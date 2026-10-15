Η ισχύς, ως διαχρονικός παράγοντας διαμόρφωσης της πολιτικής ιστορίας και των διεθνών σχέσεων, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου συγγραφικού έργου του Δημητρίου Μελισσάρη, με τίτλο «Η έννοια της ισχύος στην καρδιά του κρατοκεντρικού διεθνούς συστήματος: Από τον ρεαλισμό της βουλησιαρχίας στον ρόλο της οικονομικής πολιτικής». Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει την πολιτική φιλοσοφία, τη θεωρία των διεθνών σχέσεων και την πολιτική οικονομία, το βιβλίο επιχειρεί να φωτίσει τις διαφορετικές διαστάσεις της ισχύος και να αναδείξει τη σημασία της για την κατανόηση της λειτουργίας του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται για μια μελέτη που προσεγγίζει την ισχύ όχι απλώς ως μέσο επιβολής και άσκησης επιρροής, αλλά ως βασικό στοιχείο ερμηνείας των κρατικών στρατηγικών, των διεθνών ανταγωνισμών και των πολιτικοοικονομικών συσχετισμών που διαμορφώνουν την ιστορική πραγματικότητα.

H επιδίωξη της ισχύος υπήρξε ίσως ο καθοριστικότερος παράγοντας διαμόρφωσης της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας σε ζωηρές εποχές μετάβασης και πολλαπλών κρίσεων. Παράλληλα, η προσπάθεια πολυεπίπεδης κατανόησης σημαντικών γεγονότων της παγκόσμιας ιστορίας έχει ρίξει άπλετο φως στην σύνθετη φύση της έννοιας της ισχύος ως περίπλοκου και πολυδιάστατου φαινομένου. Σε ποιον βαθμό, όμως, η ισχύς κατορθώνει να υπερβεί τα όρια της ιστορικής εμπειρίας και να καταστεί αειθαλές στοιχείο θεμελιακής αξίας για την θεωρητική κατανόηση του διεθνούς και κοινωνικού γίγνεσθαι; Πώς, άραγε, τα κράτος, η βούληση, η ανθρώπινη εξουσία και η οικονομική δύναμη συναρθρώνονται σε ένα αδιάρρηκτο και αδιάσπαστο σύστημα αλληλένδετων σχέσεων που καθορίζει τόσο την πορεία των κοινωνιών σε πλανητικό επίπεδο όσο και τη μοίρα σύσσωμου του κρατοκεντρικού κόσμου;

Το ανά χείρας συγγραφικό έργο επιχειρεί και συνάμα επιδιώκει να συμβάλει στην διεθνοπολιτική, φιλοσοφική και πολιτικοοικονομική «επανανακάλυψη» τόσο της ισχύος όσο και των επιμέρους εκφάνσεων αυτής ανατρέχοντας στις διαχρονικές διδαχές ρεαλιστικών θεωρήσεων του διεθνούς συστήματος, τη βουλησιαρχική φιλοσοφική οπτική και τις οικονομικές δομές που συνιστούν τον ζωτικό πυρήνα κάθε διεθνούς στρατηγικής χάραξης. Με θεωρητική οξύτητα και διάθεση για διεπιστημονική προσέγγιση, το βιβλίο αποτολμά να διαφωτίσει την ισχύ ως μέσο άσκησης επιρροής, πεδίο διαρκούς αναζήτησης και, ιδίως, ως καθολικό εργαλείο κατανόησης της λειτουργίας του κόσμου.

Μακριά από κανονιστικές εξιδανικεύσεις και υποκειμενικές προτιμήσεις, τα όσα γράφονται εδώ απευθύνονται τόσο στον ακαδημαϊκό μελετητή και τον ερευνητή του διεθνοπολιτικού πεδίου όσο και σε κάθε «ανήσυχο» αναγνώστη που αποτολμά να επιζητήσει την αντιληπτική ουσία της ισχύος όχι τόσο ως αφηρημένης έννοιας αλλά ως του θεμέλιου λίθου του πολιτικοφιλοσοφικού και κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι που ορίζει τον ρου της ιστορίας μέχρι σήμερα…

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Τιμή: €9,00 (δεν συμπερ. 6% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα 2026

Ο Δημήτριος Μελισσάρης είναι αριστούχος απόφοιτος και κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (BA) του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Συγχρόνων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στις Ιστορικές, Κοινωνικές, Στρατηγικές Σπουδές και Γεωπολιτική επί τη γεωγραφική περιοχή της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το 2025 ανακηρύχθηκε αριστούχος διπλωματούχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (MSc) «Πολιτική Οικονομία» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ίδιου πανεπιστημιακού ιδρύματος, με βλέψεις – μεταξύ άλλων – στην περαιτέρω εμβάθυνση στο επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο του International Political Economy & Economics of Globalization.

Υπήρξε εκπαιδευόμενος μετά πιστοποιήσεως στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας “Jean Monnet” του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το πρόγραμμα κατάρτισης και ειδίκευσης σχετικά με την ευρωπαϊκή διαχείριση του Μεταναστευτικού Ζητήματος και της Μετακίνησης Πληθυσμών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου ενώ, συνάμα, έχει συμμετάσχει ως διαπιστευμένος ακαδημαϊκός πολίτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EMILYO – Military Erasmus με αντικείμενο επιμόρφωσης την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP Common Module of ESDC).

Εντάσσεται στο ερευνητικό τμήμα των Νέων Ακαδημαϊκών Ερευνητών (Young Scholars) του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων (FAINST), ενώ επιστημονικές του μελέτες έχουν δημοσιευθεί στο Cyprus Center for European and International Affairs – CCEIA του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (University of Nicosia). Έχει τελέσει καθήκοντα τακτικού ερευνητή στην ομάδα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής του φοιτητικού συλλόγου Student Association for International Affairs (SAFIA).

Το έτος 2021 και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας του απονεμήθηκε το Ά Βραβείο μετ’ επαίνου από τo Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και την Υπηρεσία Ιστορίας του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο του Πανελληνίου Διαγωνισμού Ακαδημαϊκών Μελετών και Επιστημονικών Διατριβών «Ναυτική Επιθεώρηση».

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον τομέα της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων, τη Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση και Γεωστρατηγική Σύνθεση και σε υποθέσεις Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Κοινωνίας.

Άρθρα και αναλύσεις του με ποικίλη θεματική έχουν φιλοξενηθεί σε εφημερίδες πανελλαδικής και τοπικής εμβέλειας, ενώ παρεμβάσεις και λοιπά κείμενα γνώμης του έχουν δημοσιευθεί σε ενημερωτικούς ιστοτόπους και γεωπολιτικά portals.

Έχει, τέλος, παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων επιμορφώσεως σχετικά με το επιστημονικό αντικείμενο το οποίο και θεραπεύει.