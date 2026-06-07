Η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης συναντιούνται επί σκηνής σε μια συνεργασία-έκπληξη και παρουσιάζουν το μουσικό project «50 Αποχρώσεις του Rock», την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Μαζί τους, ως special guest, θα εμφανιστεί ο Χρήστος Δάντης.

Δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστή πορεία και έντονη σκηνική παρουσία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια παράσταση που αναδεικνύει διαφορετικές εκφάνσεις του rock ήχου, μέσα από τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ελληνική και τη διεθνή μουσική σκηνή.

Οι «50 Αποχρώσεις του Rock» αποτελούν ένα μουσικό ταξίδι από τη δεκαετία του ’60 έως σήμερα, με επιλογές από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, αλλά και με τραγούδια που συνδέονται με τη διαδρομή και την προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα των δύο ερμηνευτών.

Με τη συνοδεία ζωντανής μπάντας, η Ευρυδίκη και ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει γνωστές επιτυχίες, δυναμικά ντουέτα και αναπάντεχες μουσικές συναντήσεις, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και την πολυμορφία του rock.

Η παράσταση φιλοδοξεί να προσφέρει μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια, σε έναν από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης.