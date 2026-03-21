Με μια νέα πρωτότυπη παραγωγή μουσικού θεάτρου που φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τη μουσική με τον αθλητισμό συνεχίζεται το πρόγραμμα «Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα». Η «Συμφωνία του Αθλητή» του Αλέξανδρου Μούζα θα παρουσιαστεί σε δεκαπέντε πόλεις σε Κρήτη, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και Ήπειρο, από τις 24 Μαρτίου έως και τις 15 Μαΐου 2026.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή θα ταξιδέψει στην Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο, Ιεράπετρα, Σητεία, ‘Αγιο Νικόλαο), στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (Δράμα, Δοξάτο, Κομοτηνή, Καβάλα, Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη) και στην Ήπειρο (Ιωάννινα, Κόνιτσα, ‘Αρτα, Πρέβεζα). Η περιοδεία στην Ελλάδα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η παράσταση, σε μουσική και λιμπρέτο του Αλέξανδρου Μούζα και σκηνοθεσία, σκηνική και ενδυματολογική επιμέλεια της ‘Αννας-Μόσχας Καμπόσου, στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της σωματικής άσκησης και της ψυχικής ισορροπίας, της συνεργασίας και του θεμιτού ανταγωνισμού, της αυτοπειθαρχίας και της στοχοπροσήλωσης, αλλά και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Μέσα από τη μουσική πράξη, τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάζονται ως θεωρητικά διδάγματα, αλλά ως βιωμένη εμπειρία που αναπτύσσεται επί σκηνής στο εδώ και τώρα.

Το έργο «Η Συμφωνία του Αθλητή» αποτελεί μια αλληγορική μουσική διαδρομή, από την απόλυτη αδράνεια προς την απελευθερωτική δύναμη της άσκησης. Τρεις φίλοι συναντιούνται σε έναν οικείο χώρο γεμάτο παιχνίδια και αντικείμενα που μένουν σχεδόν πάντα αχρησιμοποίητα. Βυθισμένοι στη ρουτίνα και τη νωχελικότητα της καθημερινότητας, παραδέχονται με χιούμορ, αλλά και ειλικρίνεια, τη βαθιά τους πλήξη. Τίποτα δεν τους κινητοποιεί, κανένα σχέδιο δεν μοιάζει αρκετά ισχυρό για να τους σηκώσει από την αδράνεια.

Μέσα από μουσικά επεισόδια, εύστοχους διαλόγους και μια διαρκώς μεταβαλλόμενη σκηνική δράση, η ιδέα της κίνησης και της άσκησης εμφανίζεται αρχικά σαν παιχνίδι, σχεδόν σαν αστείο, σιγά σιγά όμως η σκέψη και ο οραματισμός του εαυτού ως «αθλητή» γίνεται σύμβολο προσπάθειας, επιμονής και αλλαγής. Καθώς οι τρεις ήρωες δοκιμάζουν να ξεπεράσουν τη συνήθεια της ακινησίας, ανακαλύπτουν τη χαρά της δράσης, τη δύναμη της συνεργασίας και τη σημασία του να τολμά κανείς να κάνει το πρώτο βήμα. Έτσι, η προσωπική τους αφύπνιση μετατρέπεται σε μια μικρή, αισιόδοξη συμφωνία για τη ζωή.

Η μουσική του έργου, αντανακλώντας την ένταση και την πολυμορφία της κίνησης επί σκηνής, πλέκει οργανικά τα λυρικά μέρη και τα ορχηστρικά αποσπάσματα με τον σύγχρονο ρυθμό των χιπ χοπ τραγουδιών και την ενέργεια της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής. Η εμπειρία εμπλουτίζεται από τη χρήση ηχητικού σχεδιασμού, όπου ηχογραφημένοι ήχοι της καθημερινότητας αλληλεπιδρούν με φυσικούς ήχους που παράγονται επί σκηνής, δημιουργώντας έναν ζωντανό, αντιστικτικό διάλογο ανάμεσα στον ρεαλισμό και τη μουσική φαντασία.

Στην παραγωγή, δίπλα στους μονωδούς Έφη Παπαδοπούλου (υψίφωνος), Πάρι Παρασκευάδη (τενόρος), Χρήστο Ραμμόπουλο (βαρύτονος) και το μικρό μουσικό σύνολο της ΕΛΣ, συμμετέχουν μεικτές παιδικές χορωδίες και μουσικά σύνολα μαθητών από Μουσικά Σχολεία, Δημοτικά Ωδεία και μουσικές σχολές, καθώς και ομάδες χιπ χοπ, αθλητικές και καλλιτεχνικές ομάδες των πόλεων που φιλοξενούν την παράσταση. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε παρουσίαση αποκτά τον δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα, προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά και τη δυναμική κάθε ομάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργικότητα της εκάστοτε τοπικής κοινότητας.

Όλες οι παραστάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Αναλυτικά οι σταθμοί της παράστασης:

Κρήτη * Μάρτιος 2026

24 Μαρτίου 2026 – Χανιά, Αίθουσα θεάτρου Μανώλης Σκουλούδης του Βενιζελείου Ωδείου, στις 20.30

27 Μαρτίου 2026 – Ρέθυμνο, Αμφιθέατρο Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, στις 20.30

29 Μαρτίου 2026 – Ιεράπετρα, Αίθουσα Μελίνα, στις 20.00

30 Μαρτίου 2026 – Σητεία, Πολύκεντρο Πολιτισμού, στις 20.00

31 Μαρτίου 2026 – ‘Αγιος Νικόλαος, Αίθουσα Rex, στις 20.00

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη * Απρίλιος 2026

23 Απριλίου 2026 – Δράμα, Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου, 20.30

24 Απριλίου 2026 – Δοξάτο Δράμας, Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου, 20.30

26 Απριλίου 2026 – Κομοτηνή, Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, 20.00

28 Απριλίου 2026 – Καβάλα, Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, 20.30

29 Απριλίου 2026 – Χρυσούπολη Καβάλας, Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης, 20.30

30 Απριλίου 2026 – Ελευθερούπολη Καβάλας, Δημοτικό Θέατρο Ελευθερούπολης, 20.30

Ήπειρος * Μάιος 2026

8 Μαΐου 2026 – Ιωάννινα, Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», 20.30

10 Μαΐου 2026 – Κόνιτσα, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Κόνιτσας, 20.30

12 Μαΐου 2026 – ‘Αρτα, Αίθουσα Διώνη – Εκθεσιακό Κέντρο ‘Αρτας, 20.00

15 Μαΐου 2026 – Πρέβεζα, Θεοφάνειος Αίθουσα Τέχνης, 20.30

Photo Credit: Γ. Αντώνογλου/ ΕΛΣ