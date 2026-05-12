Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τον δεύτερο κύκλο ψηφιακών ηχογραφήσεων επιλεγμένων έργων Ελλήνων συνθετών, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία της για την ανάδειξη της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς. Ο νέος κύκλος περιλαμβάνει τα άλμπουμ «Τραγούδια για φωνή και ορχήστρα» με έργα των Ριάδη, Μητρόπουλου και Καρρέρ, «Τραγούδια για φωνή και πιάνο» του Σπυρίδωνος Σαμάρα και «Τα πρώτα τραγούδια» του Μανώλη Καλομοίρη. Οι νέες κυκλοφορίες είναι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ.

Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του πρώτου κύκλου, που περιελάμβανε την όπερα «Γαλάτεια» του Αιμίλιου Ριάδη και τις οπερέτες «Πόλεμος εν πολέμω», «Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος» και «Η Κρητικοπούλα» του Σπυρίδωνος Σαμάρα, η νέα ενότητα έρχεται να αναδείξει σπουδαίες σελίδες του ελληνικού λυρικού και φωνητικού ρεπερτορίου. Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Με αυτήν τη νέα δισκογραφική έκδοση, η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζει συστηματικά την ανάδειξη έργων του ελληνικού λυρικού θεάτρου των αρχών του 20ού αιώνα, τα οποία, παρά την καλλιτεχνική και ιστορική σημασία τους, παρέμειναν για δεκαετίες εκτός της ενεργής καλλιτεχνικής κυκλοφορίας. Μέσα από επιστημονική έρευνα, αποκατάσταση χειρόγραφων πηγών και κριτική επεξεργασία του μουσικού υλικού, αυτή η πρωτοβουλία επιδιώκει όχι μόνο να διασώσει αλλά και να επανασυστήσει τα έργα στο σύγχρονο ακροατήριο.

Οι ηχογραφήσεις φωτίζουν διαφορετικές όψεις της ελληνικής μουσικής δημιουργίας σε μία περίοδο έντονων αισθητικών και ιδεολογικών μετασχηματισμών: Από τη σχέση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά ρεύματα έως τη διαμόρφωση ενός ελληνικού αστικού μουσικού θεάτρου. Αυτή η έκδοση φιλοδοξεί να συμβάλει σε μία αναθεωρημένη αποτίμηση της εποχής, αναδεικνύοντας τη συνθετική πολυφωνία και τη θεατρική δυναμική έργων που αξίζουν μία νέα θέση στον ιστορικό και καλλιτεχνικό διάλογο.

Ο κατάλογος των έργων

Στον κατάλογο ξεχωρίζουν έργα καταξιωμένων συνθετών όπως οι Αιμίλιος Ριάδης, Σπυρίδων Σαμάρας, Παύλος Καρρέρ, Μανώλης Καλομοίρης, Μιχάλης Πονηρίδης, Δημήτρης Μητρόπουλος, Γεώργιος Λαμπελέτ, Διονύσιος Λαυράγκας και Βασίλης Καλαφάτης. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τη Χορωδία της Όπερας της Φιλιππούπολης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ, και τη συμμετοχή πλήθους διακεκριμένων μουσικών και ερμηνευτών. Υπεύθυνος έργου και επιμελητής του κύκλου ηχογραφήσεων είναι ο σκηνοθέτης και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αλέξανδρος Ευκλείδης.

Η σειρά περιλαμβάνει δύο παγκόσμιες πρώτες ηχογραφήσεις: Την όπερα «Γαλάτεια» του Αιμίλιου Ριάδη με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και τη Χορωδία της Όπερας της Φιλιππούπολης, καθώς και την οπερέτα «Πόλεμος εν πολέμω» του Σπυρίδωνα Σαμάρα με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΡΤ. Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει τις οπερέτες «Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος» και «Η Κρητικοπούλα» του Σαμάρα, τραγούδια για φωνή και ορχήστρα των Ριάδη, Μητρόπουλου και Καρρέρ, την πλήρη ηχογράφηση έργων για πιάνο του Σαμάρα, καθώς και τα έργα για φωνή και πιάνο του ίδιου συνθέτη, τα πρώτα τραγούδια του Μανώλη Καλομοίρη, ελληνικά έργα μουσικής δωματίου των Καρρέρ, Πονηρίδη και Καλομοίρη, καθώς και ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων των Λαμπελέτ, Λαυράγκα και Καλαφάτη.

Το σύνολο των ηχογραφήσεων συνιστά ένα πλούσιο και πολυσχιδές πανόραμα της ελληνικής λόγιας μουσικής δημιουργίας, αναδεικνύοντας το εύρος, τη διαχρονικότητα και την καλλιτεχνική αξία της. Πολύτιμος συνεργάτης στην υλοποίηση του έργου στάθηκε το Κέντρο Ελληνικής Μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από τους μουσικολόγους Γιάννη Σαμπροβαλάκη και Γιάννη Τσελίκα.

Ημερομηνίες κυκλοφορίας

Η σειρά των ψηφιακών ηχογραφήσεων θα διατεθεί στο κοινό σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος περιλαμβάνει έργα όπερας και οπερέτας, ο δεύτερος τραγούδια και ο τρίτος ορχηστρικά έργα. Αναλυτικά, οι κυκλοφορίες των έργων έχουν ως εξής:

Α’ ΚΥΚΛΟΣ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΕΛΣ ΣΤΟ YOUTUBE

Σπυρίδων Σαμάρας: Πόλεμος εν πολέμω

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ

Σπυρίδων Σαμάρας: Η πριγκίπισσα της Σάσσωνος

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ

Σπυρίδων Σαμάρας: Η Κρητικοπούλα

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ

Αιμίλιος Ριάδης: Γαλάτεια

Διαθέσιμο στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ

Β’ ΚΥΚΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8 ΜΑΪΟΥ 2026

Ριάδης, Μητρόπουλος, Καρρέρ: Τραγούδια για φωνή και ορχήστρα

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ

Σπυρίδων Σαμάρας: Τραγούδια για φωνή και πιάνο

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ

Μανώλης Καλομοίρης: Τα πρώτα τραγούδια

Διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και στο κανάλι YouTube της ΕΛΣ

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 29 ΜΑΪΟΥ 2026

Καρρέρ, Πονηρίδης, Καλομοίρης: Ελληνικά έργα μουσικής δωματίου

Σπυρίδων Σαμάρας: Έργα για πιάνο

Λαμπελέτ, Λαυράγκας, Καλαφάτης: Ελληνικά κουαρτέτα εγχόρδων

Οι ηχογραφήσεις θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και μέσω του καναλιού YouTube της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να απολαύσει σπάνια έργα που διατίθενται για πρώτη φορά σε ψηφιακή μορφή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ