Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες και ο Γιάννης Διονυσίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και ελπιδοφόρους ερμηνευτές της γενιάς του, έρχονται την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στην Περιστερώνα της Κύπρου και μας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι.

Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών, με λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια. Μελωδίες που διασχίζουν σύνορα και γεφυρώνουν κουλτούρες, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη δυναμική και έναν ξεχωριστό παλμό!

Η συναυλία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Κωνσταντίνου Χατζημιχαήλ και μαζί όλων όσοι έφυγαν νέοι από κοντά μας.

Όλα τα έσοδα θα δοθούν για την Ανέγερση του Παρεκκλησίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στις 20:00.

Προαύλιο Εκκλησίας Αγίων Βαρνάβα & Ιλαρίωνος στην Περιστερώνα

Κύπρος

Εισιτήριο Εισόδου € 20

Διοργάνωση: Εκκλησία Περιστερώνα