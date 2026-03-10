Λίγες μόνο παραστάσεις έμειναν για την Ελίζα, μέχρι το τέλος της θεατρικής σεζόν! Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται έως και την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου), με το ενδιαφέρον των θεατών να παραμένει αμείωτο και την προσέλευση στο Θέατρο Πόρτα να αυξάνεται διαρκώς.

Μετά την πρόσφατη προσθήκη μίας έξτρα παράστασης, κάθε Κυριακή το μεσημέρι, ακόμη περισσότεροι μικροί και μεγάλοι θεατές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της, με την Ελίζα, τον Πάτρικ και όλους τους ήρωες να μας ταξιδεύουν από πειρατικούς τόπους έως και το διάστημα!

Για να γιορτάσει τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και να προσκαλέσει ακόμη περισσότερους θεατές, το Θέατρο Πόρτα ανακοινώνει μια ειδική οικογενειακή προσφορά για τις τέσσερις τελευταίες Κυριακές: για τις παραστάσεις των 15:00, στα τέσσερα εισιτήρια το ένα θα είναι δώρο (39 ευρώ αντί για 52).

Η προσφορά εφαρμόζεται αυτόματα στη more, ενώ ισχύει και για αγορές από το ταμείο.

Το έργο

Το αγαπημένο έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, που έχουν ήδη παρακολουθήσει χιλιάδες θεατές από την αρχή της σεζόν, αποτελεί μια περιπέτεια για όλη την οικογένεια, με πλούσια δράση, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια και ζωντανή μουσική και τραγούδια. Ένα ταξίδι φαντασίας που καλεί τους θεατές να ακολουθήσουν τους ήρωες σε μοναδικές περιπλανήσεις… μέχρι και το διάστημα!

Μέσα από τη συναρπαστική του δράση, το έργο αναδεικνύει με συγκινητικό τρόπο τη σημασία της αγάπης, της ελπίδας, της αντοχής και της δημιουργικής σκέψης, αξίες που το κάνουν να παραμένει τόσο επίκαιρο.Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε μία απρόσμενη περιπέτεια, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία και την παιγνιώδη διάθεση του Θεάτρου Πόρτα.

Στη διασκευή του Θωμά Μοσχόπουλου, οι ηθοποιοί -σαν παιδιά που παίζουν- ξεκινούν από την ελισαβετιανή εποχή, στην οποία διαδραματίζεται το έργο, πειραματίζονται, αυτοσχεδιάζουν και μεταφέρουν την αφήγηση με εφευρετικότητα και απρόσμενες ανατροπές στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας, με θεαματικές μάχες ανάμεσα σε εξωγήινους, φωτόσπαθα που λάμπουν στο διάστημα και τη θαρραλέα Ελίζα να ναυλώνει ένα διαστημόπλοιο για να ξανασυναντήσει τον φίλο της, τον Πάτρικ.

Καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αυτού του μαγικού σκηνικού κόσμου έχουν τα εντυπωσιακά σκηνικά της Ελένης Νανοπούλου και τα θεαματικά κοστούμια της Κλαιρ Μπρέισγουελ, που συνδυάζουν στοιχεία εποχής με φουτουριστικές πινελιές. Την εμπειρία συμπληρώνουν οι υψηλής ποιότητας προβολές του Πάτροκλου Σκαφίδα και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί της Σοφίας Αλεξιάδου.Όπως σε όλες τις παραστάσεις του Θεάτρου Πόρτα, η μουσική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο: ο Κορνήλιος Σελαμσής υπογράφει την πρωτότυπη μουσική και τα τραγούδια, τα οποία ερμηνεύονται ζωντανά επί σκηνής από τον οκταμελή θίασο, προσθέτοντας ρυθμό, συγκίνηση και αμεσότητα στη θεατρική εμπειρία.

Η Ελίζα έχει μια ξεχωριστή ιστορία στο Θέατρο Πόρτα, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στη σκηνή του. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1989, σε σκηνοθεσία του Σταμάτη Φασουλή, και αγαπήθηκε βαθιά από μικρούς και μεγάλους, αποσπώντας θερμή υποδοχή από το κοινό και εξαιρετικές κριτικές. Η επιτυχία επαναλήφθηκε και το 1997.

Η επιστροφή της Ελίζας σήμερα έρχεται για να συναντήσει τις νέες γενιές θεατών, αποδεικνύοντας ότι το έργο παραμένει ζωντανό και διαχρονικό. Η δύναμή του έγκειται στην απλότητα και την αλήθεια της κεντρικής ηρωίδας: η Ελίζα δεν είναι κάποια σπάνια ή υπερφυσική φιγούρα, αλλά ένα απλό κορίτσι, με τις ίδιες δυνάμεις, αμφιβολίες και αδυναμίες που μπορεί να αναγνωρίσει κάθε παιδί – και κάθε μεγάλος. Κι όμως, αυτή η απλή κοπέλα καταφέρνει τα ακατόρθωτα. Με θέληση, αγάπη, πείσμα και επιμονή, η Ελίζα αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με θάρρος και αισιοδοξία, υπενθυμίζοντάς μας πως η αληθινή δύναμη βρίσκεται μέσα μας.

Ταυτότητα της παράστασης:

Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου

Διασκευή-σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Μουσική: ΚορνήλιοςΣελαμσής

Σκηνικά: Ελένη Νανοπούλου

Κοστούμια: ΚλαιρΜπρέισγουελ

Φωτισμοί: Σοφία Αλεξιάδου

Επιμέλεια κίνησης: Φώτης Νικολάου

Φωτογραφίες / Βίντεο: Πάτροκλος Σκαφίδας

Graphicsandvideopromo:ΑλεξάνδραΒρυώνη

Δημόσιες σχέσεις και Επικοινωνία: Μάρθα Κοσκινά

Digitalmarketing: Κατερίνα Γεωργοπούλου

Α’ Βοηθός σκηνοθέτη: Σταύρος Μπαρμπουνάκης

Β’ Βοηθός σκηνοθέτη:Πέλλα Μακροδημήτρη

Γ’ Βοηθός σκηνοθέτη (στα πλαίσια πρακτικής άσκησης φοιτητών του ΕΚΠΑ):Μαρίσα Κώνστα

Παίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Αθανασόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Πέτρος Δημοτάκης, Βαλεντίνος Κόκκινος, Φάνης Κοσμάς, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Τάσος Ροδοβίτης.

Understudy: Δημήτρης Κυριακόπουλος

Κάθε Σάββατο στις 15:00 και Κυριακή στις 11:30 και στις 15:00

Θέατρο Πόρτα (Λεωφ. Μεσογείων 59, Αμπελόκηποι, τηλ. ταμείου 210-7711333)

Κανονικό εισιτήριο: 13€, ομαδικό(20+ άτομα) 10€.

Link προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/eliza-tis-ksenias-kalogeropoulou

Ειδική προσφορά για τις Κυριακή στις 15:00: 3+1 εισιτήριο δώρο (39 ευρώ αντί για 52).

Ειδικές τιμές για σχολεία στις καθημερινές πρωινές παραστάσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις για σχολεία και ομάδες: Εύα Στυλάντερ και Κατερίνα Χαλκούτσου, στα τηλέφωνα: 210-8658902, 210-8674657, 210-8665144 (Δευτ-Παρ 9.30-16.30).

