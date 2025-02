Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ-Creative Greece), μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των συζητήσεων με την Universal Pictures και τη Syncopy, Inc., καλωσορίζει στην Ελλάδα τα γυρίσματα της νέας παραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν, «H Οδύσσεια».

Τα εντυπωσιακά τοπία και η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας θα συνθέσουν το σκηνικό για την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον σπουδαίο οραματιστή σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, μαζί με το διακεκριμένο καστ και το συνεργείο του.

Το ΕΚΚΟΜΕΔ – CreativeGreece στηρίζει τις διεθνείς παραγωγές με κάθε δυνατό τρόπο, ενισχύοντας συνεχώς τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίο παγκόσμιο κινηματογραφικό προορισμό μέσα από τα οικονομικά κίνητρα που αναπτύσσει, και τα οποία έχουν φτάσει τα 140 εκατ. από το 2019, για την ενίσχυση τόσο της εγχώριας όσο και της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής.

Συνεχίζουμε με συνέπεια την αποστολή μας για την προσέλκυση κορυφαίων κινηματογραφικών παραγωγών, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη χώρα μας ως πρώτη επιλογή για σκηνοθέτες και παραγωγούς παγκοσμίως.

The Polyphemus cyclops scenes in Christopher Nolan’s next film ‘THE ODYSSEY’ will be filmed at Nestor Cave and Voidokilia Beach in Greece from March 13 to March 20, 2025.

A 6x6m mechanical anthropomorphic puppet will be built inside Nestor’s Cave. The installation will be… pic.twitter.com/107jB4Kkhp

— Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) February 11, 2025