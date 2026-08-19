Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ξεχωριστές μουσικές βραδιές του φετινού Σεπτεμβρίου. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ανεβαίνει στη σκηνή του εμβληματικού Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, σε μια συναυλία που αποτελεί την κεντρική στάση της φετινής της καλοκαιρινής περιοδείας.

Στην καρδιά της Αθήνας, στο λόφο που εδώ και δεκαετίες φιλοξενεί μερικές από τις πιο ιστορικές συναυλίες της ελληνικής μουσικής, η Ευανθία Ρεμπούτσικα συναντά το κοινό της σε ένα χώρο που δεν είναι απλώς ένα θέατρο. Ο Λυκαβηττός είναι σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της πόλης, ένας τόπος όπου η μουσική αποκτά άλλη διάσταση, με την Αθήνα να απλώνεται φωτισμένη μέχρι τον ορίζοντα.

Με το χαρακτηριστικό της βιολί να αφηγείται ιστορίες χωρίς λόγια, η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μελωδίες που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Μουσικές που έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχουν συγκινήσει διαφορετικές γενιές και συνεχίζουν να δημιουργούν εικόνες, συναισθήματα και αναμνήσεις.

Από τις κινηματογραφικές της συνθέσεις μέχρι τις πιο αγαπημένες ορχηστρικές στιγμές της, η συναυλία θα είναι ένα ταξίδι γεμάτο λυρισμό, ένταση, νοσταλγία και χαρά. Ένα μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα, όπως μόνο η Ευανθία Ρεμπούτσικα ξέρει να δημιουργεί. Η επιστροφή της στον Λυκαβηττό αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Σε μια πόλη που αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτισμών και ιστοριών, η μουσική της βρίσκει το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά που φιλοδοξεί να μείνει αξέχαστη.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα έχει ραντεβού με τη μουσική. Και η μουσική έχει το πιο όμορφο μπαλκόνι της πόλης.

INFO

ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Ώρα Έναρξης: 21.00

Προμηθευτείτε εγκαίρως τα εισιτήριά σας:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/offer/eyanthia-rempoutsika-dimotiko-theatro-lykabittou/