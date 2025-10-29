Σε μία κίνηση που χαρακτηρίζεται ορόσημο για τα 70 χρόνια του Royal Court, η βραβευμένη με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του λονδρέζικου θεάτρου έπειτα από τρεις δεκαετίες. Θα πρωταγωνιστήσει στο έργο «Man to Man» του Μάνφρεντ Κάργκε, ερμηνεύοντας έναν ρόλο-πρόκληση: μια γυναίκα που παίρνει την ταυτότητα του νεκρού συζύγου της για να επιβιώσει. Η θεατρική επιστροφή της Σουίντον, μαζί με εκείνη του Γκάρι Όλντμαν στο «Krapp’s Last Tape», σηματοδοτεί τη νέα σεζόν του καλλιτεχνικού διευθυντή Ντέιβιντ Μπερν.

Ο Μπερν χαρακτήρισε το νέο πρόγραμμα ως «ένα πάρτι που θα διαρκέσει ένα χρόνο» γεμάτο «θεάματα, που μιλούν για το πού βρισκόμαστε τώρα και πού μπορεί να πάμε στη συνέχεια».

Η Σουίντον θα συνεργαστεί ξανά με τον σκηνοθέτη της παραγωγής του 1988 Στίφεν Άνγουιν, με την παράσταση να ανοίγει αυλαία στη σκηνή του Jerwood Theatre Downstairs στις 5 Σεπτεμβρίου 2026 πριν ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου 2026. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Berliner Ensemble του Βερολίνου πριν μεταφερθεί σε σκηνή της Νέας Υόρκης την άνοιξη του 2027.

Ο Όλντμαν επιστρέφει στη σκηνή του Royal Court, όπου κάποτε υπηρέτησε πιστά πρωταγωνιστώντας σε μια σειρά από έργα. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν πριν από 39 χρόνια, στο έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Serious Money».

Στο έργο του Μπέκετ το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Royal Court το 1958, με τον Πάτρικ ΜακΓκί στον ομώνυμο ρόλο, ο ηθοποιός εκτός του πρωταγωνιστικού ρόλου θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Η παράσταση θα φιλοξενηθεί στο Jerwood Theatre Downstairs για τέσσερις εβδομάδες, ξεκινώντας στις 8 Μαΐου 2026.

Ερωτηθείς για τους προβληματισμούς σχετικά με το κάστινγκ διάσημων πρωταγωνιστών στο West End και αν οι επιλογές της Σουίντον και του Όλντμαν εντάσσονται σε αυτή την τάση, ο Μπερν είπε: «Στην πρώτη σεζόν [του Royal Court], ο Τζορτζ Ντεβάιν έπεισε την Πέγκι Άσκροφτ να αναλάβει έναν ρόλο του Μπρεχτ, κάτι που ήταν μια τεράστια αλλαγή. Είχαμε τον Λόρενς Ολίβιε στο έργο «The Entertainer». Όταν ο Μαξ Γουόλ πρωταγωνίστησε στο «Ubu» με σκηνικά του Ντέιβιντ Χόκνεϊ ήταν ο μεγαλύτερος σταρ των μουσικών θεάτρων στον κόσμο».

Και συμπλήρωσε, μέσω Guardian: «Αυτό ήταν πάντα μέρος του ρόλου του Royal Court για τα νέα έργα…θέλουμε να είμαστε μία σκηνή που προσελκύει ταλέντα παγκόσμιας φήμης».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Επιμέλεια: Σ.Κ.