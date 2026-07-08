Η ψηφιακή ηθοποιός Τίλι Νόργουντ, της οποίας το ξεκίνημα της καριέρας της το φθινόπωρο του 2025 προκάλεσε αίσθηση στο Χόλιγουντ, θα πρωταγωνιστήσει σύντομα στην πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους, ανακοίνωσε το στούντιο Particle6, το οποίο θα αναλάβει την παραγωγή αυτής της ταινίας που θα δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ταινία θα έχει τίτλο «Misaligned», μια αναφορά στην έννοια της ευθυγράμμισης με την ΤΝ, η οποία συνίσταται στο να πλαισιώνεται ένα μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να μπορεί, όσο είναι δυνατόν, να λειτουργεί σε συμφωνία με τις ανθρώπινες αξίες και στόχους.

Σε ερώτηση που έθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μια εκπρόσωπος Τύπου του Particle6 απάντησε πως είναι πολύ νωρίς για να αποκαλύψει την εταιρεία διανομής της ταινίας, στις κινηματογραφικές αίθουσες ή μέσω streaming ούτε το χρονοδιάγραμμα της κυκλοφορίας της.

Αν και η παραγωγή θα γίνει εξ ολοκλήρου με τη ΤΝ, η Particle6 διευκρινίζει πως έχει ενσωματώσει στην ομάδα της επαγγελματίες από την παραδοσιακή κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, δηλαδή σεναριογράφους, τεχνικούς, ακόμη και ηθοποιούς.

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«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει ποιοτική μυθοπλασία, αλλά μόνο εάν ενσωματώνει την ανθρώπινη τεχνογνωσία, τις δεξιότητες και την κρίση με ουσιαστικό τρόπο», εξήγησε η επικεφαλής αυτής της βρετανικής εταιρείας, Έλιν φαν ντερ Φέλντεν, η οποία διαχειρίζεται την καριέρα της Τίλι Νόργουντ.

Αυτή η ηθοποιός ΤΝ, που έχει την εμφάνιση μιας νεαρής καστανής γυναίκας στα 20 της, αναδείχθηκε επίσημα σε δημόσιο πρόσωπο με τη δημοσίευση στο διαδίκτυο του πρώτου διαφημιστικού βίντεο τον Ιούλιο του 2025.

Η ύπαρξή της δεν έγινε ιδιαίτερα αντιληπτή έως τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η Έλιν φαν ντερ Φέλντεν έκανε γνωστό πως ήλθε σε επαφή με πρακτορεία τα οποία είχαν εκφράσει την επιθυμία να την εκπροσωπήσουν.

«Θέλουμε η Τίλι να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον ή Νάταλι Πόρτμαν», είχε δηλώσει τότε η επιχειρηματίας.

Η αποκάλυψη των σχεδίων αυτών είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από μερίδα του μικρόκοσμου του Χόλιγουντ, όπου πολλοί επέκριναν ιδιαίτερα τη χρήση εικόνων από πραγματικά γυρίσματα για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, επομένως την εργασία ηθοποιών ανθρώπων.

Η πολεμική οδήγησε την Έλιν φαν ντερ Φέλντεν να ρίξει τους τόνους και να ξεκαθαρίσει πως το δημιούργημά της δεν στοχεύει «να αντικαταστήσει ένα ανθρώπινο ον».

«Οι φιλοδοξίες μας με την Τίλι Νόργουντ ήταν πάντα να δείξουμε στη δημιουργική βιομηχανία αυτό που είναι δυνατόν με την ΤΝ σε μια δεδομένη στιγμή», επισήμανε η επικεφαλής της Particle6, στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε τη Δευτέρα (6/7/2026).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ