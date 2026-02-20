Τα ιστορικά ντοκουμέντα με τους 200 Αντιστασιακούς που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή από τους ναζί τη Πρωτομαγιά του 1944, αποκτά η Ελλάδα.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη ανέφερε σε ανακοίνωση της ότι εξετάστηκε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

«Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού.

Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».