Το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του επιστρέφει εκείνη η ανάγκη για βραδιές κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, με μουσική που μας βρίσκει όλους στο ίδιο σημείο, έστω και για λίγο.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ανεβαίνει στη σκηνή την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, για μια καλοκαιρινή συναυλία που υπόσχεται ένταση, συναίσθημα και εκείνη τη ζωντανή ενέργεια που δεν χωράει σε ηχογραφήσεις.

«Και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά.

Με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν τον δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά.

Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μη μας ακούει κανείς.

Η καλοκαιρινή περιοδεία ξεκινά.

Φέρτε καλή παρέα.

Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική.

Σας περιμένω με λαχτάρα.

Ελεωνόρα»

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα της καλοκαιρινής περιοδείας εδώ

Συντελεστές:

Μουσικοί:

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Ενορχηστρώσεις & κιθάρες

Τάσος Βαλκάνης: Τρομπέτα

Αλέξανδρος Δημόπουλος: Πλήκτρα

Βαχάν Γκαλστιάν: Πνευστά

Γιώργος Πουλιάσης: Τύμπανα

Δημήτρης Σαββαΐδης: Λαούτο, μπουζούκι & κιθάρα

Χάρης Χαραλάμπους: Μπάσο

Φωνητικά: Ιωάννα Μόρφη & Μαργαρίτα Παπαδημητρίου

Ηχοληψία: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Ζαχαρίας Σταμούλος, Γιώργος Γιαννόπουλος

Σχεδιασμός φώτων: Γιώργος Τσάβαλλος

Παραγωγή: CReatures & Solar Productions

Επικοινωνία: Entechno Sessions | Cultural Promotion

INFO

ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηρακλείου 13, Πειραιάς 185 33

Ημερομηνία Παράστασης:

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Ώρα Έναρξης | 21:00

Προπώληση Εισιτηρίων: Εδώ