Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μία από τις πιο αγαπημένες ερμηνεύτριες, καλωσορίζει το καλοκαίρι με μία συναρπαστική περιοδεία, γεμάτη μουσικές εκπλήξεις και αγαπημένα τραγούδια!

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 21:15, η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στον προαύλιο χώρο του 1ου Γυμνασίου Νάξου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μουσικός Περίβολος» που διοργανώνει ο Δήμος Νάξου.

Με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και αμέτρητες στιγμές πάνω στη σκηνή, η Ελένη, με τη μοναδική της ενέργεια και αμεσότητα, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι.

Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες της με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια που τόσο αγαπά, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια, που πάντα αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για εκείνη.

Μελωδίες που διασχίζουν σύνορα και γεφυρώνουν κουλτούρες, με σεβασμό στην παράδοση και διάθεση ανανέωσης, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη δυναμική και έναν ξεχωριστό παλμό στη φετινή της περιοδεία.

Παράλληλα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει κάποια από τα νέα τραγούδια που έφτιαξαν μαζί με τον Κώστα Λειβαδά στο δίσκο “Ριγιόυνιον” που κυκλοφόρησε τον Μάιο.

Αυτό το καλοκαίρι η Ελένη εμφανίζεται με μια νέα ομάδα μουσικών, φέρνοντας έναν διαφορετικό αέρα στις συναυλίες της. Νέες ενορχηστρώσεις, φρέσκιες προσεγγίσεις και μια μπάντα που αναδεικνύει κάθε τραγούδι με τρόπο ξεχωριστό.

Κάθε συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου είναι μια γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Μια εμπειρία όπου η μουσική γίνεται ζωντανός διάλογος, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και η επαφή με το κοινό αποκτά μια σπάνια, αληθινή μαγεία.

Info

Τετάρτη 22 Ιουλίου

1ο Γυμνάσιο

Νάξος-Κυκλάδες

Ώρα έναρξης 21:15

Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση: more.com

Μουσικός Περίβολος

Διοργάνωση: Δήμος Νάξου

Συντελεστές :

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – κιθάρες/ενορχηστρώσεις

Περικλής Αλιώπης – τρομπέτα

Νίκος Κόχιλας – βιολί

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Κώστας Αρσένης – μπάσο

Βασίλης Γιασλακιώτης – τύμπανα

Τον ήχο της παράστασης επιμελείται ο Τάκης Σπυρόπουλος και ο Σπύρος Σπυρόπουλος και τους φωτισμούς ο Δημήτρης Λάιος.

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Γραφιστική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς