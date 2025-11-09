Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Κάμερα – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Η Art Way επέστρεψε με μια εντυπωσιακή έκθεση, έπειτα από πέντε μήνες απουσίας, συνεχίζοντας το ταξίδι που πριν πολλά χρόνια ξεκίνησε ο μεγάλος εικαστικός – επιμελητής Γιώργος Σάρδης. Ένα ταξίδι με ρίζες στο όραμα του και βλέμμα προσηλωμένο στο μέλλον.

Ειδικότερα τα εγκαίνια της νέας έκθεσης της Art way, με θέμα «Αιγαίο Φως Ελληνικό» πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο (8/11) στο θέατρο Αυλαία

(2ας Μεραρχίας και Κουντουριώτου 182) στον Πειραιά.

Πλήθος κόσμου αλλά και εκλεκτοί καλεσμένοι έδωσαν το παρών και απόλαυσαν την ιδιαίτερη εικαστική εκδήλωση, στην οποία 50 καλλιτέχνες παρουσίασαν τα έργα τους.

Η κάμερα της «Ζούγκλας» βρέθηκε στην ενδιαφέρουσα έκθεση και κατέγραψε τα εντυπωσιακά έργα τέχνης καθώς και την ομιλία της Αφροδίτης Δρακοπούλου – Σάρδη, η οποία συνεχίζει με πλήρη επιτυχία και αφοσίωση το έργο του πρόωρα εκλιπόντος συζύγου της, εικαστικού επιμελητή Γιώργου Σάρδη και ιδρυτή της ART WAY, της καλλιτεχνικής ομάδας με την πιο μακρόχρονη ιστορία στον χώρο των διοργανώσεων εκθέσεων τέχνης.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει την ενδιαφέρουσα έκθεση από Δευτέρα 10/11 μέχρι την Τετάρτη 12/11, ώρες 12:00-20:00.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Εικαστικός κ. Βαγγέλης Παπαδόπουλος ενώ πλαισίωσε μουσικά ο Άγγελος Καλαβρυτινός.

Επίσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Ιστορικός Τέχνης, κριτικός, εικαστικός και ηθοποιός Λεόντιος Πετμεζάς.

Η τωρινή έκθεση μοσχοβολά Ελλάδα και Αιγαίο ένας συνδυασμός που απλώνει το φως του στα πέρατα του κόσμου, διευρύνει την ύπαρξή μας και μας φανερώνει το πραγματικό νόημά της.Οι εικαστικοί μας μεταφέρουν αυτό το γεμάτο Ελλάδα φως μέσα στα έργα τους σαν ευλογημένο ψίθυρο και που αξίζει όλοι να ακούσουμε βαδίζοντας στα όρια της σιωπής και της γαλήνης.

Πίνακες πλημμυρισμένοι από το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και ηλιοβασιλέματα που κόβουν την ανάσα αλλά και με εικόνες που η κάθε ανατολή γέννησε μέσα μας.

Εδώ είναι που έρχονται στο νου τα λόγια του μεγάλου ποιητή Οδυσσέα Ελύτη : “ Ένα δειλινό στο Αιγαίο περιλαμβάνει τη χαρά και τη λύπη σε τόσες δόσεις που δε μένει στο τέλος πάρα μόνο η αλήθεια’’. Μια αλήθεια στην οποία εστιάζουν τα εκθέματα της έκθεσής μας που κατορθώνουν να μας ταξιδέψουν στην απεραντοσύνη και την αιωνιότητα του ελληνικού φωτός.

Με εκτίμηση για την ARTWAY,

+Γιώργος Σάρδης-Εικαστικός-Επιμελητής

Αφροδίτη Δρακοπούλου Σάρδη-Κωνσταντίνος Λαγός – Επιμέλεια έκθεσης

Κατερίνα Μαυριγκοπούλου – Δημόσιες Σχέσεις

Ανοιχτά : Κυριακή 9/11, Δευτέρα 10/11, Τρίτη 11/11 & Τετάρτη 12/11, ώρες 12:00-20:00

Τιμώμενοι καλλιτέχνες

+ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος ΑRT WAY- Εικαστικός – Επιμελητής)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Εικαστικός)

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Διδάκτορας Βιολογίας , Εικαστικός, ποιητής-στιχουργός)

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

