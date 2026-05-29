Με ιδιαίτερη επισημότητα, βαθύ σεβασμό προς την ιστορική μνήμη και έντονο αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00, στο Πολεμικό Μουσείο, η πανεπιστημιακή ημερίδα με τίτλο «Η Έξοδος του Μεσολογγίου – 200 χρόνια μετά», μια εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα από τα πλέον κορυφαία και καθοριστικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Σωματείο «Φίλοι του Πολεμικού Μουσείου» και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αναδεικνύοντας με ουσιαστικό και πολυδιάστατο τρόπο την αξία της ιστορικής γνώσης, της εθνικής συνείδησης και της συλλογικής μνήμης. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συμβολικά περιβάλλον, η ημερίδα αποτέλεσε τόπο επιστημονικού διαλόγου, ιστορικής τεκμηρίωσης και εθνικού αναστοχασμού, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική σημασία της θυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Τον συντονισμό της διοργάνωσης είχε αναλάβει ο Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Καμνής, Γενικός Γραμματέας του ΠΣΑ Πεζικού και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου «Φίλοι του Πολεμικού Μουσείου», ο οποίος, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της εθνικής ταυτότητας και της πολιτισμικής συνέχειας του Ελληνισμού, είχε απευθύνει ανοιχτό προσκλητήριο συμμετοχής προς το κοινό, τους ακαδημαϊκούς, τους ιστορικούς ερευνητές και τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συγκεκριμένης επετειακής πρωτοβουλίας.

Η συζήτηση άνοιξε με ουσιαστική και εμπεριστατωμένη αναφορά στην αποστολή, τη δράση και το διαχρονικό έργο του Σωματείου «Φίλοι του Πολεμικού Μουσείου», ενός φορέα που υπηρετεί με συνέπεια την ιστορική γνώση, την εθνική αυτογνωσία, την ανάδειξη των αγώνων του Ελληνισμού και την καλλιέργεια της συλλογικής ιστορικής συνείδησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του Σωματείου ως θεματοφύλακα της ιστορικής μνήμης σε μια εποχή σύνθετων γεωπολιτικών εξελίξεων, πολιτισμικών μετασχηματισμών και ιστορικών αναθεωρήσεων, όπου η γνώση του παρελθόντος αναδεικνύεται σε στρατηγικό κεφάλαιο για την αυτογνωσία και τη συνοχή του έθνους.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας, το οποίο διακρίθηκε για το υψηλό επίπεδο συμμετοχών, την επιστημονική εγκυρότητα και το ουσιαστικό περιεχόμενο των παρεμβάσεων. Διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί, ανώτατοι αξιωματικοί, ιστορικοί ερευνητές καθώς και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας συνέθεσαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό πάνελ εισηγητών και συνομιλητών, το οποίο αποτέλεσε εγγύηση σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και γόνιμου εθνικού προβληματισμού γύρω από την ιστορική, πολιτική, στρατιωτική και πολιτισμική διάσταση της Εξόδου του Μεσολογγίου.

Ομιλητές ήταν ο Γιάννης Πανούσης καθηγητής πανεπιστημίου και πρώην υπουργός, ο αντιπλοίαρχος Θεοφανίδης, εκ μέρους του Κύπριου πρέσβη, ο Άγγελος Συρίγος, νομικός, εκλεγμένος βουλευτής, πρώην υφυπουργός και καθηγητής στο Πάντειο , ο δρ Μιχάλης Δουλγερίδης, καθηγητής ανώτατης σχολής καλών τεχνών, και ο Χρήστος Μπολώσης, μέλος ΕΑΑΣ.

Συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερόγλου.

Η ημερίδα δεν περιορίστηκε μόνο στον επιστημονικό χαρακτήρα των παρουσιάσεων, αλλά πλαισιώθηκε και από δρώμενα ιστορικής μνήμης υψηλού συμβολισμού, προσδίδοντας στην εκδήλωση έναν βαθύτερο βιωματικό και πολιτισμικό χαρακτήρα. Ξεχωριστή θέση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κατείχε η μουσική επένδυση της εκδήλωσης από τη Ζωή Τηγανούρια και τη Σταυρούλα Καμνή, οι οποίες, μέσα από μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και συμβολικά φορτισμένη μουσική παρουσία, συνέβαλαν στη δημιουργία ενός κλίματος περισυλλογής, συγκίνησης και ιστορικής σύνδεσης με το πνεύμα της εποχής των αγωνιστών.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε επίσης η απαγγελία του ηθοποιού Δημήτρη Βερύκιου, ο οποίος, μέσα από τη δύναμη του λόγου και της θεατρικής έκφρασης, μετέφερε στο ακροατήριο τον ψυχικό παλμό, τη δραματικότητα και το μεγαλείο της θυσίας των υπερασπιστών του Μεσολογγίου, συμβάλλοντας στην εμβάθυνση του ιστορικού βιώματος της εκδήλωσης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις προς τον Δήμαρχο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή της πόλης στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της Εξόδου. Παράλληλα, τιμήθηκαν στρατιωτικοί συντάκτες που υπηρετούν επί σειρά ετών με συνέπεια, σοβαρότητα και επαγγελματική ευθύνη την ενημέρωση γύρω από ζητήματα εθνικής άμυνας, στρατηγικής, ιστορικής γνώσης και εθνικής συνείδησης.

Κεντρικός άξονας των εισηγήσεων και των παρεμβάσεων υπήρξαν οι τεκμηριωμένες αναφορές στο ηρωικό θάρρος, την αυταπάρνηση, την αυτοθυσία και το ακατάβλητο φρόνημα των Ελλήνων κατά την ιστορική Έξοδο του Μεσολογγίου. Μέσα από ιστορικές αναλύσεις, ερευνητικές προσεγγίσεις και επιστημονικά τεκμήρια, αναδείχθηκε η πολυδιάστατη σημασία του γεγονότος, όχι μόνο ως κορυφαίας στρατιωτικής πράξης αντίστασης αλλά και ως παγκόσμιου συμβόλου ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ανθρώπινης αντοχής.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρέμβαση του ιδιωτικού ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη, εκλεγμένου μέλους και υπευθύνου δημοσίων σχέσεων του Σωματείου «Φίλοι του Πολεμικού Μουσείου», ο οποίος υπογράμμισε τον διαχρονικό χαρακτήρα της θυσίας των Ελεύθερων Πολιορκημένων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Δύο αιώνες μετά, η θυσία των Ελεύθερων Πολιορκημένων εξακολουθεί να φωτίζει την εθνική πορεία της Ελλάδας».

Η τοποθέτησή του ανέδειξε τη διαρκή επικαιρότητα του μηνύματος της Εξόδου, ως πηγής ιστορικής έμπνευσης, εθνικής αυτογνωσίας και συλλογικής ευθύνης απέναντι στην ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους.

Ο Γιώργος Τσούκαλης ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την βράβευση του Ιωάννη Καμνή στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε και η παρέμβαση του Ιωάννη Καμνή, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων:

«Το Μεσολόγγι δεν υπήρξε απλώς μια στρατιωτική πράξη υπέρτατης αντίστασης. Υπήρξε πολιτικό και ηθικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, που συγκλόνισε την Ευρώπη, ισχυροποίησε το φιλελληνικό ρεύμα και συνέβαλε καθοριστικά στην τελική δικαίωση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας».

Μέσα από την τοποθέτησή του αναδείχθηκε η διεθνής διάσταση της Εξόδου του Μεσολογγίου και η καταλυτική επίδραση που άσκησε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, στη διαμόρφωση του φιλελληνικού κινήματος και στην ενίσχυση της πολιτικής και ηθικής υποστήριξης προς τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα συγκίνησης, ιστορικού στοχασμού και βαθιάς εθνικής συνειδητοποίησης, αποδεικνύοντας ότι, δύο αιώνες μετά, το μήνυμα της Εξόδου του Μεσολογγίου παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και ουσιαστικό.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, διεθνών ανακατατάξεων και ιστορικών αναθεωρήσεων, πρωτοβουλίες όπως αυτή υπενθυμίζουν με σαφήνεια ότι τα έθνη επιβιώνουν, εξελίσσονται και διατηρούν την ιστορική τους συνέχεια όταν κρατούν ζωντανή τη μνήμη, την αυτοπεποίθηση, την εθνική αυτογνωσία και τον σεβασμό προς τις θυσίες των προγόνων τους.

Η εκδήλωση «Η Έξοδος του Μεσολογγίου – 200 χρόνια μετά» δεν αποτέλεσε απλώς μια επετειακή αναφορά σε ένα κορυφαίο γεγονός της ελληνικής ιστορίας· αποτέλεσε μια ουσιαστική πράξη μνήμης, γνώσης και ευθύνης απέναντι στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού.