικό τοπίο. Η φωτογραφία δεν λειτουργεί ως απλή καταγραφή της μόδας, αλλά ως αυτόνομη εικαστική αφήγηση.

Στο κέντρο αυτής της αφήγησης βρίσκεται η Ολίβια Βασιλοπούλου. Διεθνές μοντέλο και ομογενής, με πτυχίο στις πολιτικές επιστήμες, γνώση πέντε γλωσσών και διεθνή καριέρα στην ασιατική αγορά, και φαβορί για τον τίτλο του Miss Universe Greece 2026, αποτελεί τη μούσα του Δημήτρη Γραμματικογιάννη. Μέσα από το πρόσωπο, την παρουσία και την αύρα της, γίνεται το πρόσωπο μιας σύγχρονης Ελλάδας που γνωρίζει τις ρίζες της, αλλά ταυτόχρονα συνομιλεί με τον κόσμο.

Η φωτογράφιση δημιουργήθηκε για τον ιστότοπο Ethical Ode, του γνωστού Εco Stylist, ως ωδή στην ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερο στοιχείο της έκθεσης αποτελεί η εικαστική παρέμβαση του Βαγγέλη Κυριακού, ο οποίος ενσωμάτωσε σε βασικές φωτογραφίες στίχους του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη από το εμβληματικό έργο Άξιον Εστί: «Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική». Η γλώσσα παρουσιάζεται ως ζωντανός φορέας πολιτισμού, γνώσης, σκέψης και δημιουργίας, με διαχρονική παρουσία που ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας.

Κεντρικό σύμβολο της φωτογραφικής αφήγησης είναι η ελιά, διαχρονικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας. Οι δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών συνομιλούν με τις υφές του κορμού, τις αποχρώσεις του ελαιώνα και το ελληνικό φως. Η μόδα γίνεται προέκταση του περιβάλλοντος, ενώ η επιλογή ελληνικών σχεδιαστικών σημάτων αναδεικνύει τη σημασία της τοπικότητας και της βιώσιμης δημιουργίας.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει η γυναίκα της ελληνικής γης: η γυναίκα που καλλιεργεί, σπέρνει, θερίζει, συλλέγει και δημιουργεί. Μια αθόρυβη δύναμη που κουβαλά αρχαία γνώση και σύγχρονη αντοχή. Η μορφή της συνομιλεί συμβολικά με την αρχαία ελληνική γραμματεία και, ιδιαίτερα, με τις «Βάκχες» του Ευριπίδη και τις «Όρνιθες» του Αριστοφάνη.

Στον ίδιο συμβολικό κόσμο εντάσσεται η κουκουβάγια, σύμβολο σοφίας και γνώσης. Η παρουσία της συνδέει την ελληνική πολιτιστική παράδοση με την παρατήρηση, την κριτική σκέψη και την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον.

Στη φωτογράφιση συμμετέχουν τα ελληνικά σχεδιαστικά σήματα DASSIOS, DAPHNE VALENTE, ISSI ATHENS, IOANNA KOURBELA, LAMPRINI MOUROUTI, MUSA COLLECTION, CHRYSANTHI FARMAKI, KATERINA KAROUSSOS, FLOWERS&LEAVES, SPEIRA BAGS, KALLIOPE JEWELLERY, JELENA GAVELA, ZEUS&DIONE, DAPHNE KOURENTZI και BON PROJECT.

Η δημιουργική ομάδα

Ιδέα/ Eco Stylist: Δημήτρης Γραμματικογιάννης

Φωτογραφία: Διονύσης Κούτσης

Μούσα / Μοντέλο: Ολίβια Βασιλόπουλου

Εικαστική Παρέμβαση: Ευάγγελος Κυριακός

Επιμέλεια προσώπου & μαλλιών: Κωνσταντίνος Μπέζας, Μαρία Ιωαννίδου

Βοηθοί styling: Αριάδνη Σουργιεδάκη, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος (AKTO Art & Design College)

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Στράτου Ελευθερίου, ιδρυτή του σήματος ISSI ATHENS.

Παραθέτουμε κάποιες εικόνες από την έκθεση με τους τίτλους των έργων:

They gave me Greek as my language

Nature Is Script

The Bacchae

Invisible Collectors

Ornithes