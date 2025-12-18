Μέσα σε ένα αυτοκίνητο, χωρίς σκηνή, χωρίς φώτα και χωρίς κανένα εφέ, η Έλενα Λεώνη κατάφερε να μας «αναγκάσει» να σταματήσουμε το ανελέητο scrolάρισμα και απλώς να την απολαύσουμε. Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η νεαρή ερμηνεύτρια, παρέα με τις πολύ καλές της φίλες Μαρίνα Σάττι και Ερασμία Μακρίδη ερμηνεύουν τη δική της «Βροχή», με τέτοιο τρόπο που το τραγούδι αποκτά μια σχεδόν μαγική διάσταση!

Η Έλενα Λεώνη κρατά τον πυρήνα του κομματιού, τη μελωδία και το συναίσθημα, ερμηνεύοντας με καθαρότητα και εσωτερικότητα, σαν να αφηγείται κάτι πολύ προσωπικό. Δίπλα της, οι κολλητές της Μαρίνα Σάττι και Ερασμία Μακρίδη, οι οποίες χωρίς να παρεμβαίνουν, δίνουν μια ξεχωριστή πνοή στη στιγμή. Με φωνές, ρυθμό και μουσική, δημιουργούν ένα ζωντανό, σχεδόν κινηματογραφικό περιβάλλον, που αναδεικνύει τη δύναμη του τραγουδιού.

Δείτε εδώ το βίντεο:

Είναι από εκείνες τις στιγμές όπου η απλότητα μετατρέπεται σε αρετή. Τρεις γυναίκες, τρεις φωνές που συναντιούνται φυσικά και μια «Βροχή» που… πέφτει με δύναμη. Μια ερμηνεία που δεν χρειάζεται πολλά λόγια…

Λίγα λόγια για τη «Βροχή»

Η «Βροχή» άλλωστε δεν είναι ένα τυχαίο τραγούδι στην πορεία της Έλενας Λεώνη. Πρόκειται για το πρώτο κομμάτι που έγραψε ποτέ και για ένα έργο βαθιά προσωπικό, που σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου δημιουργικού κεφαλαίου.

Γεννήθηκε σε μια περίοδο έντονης καλλιτεχνικής αναζήτησης, όταν η Λεώνη ζούσε στο Τσεπέλοβο της Ηπείρου ως φοιτήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, δουλεύοντας πάνω σε ένα γλυπτό από πέτρα, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Χουλιαρά.

Το music video της «Βροχής» φέρει επίσης τη σκηνοθετική της υπογραφή, επιβεβαιώνοντας τη διπλή της ιδιότητα ως μουσικού και εικαστικού δημιουργού. Ένα λιτό, αφαιρετικό βίντεο, με φωτογραφία του Πάνου Ηλιόπουλου και τη συμμετοχή του Γιάννη Παπαπέτρου στην κιθάρα και του Philippe G. Missas στο styling, που αφήνει χώρο στη μουσική και στις εικόνες να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία.

Ακούστε τη «Βροχή»:

Έτσι, η ερμηνεία της Έλενας Λεώνη, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, με τη Μαρίνα Σάττι και την Ερασμία Μακρίδη να υφαίνουν μουσικά και φωνητικά το περιβάλλον γύρω της, μετατρέπεται άμεσα σε μια μικρή, αυθεντική μουσική στιγμή!