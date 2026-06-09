Στο 40ό Φεστιβάλ «Il Cinema Ritrovato», που θα πραγματοποιηθεί στη Μπολόνια της Ιταλίας από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου 2026, θα προβληθεί η ιστορικής σημασίας ταινία «Εύα» (1953), παραγωγής Δημήτρη Μίμη Κομίνη και σκηνοθεσίας της Μαρίας Πλυτά, της πρώτης σκηνοθέτριας στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Η Μαρία Πλυτά, πρωτοπόρος δημιουργός, είχε υιοθετήσει τον όρο «σκηνοθέτιδα» αντί του καθιερωμένου «σκηνοθέτης», αναδεικνύοντας τη γυναικεία παρουσία στον χώρο της κινηματογραφικής δημιουργίας.

Το φεστιβάλ, που διοργανώνεται από τη Cineteca di Bologna, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς αφιερωμένους στην αποκατάσταση και ανάδειξη της κινηματογραφικής κληρονομιάς, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες σινεφίλ από όλο τον κόσμο με προβολές σε κινηματογράφους, θέατρα και στην εμβληματική Piazza Maggiore.

Η «Εύα» έχει ήδη καταγράψει μια σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς αποτέλεσε την πρώτη ελληνική ταινία που προβλήθηκε σε αποκατεστημένη μορφή στο τμήμα Cannes Classics του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, όπου παρουσιάζονται εμβληματικά έργα του παγκόσμιου κινηματογράφου σε νέες αποκατεστημένες κόπιες. Πριν από την αποκατάστασή της, η ταινία είχε παρουσιαστεί στο πλαίσιο ειδικού αφιερώματος στο έργο της Μαρίας Πλυτά, που διοργάνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2022.

Η συμμετοχή της «Εύας» στο επετειακό 40ό «Il Cinema Ritrovato» αποτελεί ακόμη μία σημαντική διεθνή αναγνώριση τόσο για το έργο της Μαρίας Πλυτά όσο και για την ελληνική κινηματογραφική κληρονομιά.

Η Εύα παρακολουθεί μια παντρεμένη γυναίκα, η οποία στη διάρκεια των θερινών της διακοπών γνωρίζει έναν νεαρό και ζει μαζί του μια εφήμερη ερωτική σχέση, προκαλώντας την οργή του συζύγου της και τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού. Το σενάριο είναι του Ανδρέα Λαμπρινού, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη (στην πρώτη συνθετική του δουλειά στον κινηματογράφο), ενώ στην ταινία πρωταγωνιστούν η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.