Επιμέλεια: Σ. Κρανιώτη

Κάμερα – Φωτογραφίες: Δανάη Μαραγκού

Η Art Way με εορταστική διάθεση και πιστή στο πνεύμα των Χριστουγέννων παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, τη λαμπερή έκθεση «Χριστούγεννα – Μια παγκόσμια συνωμοσία αγάπης και ειρήνης» στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου «Καμίνι» (Ρεθύμνης 36 και Χρήστου Καψάλη 14-16, Γαλάτσι).

Πλήθος κόσμου αλλά και εκλεκτοί καλεσμένοι έδωσαν το «παρών» και απόλαυσαν την ιδιαίτερη εικαστική εκδήλωση, στην οποία 92 καλλιτέχνες παρουσίασαν τα έργα τους.

Η κάμερα της «Ζούγκλας» βρέθηκε στην ενδιαφέρουσα έκθεση και κατέγραψε τα εντυπωσιακά έργα τέχνης καθώς και την ομιλία της Αφροδίτης Δρακοπούλου – Σάρδη, η οποία συνεχίζει με πλήρη επιτυχία και αφοσίωση το έργο του πρόωρα εκλιπόντος συζύγου της, εικαστικού επιμελητή Γιώργου Σάρδη και ιδρυτή της ART WAY, της καλλιτεχνικής ομάδας με την πιο μακρόχρονη ιστορία στον χώρο των διοργανώσεων εκθέσεων τέχνης.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει την πραγματικά μεγάλη και πολυσχιδή έκθεση και να προμηθευτεί υπέροχα δώρα για τις γιορτές από την Κυριακή (21/12) έως και το Σάββατο (27/12).

Όλοι οι δρόμοι της Τέχνης τις επόμενες ημέρες οδηγούν στο Γαλάτσι και συγκεκριμένα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι».

Πίνακες ζωγραφικής για κάθε γούστο, ατμοσφαιρικά κεριά, ιδιαίτερες τσάντες και παραδοσιακά γούρια προσφέρουν αμέτρητες επιλογές για ευφάνταστα δώρα, στολίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τις άγιες μέρες που έρχονται.

Κυριακή 21/12 Δευτέρα 22/12 Τρίτη 23/12 Τετάρτη 24/12 Πέμπτη 25/12 Παρασκευή 26/12 και Σάββατο 27/12 ώρες 11:00-20:00

Σε μέρες που η πλειοψηφία της ανθρωπότητας θεωρεί ακόμη ότι ο πόλεμος είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο επίλυσης συγκρούσεων η τέχνη και οι δημιουργοί διευρύνουν ορίζοντες και μας ωθούν να καταλάβουμε πως η μοναδική επανάσταση είναι εκείνη της ειρήνης και της αγάπης. Αξίες που που μπορούμε όλοι να καλλιεργήσουμε και τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να τις φέρουμε στο προσκήνιο.

Δείτε το βίντεο με την ομιλία της Αφροδίτης Δρακοπούλου – Σάρδη και τον χαιρετισμό του κ. Μάνου Ελευθερίου:

Την εκδήλωση προλόγισε ο κ. Μάνος Ελευθερίου, π. Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας με σπουδές Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ελσίνκι ενώ πλαισίωσε μουσικά η Σοπράνο Δέσποινα Τσολάκη, την οποία συνόδευσε στο πιάνο η μουσικός Λένα Τσεκούρα.

Δείτε βίντεο με τους καλλιτέχνες και τα έργα τους:

Με εκτίμηση για την ARTWAY,

+Γιώργος Σάρδης-Εικαστικός-Επιμελητής

Αφροδίτη Δρακοπούλου Σάρδη-Κωνσταντίνος Λαγός – Επιμέλεια έκθεσης

Αικατερίνη Μαυριγκοπούλου -Βασιλική Σιαφάκα Δημόσιες Σχέσεις

κιν. 6998-187749

Παράλληλες εκδηλώσεις στη διάρκεια της έκθεσης

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 η συγγραφέας Βαρβάρα Παλτατζίδου θα παρουσιάσει τα νέα της παραμύθια «Ο Βιδούλης ο Στριφογυριστρούλης» και «Η κότα που έτρωγε την πανακότα» από τις εκδόσεις «ΟΤΑΝ».

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 στις 18:00 Χριστουγεννιάτικες μελωδίες με τον καταξιωμένο σαξοφωνίστα Άγγελο Καλαβρυτινό.

Τιμώμενοι καλλιτέχνες

+ΣΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος ΑRT WAY- Εικαστικός – Επιμελητής)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Εικαστικός)

JOCASTA JOCASTE (Εικαστικός)

ΚΟΛΙΠΕΤΣΑ ΒΙΚΥ (Χαράκτρια)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Εικαστικός)

ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ (Ιστορικός Τέχνης-Κριτικός-Εικαστικός)

ΣΑΡΡΗ ΑΝΝΑ (Εικαστικός)

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Διδάκτορας Βιολογίας , Εικαστικός, ποιητής-στιχουργός)

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες

ΑΚΡΙΒΗ ΕΥΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΡΜΑΟΥ ΕΛΙΝΑ

ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΥΖΥ

ΒΕΡΟΥΧΗ ΜΑΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

ΓΑΓΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΙΛΑ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΕΛΙΜΠΑΛΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΔΗΜΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΗΤΣΑ ΟΛΓΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΡΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΔΡΑΚΩΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΖΕΡΦΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΝΙΚΗ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΖΩΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΟΣΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΥΗ

ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΜΙΚΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΟΛΓΑ

KAPYRINA TATIANA

ΚΙΑΜΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΥ ΒΑΣΩ

ΚΟΛΓΙΩΝΗ ΣΟΥΖΗ

ΚΟΜΠΙΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ ΕΥΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

ΚΡΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ

ΚΥΡΟΥ – ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΛΑΖΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΛΙΑΓΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΛΥΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΝΕΤΑ ΟΛΓΑ

ΜΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΛΗ

ΜΑΥΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΤΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΗΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΜΙΜΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΙΜΟΖΑ ΑΡΑΠΗ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΜΟΥΣΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

ΜΠΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΠΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΠΙΧΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΠΟΒΑΛΗ ΑΝΝΕΤΤΑ

ΜΠΟΥΤΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΜΠΟΥΤΟΥ ΑΝΝΑ

ΝΑΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΞΟΥΡΑΦΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΞΥΔΙΑ ΑΡΕΤΗ

PAISI HELGA ELENA

ΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΟΕΛΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

RUTKOWSKA JOLANTA

ΣΑΡΡΗ ΡΑΝΙΩ

ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΙΑΦΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΙΜΗΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΣΠΑΓΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΠΑΝΟΥ-ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΑΝΝΑ

TATSIS LIPARI THEODOSIA

ΤΣΑΒΟΛΑΚΗ ΦΙΛΙΑ

ΤΣΑΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΣΙΒΡΑ ΒΑΣΙΑ

ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΙΦΛΗ ΕΛΕΝΗ (Το παλιό σεντούκι)

Μαζί μας και η μόλις 7 ετών χαρισματική ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΧΑΤΗ

Αγιογραφία

ΜΠΑΤΑ ΣΟΦΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΝΟΠΗ

ΦΙΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΦΟΥΡΚΑ ΠΕΓΚΥ

Φωτογραφία

ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΩ

ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΗΤΕΡΣΟΝ ΑΛΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧEI ακόμη

Η ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΟΜΑΔΑ GEORGIAN ARTISTS IN GREECE

BELTAZE SOFIA

CALUGELASHVILI TAMUNA

GLONTI ΙNGA

KRATSASHVILI TIKO

KIKILASHVILI BESIKI

MELININA

SAMKHARADZE LANA

ΣYMMETEXOYN ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΄΄ΑΓΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ“ ΕΚ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΛΟΒΟΥ ΝΕΝΑ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΡΑΠΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΣΑΡΚΙΡΗ ΥΠΑΤΙΑ ΜΑΡΙΑ