Η Sony και η Marvel έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», με τον Τομ Χόλαντ να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του ανθρώπου-αράχνη.

Η πολυαναμενόμενη ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου παίρνοντας τη σκυτάλη από το «Spider-Man: No Way Home» που έγραψε ιστορία με εισπράξεις-ρεκόρ που άγγιξαν τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα του «No Way Home» και ο Peter Parker είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας επιλέξει να διαγράψει τον εαυτό του από τις ζωές και τις αναμνήσεις των αγαπημένων του προσώπων. Πλέον, καταπολεμά το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει καν το όνομά του. Έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην προστασία της πόλης ως ένας Spider-Man πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, καθώς οι απαιτήσεις αυξάνονται, η πίεση πυροδοτεί μια απρόσμενη σωματική εξέλιξη που απειλεί την ίδια του την ύπαρξη. Παράλληλα, ένα νέο, παράξενο μοτίβο εγκλημάτων οδηγεί στην εμφάνιση μιας από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο τρέιλερ: «Κάποιες φορές ο Spider-Man οφείλει να κάνει το σωστό, όσο κι αν αυτό πονάει τον Peter Parker».

Η Ζεντάγια επιστρέφει ως MJ, ενώ στο καστ προστίθεται η Σέιντι Σινκ, σε έναν άγνωστο ρόλο. Ο Τζον Μπέρνθαλ υποδύεται τον Punisher και ο Μαρκ Ράφαλο τον Hulk / Bruce Banner.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζέικομπ Μπάταλον, Τράμελ Τίλμαν, Λίζα Κολόν-Ζάγιας και Μάικλ Μάντο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον βασισμένος σε σενάριο των Κρις Μακένα και Έρικ Σόμερς. Στους παραγωγούς περιλαμβάνονται η Έιμι Πασκάλ και ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι.

Σύμφωνα με το Deadline τα γυρίσματα ξεκίνησαν στη Σκωτία τον περασμένο Αύγουστο. Η παραγωγή διακόπηκε προσωρινά, όταν ο Χόλαντ υπέστη μια ελαφρά διάσειση κατά τη διάρκεια μιας επικίνδυνης σκηνής. Παρόλο που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, δεν χρειάστηκε νοσηλεία και επέστρεψε στο σετ έπειτα από μερικές εβδομάδες. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους.

