Δύο δημιουργοί που μας έχουν χαρίσει μερικά από τα πιο τρυφερά και διαχρονικά αγαπημένα τραγούδια, η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Άρης Δαβαράκης, παρουσιάζουν τη συναυλία «Τα τραγούδια μας» την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Θέατρο Παλλάς, με special guest τον Γιάννη Κότσιρα – μια μουσική παράσταση που γεννήθηκε μέσα από την κοινή καλλιτεχνική τους πορεία και αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές συμπράξεις της ελληνικής δισκογραφίας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια που γεννήθηκαν από αυτή τη δημιουργική συνάντηση, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο μελωδίες και στίχους που συνεχίζουν να μας συγκινούν, να μας συντροφεύουν και να μας εμπνέουν.

Στη σκηνή του Παλλάς, πλάι στην Ευανθία Ρεμπούτσικα και τον Άρη Δαβαράκη, θα εμφανιστούν η Εριέττα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδώρου, συμβάλλοντας με τις ερμηνείες τους στη μαγεία της βραδιάς.

Ξεχωριστή στιγμή της συναυλίας αποτελεί η εμφάνιση του Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος θα ξανασυναντηθεί με την πρώτη μεγάλη του επιτυχία, την «Αλεξάνδρεια» από το άλμπουμ «Αθώος ένοχος» – ένα τραγούδι που ξεχώρισε και φέτος στο Θέατρο Παλλάς, στην sold out παράσταση του Φωκά Ευαγγελινού «Αλεξάνδρεια», τη μεγαλύτερη θεατρική επιτυχία της σεζόν 2025 – 2026.

Μια συναυλία – αφιέρωμα στα τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία, μέσα από τους ποιητικούς στίχους του Άρη Δαβαράκη και τη μοναδική μελωδική υπογραφή της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.

