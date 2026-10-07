Ο Σταυρός του Νότου είναι ένας από εκείνους τους χώρους που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Εκεί επιστρέφει φέτος η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, για μια σειρά εμφανίσεων που θα ξεκινήσουν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και θα συνεχιστούν όλα τα Σάββατα του Νοεμβρίου.

Στην κεντρική σκηνή, η ερμηνεύτρια θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στις διαφορετικές μουσικές πλευρές της, από το ροκ και την ποπ μέχρι το λαϊκό τραγούδι. Τραγούδια που έχουν ήδη αποκτήσει τη δική τους θέση στο ρεπερτόριό της θα συναντήσουν νέες επιλογές και απρόσμενες μουσικές διαδρομές, σε ένα πρόγραμμα που αφήνει χώρο τόσο στη μνήμη όσο και στο καινούργιο.

Ανάμεσα στα τραγούδια που αναμένεται να ακουστούν είναι η «Επιμονή», το «Έλα», το «Μακριά μου να φύγεις» και οι «Ακρογιαλιές Δειλινά». Ξεχωριστή θέση θα έχουν και ορισμένα από τα νέα τραγούδια της Ζουγανέλη, τα οποία θα κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο της επόμενης δισκογραφικής της δουλειάς και θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά ζωντανά στον Σταυρό του Νότου.

Μαζί της θα είναι ο Σταύρος Νιφοράτος, ενώ τη μουσική επιμέλεια επί σκηνής αναλαμβάνει μια ομάδα έμπειρων μουσικών: ο Ευριπίδης Ζεμενίδης στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα και τις ενορχηστρώσεις, ο Γιώτης Κιουρτσόγλου στο μπάσο, ο Βαχάν Γκαλστιάν στα πνευστά, ο Τάκης Βασιλείου στα κρουστά και τα τύμπανα, ο Δημήτρης Σαββαΐδης στο μπουζούκι, το λαούτο και την ακουστική κιθάρα και ο Θανάσης Μάντζαρης στο πιάνο.

Η επιστροφή στον Σταυρό έχει για την ίδια και έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα. Όπως σημειώνει, πρόκειται για έναν γνώριμο τόπο, αλλά η ίδια επιστρέφει σε αυτόν διαφορετική, έχοντας διανύσει μια διαδρομή με νέες εμπειρίες, τραγούδια και μια άλλη ματιά.

«Σαν να συναντώ ξανά ένα κομμάτι του εαυτού μου και να του συστήνω αυτό που είμαι σήμερα», γράφει χαρακτηριστικά.

Και ίσως αυτό να είναι και το ενδιαφέρον μιας επιστροφής: όχι η αναπαράσταση όσων έχουν προηγηθεί, αλλά η ευκαιρία να ξαναδείς κάτι γνώριμο μέσα από αυτό που έχεις γίνει στο μεταξύ.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη δίνει ραντεβού στον Σταυρό του Νότου από τις 31 Οκτωβρίου.

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο του Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22:30

Προπώληση Eισιτηρίων: Εδώ

Τηλεφωνικές Κρατήσεις: 210 9226975, 210 9239031