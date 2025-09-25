Η Εθνική Λυρική Σκηνή εγκαινιάζει επίσημα τη σεζόν 2025/26 με τη δημοφιλέστατη Τζοκόντα του Αμίλκαρε Πονκιέλλι, σε μια νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με δύο από τους σπουδαιότερους οργανισμούς της όπερας παγκοσμίως: το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Στις 19, 22, 25, 29 Οκτωβρίου και 1, 4, 7 Νοεμβρίου 2025 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ με πρωταγωνιστές διεθνούς αναγνώρισης, όπως οι Άννα Πιρότσι, Αλίσα Κολόσοβα, Τάσος Αποστόλου, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Αρσέν Σογκομονιάν, Φραντσέσκο Πίο Γκαλάσσο και Δημήτρης Πλατανιάς.

Διευθύνει ο Φαμπρίτσιο Βεντούρα και σκηνοθετεί ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κόβεντ Γκάρντεν Όλιβερ Μίερς.

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Τζοκόντα ανεβαίνει είκοσι χρόνια μετά την τελευταία παρουσίασή της από την Εθνική Λυρική Σκηνή και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή παρουσία του θεάτρου: εγκαινιάζει την πρώτη συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το φημισμένο Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, το οποίο άνοιξε το 2023 με αυτή την παραγωγή, ενώ είναι η δεύτερη σύμπραξη με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, όπου θα παρουσιαστεί μετά τις παραστάσεις στην Αθήνα.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου δόθηκε το 1876 στη Σκάλα του Μιλάνου με τεράστια επιτυχία, αντίστοιχη με την Αΐντα και τον Οθέλλο του Βέρντι, που γράφτηκαν την ίδια δεκαετία.

Τυπική όπερα του ύστερου ρομαντισμού, με επιρροές από τη γαλλική μεγαλόπρεπη όπερα (grand opéra), στην Τζοκόντα ο Πονκιέλλι –σαφώς επηρεασμένος από τον Βέρντι– πλάθει ένα έργο με θυελλώδεις χαρακτήρες, δραματικές σκηνές, πλούσια ενορχήστρωση, μελωδική ομορφιά και θεατρική λαμπρότητα.

Το λιμπρέτο έγραψε ο Τόμπια Γκόρριο, προφανώς αναγραμματισμός και ψευδώνυμο του ποιητή και συνθέτη Αρρίγκο Μπόιτο, ενώ η υπόθεση βασίζεται στο έργο του Βικτόρ Ουγκό Άγγελος, τύραννος της Πάδοβας. Στα χέρια του Μπόιτο το έργο μεταφέρεται στη Βενετία του 17ου αιώνα.

Κεντρικός χαρακτήρας είναι η Τζοκόντα, μια πλανόδια τραγουδίστρια, ερωτευμένη με τον Έντσο Γκριμάλντο. Ωστόσο, ο Έντσο αγαπά τη Λάουρα, σύζυγο του ευγενούς Αλβίζε.

Μετά από πολλές περιπέτειες, η Τζοκόντα βοηθά τους δύο εραστές να δραπετεύσουν, ενώ η ίδια δίνει τέλος στη ζωή της.

Η Τζοκόντα θεωρείται μια από τις κορυφαίες μεγαλόπρεπες όπερες του ρεπερτορίου, όχι μόνο γιατί πραγματεύεται μια δραματική ιστορία ενός μεγάλου ανεκπλήρωτου έρωτα και αυτοθυσίας, αλλά και γιατί είναι πλούσια σε μοναδικές μελωδίες, διάσημες άριες και υπέροχα χορωδιακά μέρη. Και φυσικά γιατί συμπεριλαμβάνει και ένα από τα πιο διάσημα μπαλέτα όλων των εποχών, τον «Χορό των ωρών», με μια μελωδία που όλοι γνωρίζουμε, καθώς πέρασε στην ποπ κουλτούρα όταν χρησιμοποιήθηκε το 1940 στην ταινία του Ντίσνεϋ Φαντασία.

Η Τζοκόντα αποτελεί το εμβληματικό ντεμπούτο της Μαρίας Κάλλας στην Αρένα της Βερόνας το 1947 και σηματοδοτεί την έναρξη της ανυπέρβλητης διεθνούς καριέρας της. Η διάσημη άρια του έργου «Suicidio» έχει συνδεθεί αναπόσπαστα με τη φωνή και την ερμηνεία της.

Πληροφορίες:

Τζοκόντα Αμίλκαρε Πονκιέλλι

Συμπαραγωγή με το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ

και τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

19, 22, 25, 29 Οκτωβρίου & 1, 4, 7 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική διεύθυνση: Φαμπρίτσιο Βεντούρα

Σκηνοθεσία: Όλιβερ Μίερς

Σκηνικά: Φίλιπ Φυρχόφερ

Κοστούμια: Άνμαρι Γουντς

Χορογραφία: Λούσυ Μπερτζ

Φωτισμοί: Φαμπιάνα Πιτσόλι

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Τζοκόντα: Άννα Πιρότσι

Λάουρα Αντόρνο: Αλίσα Κολόσοβα

Αλβίζε Μπαντοέρο: Τάσος Αποστόλου

Τσέκα: Ανίτα Ρατσβελισβίλι

Έντσο Γκριμάλντο: Αρσέν Σογκομονιάν (19, 22, 25, 29/10) / Φραντσέσκο Πίο Γκαλάσσο (1, 4, 7/11)

Μπάρναμπα: Δημήτρης Πλατανιάς

Τζουάνε: Μαξίμ Κλονόφσκι

Ιζέπο: Γιάννης Καλύβας

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία, την Παιδική Χορωδία και μέλη του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής