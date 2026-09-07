Η Εύα Ντελιδάκη παρουσιάζει το νέο της βιβλίο «Η λάμψη τους… Η δύναμή μας!»

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Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Εύα Ντελιδάκη παρουσιάζει το νέο της βιβλίο με τίτλο «Η λάμψη τους… Η δύναμή μας!» (Εκδόσεις Ελλωδία), την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

Η σοφία της επιβίωσης έναντι της σύγχρονης αβεβαιότητας

Πώς οικοδομείται η πραγματική εσωτερική ανθεκτικότητα όταν οι εξωτερικές συνθήκες καταρρέουν;

Σε μια εποχή όπου το άγχος, η κοινωνική απομόνωση και η αβεβαιότητα αγγίζουν κάθε ηλικιακή ομάδα, το βιβλίο αυτό αρνείται τις επιφανειακές συνταγές ευημερίας. Προτείνει, αντίθετα, μια ριζική επανασύνδεση με την ιστορική εγχώρια εμπειρία και θέτει ένα καίριο ερώτημα: τι μπορούν να διδάξουν στο σύγχρονο άνθρωπο προσωπικότητες που βίωσαν στο πετσί τους πόλεμο, φτώχεια, εξορίες, ξεριζωμό, απόρριψη και κοινωνικές διώξεις;

Μέσα από αυθεντικές, προσωπικές συνεντεύξεις που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της πολυετούς δημοσιογραφικής πορείας της συγγραφέως, αποδεικνύεται ότι τα μεγάλα αναστήματα των γραμμάτων, των τεχνών και του πολιτισμού δεν γεννήθηκαν αλώβητα ή «δυνατά». Σφυρηλατήθηκαν μέσα από τις δοκιμασίες τους:

Ευγένιος Σπαθάρης: Αντιμετώπισε την πείνα της Κατοχής και την απαξίωση, κρατώντας ζωντανή μια τέχνη που θεωρούνταν ξεπερασμένη.

Διδώ Σωτηρίου: Μετέτρεψε το τραύμα του ξεριζωμού της Μικρασιατικής Καταστροφής σε συλλογική λογοτεχνική μνήμη.

Μάνος Κατράκης: Υπέμεινε εξορίες και διώξεις χωρίς να διαπραγματευτεί τις αξίες και το ήθος του.

Μίκης Θεοδωράκης: Μετουσίωσε τις φυλακίσεις και τα βασανιστήρια σε παγκόσμιο μουσικό στοχασμό.

Νικηφόρος Βρεττάκος: Βίωσε πολέμους και αναταράξεις διατηρώντας ακέραιη την ουμανιστική του πίστη.

Χάρρυ Κλυνν: Πάλεψε με την προσφυγική φτώχεια, διαγράφοντας αυτόβουλα μια πορεία καταξίωσης.

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Γνώρισε τη σκληρή λαϊκή βιοπάλη πριν εκφράσει τραγουδιστικά μια ολόκληρη γενιά.

…και πολλοί άλλοι που θα συναντήσετε στις σελίδες του.

Από τη συλλογή συνεντεύξεων στην πρακτική αυτογνωσία

Το βιβλίο ξεπερνά τα όρια μιας απλής δημοσιογραφικής καταγραφής. Κάθε κεφάλαιο μετατρέπει τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων σε λειτουργικά εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης, προσφέροντας στον αναγνώστη:

Ερωτήσεις ψυχής για τον επαναπροσδιορισμό των προσωπικών ορίων.

Ασκήσεις αυτογνωσίας και οραματισμούς για τη διαχείριση της καθημερινής πίεσης.

Αφορμές για βαθύτερη κατανόηση της ατομικής και συλλογικής μας ταυτότητας.

«Η δύναμη δεν γεννιέται όταν όλα πάνε καλά. Η δύναμη γεννιέται όταν αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις.»

Στοιχεία βιβλίου:

Συγγραφέας: Εύα Ντελιδάκη

Εκδόσεις: Ελλωδία (280 σελ.)

ISBN: 978-618-5885-28-1 | Τιμή: €15,00

Πληροφορίες & διάθεση: edelidaki@gmail.com