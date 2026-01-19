Η νέα χρονιά εγκαινιάζεται για τη VERGOS Auctions με μια δημοπρασία αποκλειστικά αφιερωμένη σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης ελληνικής κεραμικής, την Ελένη Βερναδάκη. Η δεύτερη κατά σειρά δημοπρασία του Οίκου για την κορυφαία κεραμοπλάστρια θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά – ζωντανά (Online – Live) την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, στις 6:00 μ.μ.

Στη δημοπρασία παρουσιάζονται 158 κεραμικά έργα, φόρμες και χρηστικά αντικείμενα –πιάτα, κούπες και μπολ– που αποτυπώνουν με σαφήνεια την καλλιτεχνική πορεία της δημιουργού, μια διαδρομή που εκτείνεται σε περισσότερα από 60 χρόνια αδιάλειπτης δημιουργίας.

Ιδρυτική μορφή του Μορφολογικού Κέντρου Αθηνών – ADC (Athens Design Center) και του Συνδέσμου Σύγχρονης Τέχνης, η Ελένη Βερναδάκη αντιμετωπίζει την κεραμική ως «συνισταμένη έκφραση των εικαστικών τεχνών». Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε σημαντικά μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με τελευταίο σταθμό τη μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη.

Πρόσφατα, η καλλιτέχνιδα υπέγραψε και το μετάλλιο του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, μετατρέποντας ένα παιδικό παιχνίδι –τη σβούρα– σε ένα ισχυρό σύμβολο χρόνου, κίνησης και αντοχής.

H δημοπρασία θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα www.vergosauctions.com και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσω διαδικτύου όπως επίσης μέσω γραπτής ή/και τηλεφωνικής προσφοράς.