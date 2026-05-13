«Δεν μεγάλωσα μέσα σε μια απλή οικογένεια, μεγάλωσα μέσα σε μια διαρκή συνομιλία με την ιστορία. Το σπίτι μας δεν ήταν ποτέ απλώς ένας ιδιωτικός χώρος, ήταν ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και εμπειριών, ένα περιβάλλον όπου η πολιτική δεν αποτελούσε αφηρημένη έννοια αλλά καθημερινή πράξη».

Καθισμένη στο καφέ ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η Ελέν-Υβόν Μεϊνό (Hélène-Yvonne Meynaud), κόρη του σπουδαίου Γάλλου πολιτικού επιστήμονα, συγγραφέα και πανεπιστημιακού Ζαν Μεϊνό (Jean Meynaud) και της Ελένης Meynaud – Ζωγράφου αφηγείται στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ψήγματα μιας ζωής πλάι σε δυο γονείς που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στον αντιδικτατορικό αγώνα στην Ελλάδα.

Αφορμή γι’ αυτή τη συνάντηση υπήρξε η έκθεση «Aidez le peuple grec: Η αντιδικτατορική συλλογή της οικογένειας Meynaud 1967-1974», η οποία φιλοξενείται έως τις 23 Μαΐου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Την έκθεση διοργανώνουν το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Φίλων του Χώρου Μνήμης της Αντιδικτατορικής Αντίστασης (1967-1974) στη Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Γαλλίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ένα σπίτι γεμάτο ιστορία

Η αφήγηση της Ελέν Μεϊνό ξεκινά από την αρχή -από μια οικογένεια όπου η σκέψη, η πολιτική και η δράση δεν ήταν ξεχωριστά πεδία, αλλά τρόπος ζωής. «Ο πατέρας μου, ο Ζαν Μεϊνό, δεν ήταν μόνο ένας διακεκριμένος πανεπιστημιακός· ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε βαθιά ότι η πολιτική επιστήμη έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία -να την ερμηνεύει αλλά και να συμβάλλει στον μετασχηματισμό της. Από τα χρόνια του πολέμου, με την αιχμαλωσία του στη Γραμμή Μαζινό και τη δραματική του απόδραση από στρατόπεδο στο Βερντέν, μέχρι την ακαδημαϊκή του πορεία στη Γαλλία, την Ελβετία και τον Καναδά, κουβαλούσε πάντοτε μια έντονη αίσθηση ευθύνης απέναντι στον κόσμο», λέει με μια δόση νοσταλγίας και συγκίνησης στη φωνή και συνεχίζει:

«Δίπλα του, η μητέρα μου, η Ελένη Μεϊνό-Ζωγράφου, υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από σύντροφος ζωής. Από τα χρόνια της Κατοχής, όταν συμμετείχε στη διανομή συσσιτίων και σε δράσεις αλληλεγγύης, μέχρι τη μετέπειτα ενεργή της παρουσία σε διεθνείς οργανισμούς και κοινωνικά κινήματα, η ζωή της υπήρξε μια συνεχής πράξη συμμετοχής. Δούλεψε αθόρυβα αλλά καθοριστικά: στην οργάνωση του επιστημονικού έργου του πατέρα μου, στις διεθνείς του επαφές, στην ίδρυση και λειτουργία εκδόσεων, αλλά και στον αντιδικτατορικό αγώνα. Για εκείνη, η πολιτική δεν ήταν θεωρητικό σχήμα -ήταν ηθική υποχρέωση».

Περιγράφει γλαφυρά την ατμόσφαιρα στο σπίτι τους, ένα σπίτι «γεμάτο φωνές, γλώσσες, ιδέες, συζητήσεις για την Ελλάδα και τη Γαλλία, για τις κρίσεις, τους θεσμούς, τα δικαιώματα: «Ο πατέρας μου δίδασκε, έγραφε, ταξίδευε· η μητέρα μου οργάνωνε, συνέδεε, στήριζε. Και εγώ μεγάλωνα μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, προσπαθώντας να βρω τη δική μου θέση».

Οι δεκαεπτά κούτες

Αυτό το γεμάτο ζωή σπίτι, ήρθε η στιγμή κάποτε ν’ αδειάσει. Ήταν μια πράξη βαθιά προσωπική, σχεδόν επώδυνη. «Το 2015, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα μου, πεθαίνει και η μάνα μου. Και αρχίζω εγώ σε ένα τεράστιο σπίτι -εκατό χρόνια ζωής εκεί μέσα- να βάζω τα βιβλία από εδώ, τα πράγματα από εκεί. Και σε μια στιγμή βλέπω όλο αυτό το υλικό από τα χρόνια της δικτατορίας. Τα μαζεύω στο σαλόνι. Και γίνονται κούτες. Δεκαεπτά γεμάτες κούτες».

Αυτές οι κούτες δεν περιείχαν απλώς αντικείμενα. Περιείχαν την πυκνωμένη μνήμη μιας εποχής: εφημερίδες, προκηρύξεις, επιστολές, αφίσες, φωτογραφίες -τεκμήρια ενός αγώνα που είχε δοθεί μακριά από την Ελλάδα, αλλά με το βλέμμα στραμμένο σε αυτήν.

«Λέω: τι να τα κάνω; Αποκλείεται να τα πετάξω. Και δεν μπορούσα να τα δώσω απλώς σε ένα γαλλικό πανεπιστήμιο. Τα περισσότερα ήταν ελληνικά. Έπρεπε να βρουν τον δρόμο τους».

Αυτή η απόφαση -να μην χαθεί τίποτα- έγινε η αφετηρία για μια νέα πορεία: τη μετατροπή της ιδιωτικής μνήμης σε δημόσιο τεκμήριο.

Η Ελλάδα, η δικτατορία και ο αγώνας

Η ιστορία της οικογένειας Μεϊνό ξεκινά πολύ πριν από αυτές τις δεκαεπτά κούτες. Ο Ζαν Μεϊνό, γεννημένος το 1914 στο Carpentras της νότιας Γαλλίας, διέγραψε μια εντυπωσιακή διαδρομή. Σπούδασε Νομική και Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι και στην Aix-en-Provence, αναδείχθηκε σε έναν από τους σημαντικούς εκπροσώπους της πολιτικής επιστήμης της εποχής του και δίδαξε σε κορυφαία ιδρύματα. Υπήρξε ενεργός στη δημιουργία διεθνών επιστημονικών δικτύων και συνέβαλε καθοριστικά στη συγκρότηση της International Political Science Association, υπό την αιγίδα της UNESCO.

Η σχέση του με την Ελλάδα άρχισε ως επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά σύντομα απέκτησε βαθύτερη διάσταση. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 μελετούσε συστηματικά το ελληνικό πολιτικό σύστημα, συνεργαζόταν με Έλληνες διανοούμενους και επιχειρούσε να κατανοήσει τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η Ελλάδα δεν ήταν για εκείνον μόνο ένα αντικείμενο έρευνας· ήταν ένας τόπος με τον οποίο συνδέθηκε ανθρώπινα.

Η γνωριμία του με την Ελένη Ζωγράφου στο Παρίσι υπήρξε καθοριστική. Εκείνη, έχοντας ήδη βιώσει την Κατοχή και την ανάγκη της συλλογικής δράσης, έφερε μαζί της μια έντονη πολιτική ευαισθησία. Παντρεύτηκαν το 1947 και από τότε η ζωή τους εξελίχθηκε ως μια κοινή πορεία, προσωπική και πολιτική.

Όταν επιβλήθηκε η δικτατορία στην Ελλάδα (1967-1974), η σχέση αυτή μετατράπηκε σε άμεση δράση. Η οικογένεια βρισκόταν τότε στον Καναδά. Η Ελέν Μεϊνό ήταν δεκαέξι ετών. «Μας έπιασε μια μεγάλη λαχτάρα», θυμάται. «Ξέραμε ανθρώπους που κρύβονταν, που προσπαθούσαν να φύγουν».

Η αντίδραση των γονιών της ήταν άμεση. Εντάχθηκαν ενεργά στο διεθνές αντιδικτατορικό κίνημα, εργάστηκαν για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης, ανέπτυξαν δίκτυα αλληλεγγύης. Η ίδια, ως φοιτήτρια πλέον, συμμετείχε ενεργά: εκδόσεις, διανομή υλικού, κινητοποιήσεις, επαφές.

«Σπίτι ήταν σαν οικογενειακό καθήκον να κάνουμε κάτι», τονίζει. Δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στο ιδιωτικό και το πολιτικό. Η πολιτική ήταν τρόπος ζωής.

Η δράση αυτή δεν περιοριζόταν στην ενημέρωση. Υπήρχε και η πρακτική αλληλεγγύη: συγκέντρωση χρημάτων για οικογένειες πολιτικών κρατουμένων, προσπάθεια διεθνούς πίεσης, δημοσιοποίηση ονομάτων.

«Άμα λες το όνομα κάποιου που είναι στη φυλακή, τον βοηθάς να σωθεί, μας έλεγε ο Γεράσιμος Νοταράς», θυμάται, η γνωριμία του οποίου με τον Ζαν Μεϊνό έξι και πλέον δεκαετίες πριν, μια μέρα του Απρίλη, στην Ancienne Academie του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, έμελλε να δέσει με άρρηκτους δεσμούς τη στενή φιλία και πορεία τους στον αντιδικτατορικό αγώνα. Μάλιστα, όσο ο Γεράσιμος Νοταράς ήταν στη φυλακή, ο Μισέλ Μεϊνό, καθηγητής μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και αδελφός της Ελέν, τού είχε αφιερώσει το μουσικό έργο «Leros».

Ο Ζαν Μεϊνό πέθανε το 1972, πριν προλάβει να δει την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η Ελένη Μεϊνό-Ζωγράφου συνέχισε για δεκαετίες τη δράση της, κρατώντας παράλληλα στο σπίτι όλα τα τεκμήρια εκείνης της περιόδου. «Ήταν η ιστορία της ζωής της», λέει η κόρη της. «Δεν ήθελε να τα δώσει». Έτσι, η μνήμη έμεινε εκεί· σιωπηλή, αλλά ζωντανή.

Μέχρι το 2015…

Η μνήμη ως δημόσια υπόθεση

Η διαδικασία της εκκαθάρισης του σπιτιού αποδείχθηκε επίπονη και χρονοβόρα. «Δύο μήνες κάθε μέρα», θυμάται η Ελέν Μεϊνό. Δεν επρόκειτο μόνο για τα πολιτικά τεκμήρια· ήταν ολόκληρη η ζωή της οικογένειας που έπρεπε να ταξινομηθεί, να διανεμηθεί, να αποχαιρετιστεί.

Όμως, τα τεκμήρια της δικτατορίας ξεχώρισαν. Συγκεντρώθηκαν, ταξινομήθηκαν, και τελικά μετατράπηκαν σε δεκαεπτά μεγάλες κούτες. «Αποφάσισα να μην χαθεί τίποτα», θα πει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η απόφαση αυτή οδήγησε στην αποστολή του υλικού στην Ελλάδα και τον Γεράσιμο Νοταρά, καθώς και στη μελέτη του από ιστορικούς και ερευνητές. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία της έκθεσης που παρουσιάζεται αυτή την εποχή στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ενώ έχει φιλοξενηθεί κάποια χρόνια πριν και από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Αλλά και η ανάδειξη ενός πολύτιμου αρχείου για την ιστορία του αντιδικτατορικού αγώνα.

«Μέσα απ’ όλα αυτά που έγιναν, διαπιστώνεις πως τα πράγματα και κυρίως οι μνήμες ζουν», λέει η Μεϊνό και η φράση αυτή συνοψίζει μια ολόκληρη φιλοσοφία. Τα αντικείμενα δεν είναι παθητικά, μεταφέρουν μνήμη, εμπειρία, ιστορία. Όταν περνούν από το ιδιωτικό στο δημόσιο, αποκτούν νέα ζωή. «Να μην μείνουν στο σπίτι. Να τα δει ο κόσμος», προσθέτει, κάνοντας τη μνήμη – πράξη.

Ανάμεσα στα τεκμήρια, ένα ξεχωρίζει ιδιαίτερα η ίδια: μια κασέτα από το ραδιόφωνο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου. «Ακόμα τώρα που το ακούω… τα παιδιά που μιλάνε… το κουράγιο τους… Η φωνή αυτή δεν είναι απλώς ιστορικό ντοκουμέντο· είναι ζωντανή εμπειρία».

Ένας διαρκής αγώνας η Δημοκρατία

Η Ελέν Μεϊνό σπούδασε μηχανικός στο Μόντρεαλ και αποφάσισε να πάει να δουλέψει στην Αλγερία. Στη συνέχεια έκανε το διδακτορικό της στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού με επιτόπια έρευνα στην Τασκένδη, με αντικείμενο τη μελέτη του πολεοδομικού σχεδιασμού στο Ουζμπεκιστάν το 1977, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν δικαστής στο Εργατικό Δικαστήριο.

Σήμερα, μιλά για τη Δημοκρατία με αγωνία, αλλά και με βαθιά πολιτική και ανθρώπινη ευαισθησία. Θεωρεί ότι η Δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο, όχι μόνο στη Γαλλία αλλά συνολικά στην Ευρώπη, καθώς η άκρα δεξιά ενισχύεται συνεχώς. Όπως λέει, αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Συνδέει την άνοδο της ακροδεξιάς με τις κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά και με τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονται πλέον από ολιγάρχες.

Για την ίδια, η Δημοκρατία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ούτε περιορίζεται μόνο στις εκλογές και στους θεσμούς. Δημοκρατία σημαίνει ισότητα, αξιοπρέπεια και πραγματική ελευθερία στη ζωή των ανθρώπων. Σημαίνει να μπορεί κάθε άνθρωπος να ζει καλά, να έχει αξιοπρεπή μισθό, καλό σπίτι, πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην υγεία χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Όπως λέει χαρακτηριστικά, «η δημοκρατία είναι να έχεις την ελευθερία να ζουν καλά όλοι».

Παράλληλα, εκφράζει μεγάλη θλίψη γιατί αισθάνεται ότι πολλές κοινωνικές κατακτήσεις των προηγούμενων δεκαετιών χάνονται. Νιώθει πως ένας κόσμος που κάποτε προχωρούσε μπροστά τώρα κινδυνεύει να γυρίσει πίσω. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δυσκολία διατηρεί την ελπίδα της στους νέους ανθρώπους και αναφέρεται με συγκίνηση στις μεγάλες διαδηλώσεις της νεολαίας στη Γαλλία καθώς πιστεύει ότι η νέα γενιά μπορεί ακόμη να παλέψει για έναν πιο δίκαιο και δημοκρατικό κόσμο.

Άλλωστε, η ιστορία της οικογένειας Μεϊνό εκτείνεται πέρα από τα εθνικά όρια. Η ίδια η Ελέν Μεϊνό μιλά για μια ζωή που συνδέει διαφορετικές γεωγραφίες και αγώνες. «Έχω υιοθετήσει τρία παιδιά από τη Χιλή… Το αίσθημα της δημοκρατίας είναι για όλο τον κόσμο», υπογραμμίζει.

Στο τέλος, αυτό που μένει δεν είναι μόνο η ιστορία μιας οικογένειας, αλλά η συνέχεια μιας στάσης ζωής. «Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίζεις τη δουλειά της οικογένειάς σου», τονίζει, εξηγώντας πως δεν αρκεί να θυμάσαι, αλλά να συνεχίζεις.

Και ίσως, τελικά, όλα συνοψίζονται σε εκείνη τη φράση που επιστρέφει ξανά και ξανά: «Τα πράγματα ζουν». Και μαζί τους, ζει και η ιστορία.

*Αύριο, Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης Allatini-Dassault, ο ιστορικός και αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νικόλας Μανιτάκης θα επιχειρήσει να φωτίσει άγνωστες πτυχές των ελληνογαλλικών σχέσεων κατά τα έτη 1967-1974, περίοδο που προηγήθηκε της επανόδου του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι με το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος, τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου 1974.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης «Aidez le peuple grec: Η αντιδικτατορική συλλογή της οικογένειας Meynaud 1967-1974». Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η ομιλία θα γίνει στα ελληνικά.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ